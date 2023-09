Les sites ukrainiens de Kiev et de Lviv ajoutés à la liste des sites en danger du patrimoine mondial de l’UNESCO

Cathédrale Sainte-Sophie au lever du soleil à Kiev, le 15 février 2022. (Ethan Swope/Bloomberg News)

Les Nations Unies ont désigné des sites historiques des villes ukrainiennes de Kiev et Lviv comme sites du patrimoine mondial classés « en danger » en raison de la guerre russe en Ukraine – dans l’espoir de rallier l’aide pour protéger les monuments. La capitale ukrainienne, Kiev, a subi de multiples frappes de missiles russes pendant la guerre, ce qui a incité le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO à souligner la menace de destruction de la cathédrale Sainte-Sophie et de la laure de Kiev-Petchersk, également connue sous le nom de monastère des grottes. Outre les sites de Kiev, l’agence culturelle des Nations Unies a ajouté le centre médiéval de la ville occidentale de Lviv à sa liste de dangers.

« Face au risque d’attaque directe, ces sites sont également vulnérables aux ondes de choc provoquées par les bombardements des deux villes », a indiqué vendredi le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO dans son communiqué.

La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev date du XIe siècle et a été conçue pour rivaliser avec Hagia Sophia, aujourd’hui l’un des bâtiments anciens les plus prisés d’Istanbul.

L’Ukraine affirme que la cathédrale est l’un des rares bâtiments ayant survécu de cette époque. Des bâtiments monastiques construits aux XVIIe et XVIIIe siècles entourent la cathédrale au dôme doré, qui abrite des mosaïques et des fresques vieilles de près de 1 000 ans.

La cathédrale « est l’un des monuments majeurs représentant l’architecture et l’art monumental du début du XIe siècle », avec la plus grande collection préservée de mosaïques et de fresques de cette période, selon l’UNESCO.

L’inscription de ces sites sur la liste du « patrimoine mondial en péril » devrait rappeler aux États membres de l’ONU leur responsabilité de contribuer à leur protection, et ouvrir la porte à davantage d’aide financière et de mesures de protection d’urgence.

La liste des dangers de l’agence, qui compte plus de 56 sites, est destinée à mobiliser le soutien international aux efforts de conservation, mais elle ne dispose pas de mécanisme d’application.

Toujours dans la capitale ukrainienne, la Laure de Kiev-Petchersk est un vaste complexe construit entre le XIe et le XIXème siècle et comprenant des églises souterraines, certaines reliées par un réseau de grottes s’étendant sur près de 2 000 pieds.

Le site, centre du christianisme orthodoxe, revêt une importance particulière pour les chrétiens orthodoxes ukrainiens et russes.

Le monastère a fait l’objet de raids alors que la guerre du Kremlin en Ukraine a déclenché des mesures de répression contre l’Église orthodoxe ukrainienne, qui a des liens historiques avec Moscou.

Avec les reliques des saints enterrés dans ses catacombes, le monastère est depuis des siècles « l’un des centres de pèlerinage chrétien les plus importants au monde », selon l’UNESCO.

Le site est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial depuis 1990 mais est désormais classé « en danger » alors que les Nations Unies cherchent à retracer les ravages infligés aux sites historiques de l’Ukraine. L’UNESCO a déclaré vendredi dans un rapport avoir vérifié les dégâts causés à près de 290 sites pendant la guerre, y compris des musées et des bibliothèques.

Au centre de Lviv en Ukraine, Troisième site ajouté à la liste de l’UNESCO la semaine dernière, un château du Ve siècle surplombe les rues et les places construites entre le XIIIe et le XVIIe siècle.

La ville était à cette époque un centre religieux, commercial et culturel, et le site abrite une mosquée et une synagogue, ainsi que des bâtiments associés aux églises orthodoxe, arménienne et catholique.

« Sa topographie urbaine médiévale a été préservée intacte », déclare l’UNESCO.

Dans l’Ukraine en guerre, Lviv, située près de la frontière polonaise et plus éloignée des lignes de front, a été épargnée par certains des combats les plus intenses qui font rage dans l’est et le sud de l’Ukraine.

La ville a servi de plaque tournante de transit et de refuge pour les Ukrainiens fuyant les bombardements vers la relative sécurité de Lviv ou pour traverser la frontière vers les pays voisins.

Les dernières désignations de l’UNESCO font suite à une décision prise cette année de classer le centre historique de la ville portuaire d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, comme site du patrimoine mondial « en danger », après un processus accéléré par l’agence des Nations Unies.

L’UNESCO ajoute la « perle ukrainienne de la mer Noire » à la liste du patrimoine mondial

L’histoire d’Odessa, surnommée la « perle de la mer Noire » de l’Ukraine, remonte à l’époque où elle était le joyau de la Russie impériale. La ville a fait face aux attaques russes durant ce conflit, et son Musée des Beaux-Arts, vieux de plus d’un siècle, a été endommagé l’été dernier, a rapporté le Washington Post.

Alors qu’ils se préparaient à un éventuel assaut russe, les forces et les volontaires ukrainiens se sont précipités plus tôt dans la guerre pour protéger les bâtiments d’Odessa, y compris le célèbre théâtre d’opéra et de ballet, avec des sacs de sable et des barricades.

L’année dernière, les autorités ukrainiennes ont démoli une statue de l’impératrice russe Catherine la Grande dans la ville, dans le cadre de tentatives visant à supprimer les emblèmes de l’influence historique russe en Ukraine, a rapporté le Post.