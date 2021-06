Les sites du chemin de fer clandestin qui alimentent le débat entre historiens

Le vrai chemin de fer clandestin – un réseau de refuges et de routes secrètes qui ont aidé les esclaves en fuite dans leur voyage vers la liberté dans le Nord – a une histoire mystérieuse dans le centre du New Jersey.

La région ne compte que quelques sites documentés du chemin de fer clandestin, mais beaucoup plus ont suscité des débats parmi les historiens et les propriétaires fonciers.

« Le problème avec le chemin de fer clandestin, c’est qu’il n’y avait pas de dossiers conservés parce que tout était très secret », a déclaré Richard Moody, ancien membre du conseil d’administration et bénévole de longue date de la Cranbury Historical and Preservation Society, ainsi que bénévole de la Historical Society of Princeton.

►Vérification des faits :Harriet Tubman a aidé à libérer des esclaves pour le chemin de fer clandestin, mais pas 300

►Jeux d’esclaves en fuite, manuels aseptisés :Les écoles n’enseignent pas la dure histoire de l’esclavage

« Malheureusement, comme toujours, il y a des gens qui aiment prétendre que leur maison était une maison sûre sur le chemin de fer clandestin, mais il est assez difficile de connaître la véritable histoire. »

La mini-série en 10 parties « The Underground Railroad », qui a fait ses débuts le 14 mai sur Amazon Prime, ravive l’intérêt pour le sujet.

► « Je sais à quel point ces images sont lourdes » :Barry Jenkins sur la représentation de l’esclavage dans « The Underground Railroad »

Ce que l’on sait, c’est que le New Jersey était une partie cruciale du chemin de fer clandestin, étant donné qu’il était proche des États esclavagistes du Delaware et du Maryland. De plus, il se situe entre Philadelphie et New York, deux des centres métropolitains les plus actifs du chemin de fer clandestin.

À partir du sud de Jersey, les routes convergeaient généralement vers Princeton et le Nouveau-Brunswick avant de se diriger vers Perth Amboy. Les routes se sont ensuite poursuivies à travers les États du Nord jusqu’au Canada, qui a aboli l’esclavage en 1834.

Le New Jersey possède une concentration plus élevée de communautés du chemin de fer clandestin que la plupart des États du Nord. Mais le voyage là-bas s’est encore compliqué après 1826, lorsque les législateurs de l’État ont adopté une loi exigeant le retour des esclaves fugitifs à leurs propriétaires.

De plus, le Garden State n’a pas fourni de refuge. Il n’a jamais adopté de loi sur la liberté personnelle à la suite du Fugitive Slave Act de 1850, qui autorisait les agents fédéraux à renvoyer les fuyards qui s’étaient enfuis dans les États libres. De grandes récompenses ont également été offertes aux personnes qui ont aidé au retour des esclaves qui se sont enfuis.

Voici quelques-uns des sites d’intérêt du chemin de fer clandestin dans le centre de Jersey – certains débattus, certains documentés et d’autres quelque part au milieu.

Nouveau-Brunswick

De nombreuses routes du chemin de fer clandestin traversant le sud de Jersey, le Delaware et la Pennsylvanie ont convergé au Nouveau-Brunswick en direction de New York et du Canada. Il n’y a aucun site documenté du chemin de fer clandestin au Nouveau-Brunswick, bien que certaines personnes croient encore que des sites existent.

Le Nouveau-Brunswick avait une grande population noire libre et un accès facile à la route, à l’eau et, plus tard, au transport ferroviaire, selon « Scarlet and Black: Slavery and Dispossession in Rutgers History.

Mais Giles Wright, l’ancien directeur du programme d’histoire afro-américaine de la Commission historique du New Jersey, a déclaré qu’il n’y avait probablement pas de refuges dans la ville.

Il est décédé en 2009 et était un expert d’État sur le chemin de fer clandestin. Il a écrit un guide sous la Commission historique du New Jersey sur les sites du chemin de fer clandestin du New Jersey.

La croyance de Wright a été racontée par Robert Belvin, directeur de la Bibliothèque publique gratuite du Nouveau-Brunswick.

« Wright m’a dit qu’il ne croyait pas qu’il y avait des sites de chemin de fer clandestin au Nouveau-Brunswick simplement parce que c’était le point d’étranglement », a déclaré Belvin. « C’était en fait là où les chasseurs d’esclaves s’asseyaient et attendaient. Ils restaient à l’extrémité inférieure de l’est de Brunswick et ensuite ce serait une course pour aller au nord et traverser la rivière Raritan et entrer dans Rahway. »

La même chose est dite dans « Scarlet and Black: Slavery and Dispossession in Rutgers History ».

« Le Nouveau-Brunswick était également largement considéré comme l’une des étapes les plus dangereuses du voyage », indique le livre. « Des chasseurs d’esclaves autoproclamés appliquant la loi controversée sur les esclaves fugitifs de 1850 patrouillaient sans pitié la passerelle qui partait de la rue Albany vers l’est de l’autre côté de la rivière Raritan. »

Cranbury Auberge, Cranbury

La tradition orale locale affirme que le Cranbury Inn était un arrêt sur le chemin de fer clandestin. La croyance est partagée sur le site Web du Cranbury Inn, ainsi que dans le guide de Wright, qui cite également la tradition orale.

Mais la Cranbury Historical and Preservation Society pense le contraire.

Il n’y a aucun document à l’appui de l’affirmation selon laquelle le Cranbury Inn était un site du chemin de fer clandestin, et la nature de l’auberge amène la Société à croire que ce n’était pas un site.

►Retracer le chemin de fer clandestin : Six sites du Delaware aux liens historiques

« Pour autant que je puisse comprendre, il n’y avait pas de tavernes qui étaient des maisons sûres », a déclaré Moody. « Les gens ont passé la nuit au Cranbury Inn, y ont dîné, sont allés à des spectacles de médecine itinérants et à des caucus politiques, et c’est le dernier endroit où un esclave voudrait être. De plus, nous avions un site de chemin de fer clandestin à environ 5 km, et là ne serait pas deux à moins de 3 milles. »

John Whiteclay Chambers II, professeur d’histoire à la retraite à l’Université Rutgers et auteur de « Cranbury: A New Jersey Town from the Colonial Era to the Present », est d’accord. Il est également membre du conseil d’administration de la Cranbury Historical and Preservation Society.

« Il est logique que les esclaves en fuite aillent dans des fermes isolées », a-t-il déclaré. « Iraient-ils dans une auberge publique ? Il y aurait trop de monde là-bas, ce serait très risqué de loger des esclaves dans une auberge publique.

Chemin Prospect Plains, Cranbury

Il y avait cependant une ferme avec une maison et une grange, que l’on croyait être un site de chemin de fer clandestin sur Prospect Plains Road à Cranbury. Il a été rasé pour faire place à l’élargissement du New Jersey Turnpike qui a eu lieu entre 2009 et 2014.

Bien que ce site ne soit pas non plus documenté, Chambers a déclaré qu’il existe une tradition orale transmise par l’ancien propriétaire.

Il existe également des preuves de seconde main d’une personne qui a parlé à Enoch Middleton, un quaker et abolitionniste qui, aux côtés de son fils, a aidé à déplacer des esclaves qui s’étaient enfuis de son domicile dans la section North Crosswicks du canton de Hamilton à Cranbury. On pense que le site où il les a déplacés était la ferme de Prospect Plains Road.

Ferme d’érable rouge, jonction de Monmouth

Ce site documenté du chemin de fer clandestin – répertorié sur le registre des lieux historiques du New Jersey et le registre national des lieux historiques sous le nom de Gulick House – était une maison et un gîte du passant vers 1752. C’est maintenant une maison privée au 262-329, chemin Raymond.

La maison a été construite par Joachim Gulick, dont la famille dirigeait une ligne d’étape le long de ce qui est maintenant la route 27. De là, les fugueurs pouvaient poursuivre leur voyage vers le Nouveau-Brunswick.

►Plus de sites du chemin de fer clandestin :Guide des maisons sûres du nord de Jersey

Maison Robert Horner, Princeton

La maison Robert Horner au 344, rue Nassau serait un site du chemin de fer clandestin, mais la Historical Society of Princeton a également des doutes, a déclaré Moody.

C’est maintenant une maison privée.

Eagleswood, Perth Amboy

Eagleswood, une communauté à la frontière ouest de Perth Amboy, connue à l’origine sous le nom de Raritan Bay Union, était peut-être le site de chemin de fer clandestin le mieux documenté du centre de Jersey. Il était situé au large de la rivière Raritan, près du site du pont de la Victoire moderne.

Ses près de 270 acres et ses 30 bâtiments ont été utilisés à diverses fins au cours de ses 34 ans d’existence, notamment en tant que communauté transcendantaliste, pensionnat multiracial et progressiste, ferme, colonie d’artistes et académie militaire.

Plus de sites du chemin de fer clandestin : Sites du sud de Jersey à visiter

Le bâtiment principal, Eagleswood Phalanx, était un espace immense avec un dédale de couloirs et de pièces, ce qui en faisait un endroit idéal pour cacher des personnes autrefois asservies sur le chemin de la liberté. Ceux qui se sont échappés ont été amenés ici via la rivière Raritan ou une charrette à cheval.

L’école était dirigée par Theodore Weld, Angelina Grimke Weld et Sarah Grimke, qui étaient tous des agents secrets du chemin de fer clandestin. Marcus et Rebecca Spring – co-fondateurs d’Eagleswood – ont également été fortement impliqués.

« Perth Amboy a une histoire riche – mais maintenant presque oubliée – concernant le chemin de fer clandestin », a déclaré l’historien de la ville de Perth Amboy, John Kerry Dyke. « Eagleswood était une gare principale du chemin de fer clandestin. … les esclaves ont trouvé refuge. Ils ont été soignés, soignés médicalement pour leurs blessures et cachés des chasseurs de primes. »