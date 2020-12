ST. ANDREWS, Ecosse: Le British Open se jouera au Royal Liverpool en 2023 et au Royal Troon en 2024, a annoncé lundi le R&A.

Les tournois ont été reprogrammés suite à l’annulation de l’Open de cette année au Royal St.Georges en raison de la coronavirus pandémie. C’était la première fois depuis 1945 que le tournoi était annulé.

Comme annoncé précédemment, les célèbres liens du Kent accueilleront le British Open du 11 au 18 juillet 2021. St Andrews restera le site du 150e Open, prévu pour 2022.

Le British Open a eu lieu 12 fois au Royal Liverpool, le plus récemment en 2014 lorsque Rory McIlroy a remporté le Claret Jug.

Royal Troon en Écosse a accueilli neuf fois. Henrik Stenson y a gagné en 2016.

Nous remercions toutes les personnes impliquées dans les clubs et nos organisations partenaires pour avoir soutenu nos plans et avoir fait preuve de flexibilité pour adapter leurs propres horaires », a déclaré Martin Slumbers, PDG de R&A. Nous pouvons désormais nous réjouir de voir les meilleurs joueurs du monde s’affronter dans ces excellents parcours de liens en 2023 et 2024.

Les dates prévues sont du 16 au 23 juillet 2023 au Royal Liverpool et du 14 au 21 juillet 2024 au Royal Troon.

Le British Open est le championnat original de golf, joué pour la première fois en 1860.

