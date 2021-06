Les sites d’injection sécurisée de Californie n’aideront pas la toxicomanie et l’itinérance

À San Francisco en 2020, le nombre de décès par surdose d’opioïdes, 697, était plus de deux fois plus élevé que le nombre de décès dus au COVID-19 dans la ville, 257. Pourtant, les législateurs californiens, si prompts à verrouiller l’économie, émettent des ordonnances de séjour à domicile et les masques obligatoires, adoptent une approche très différente de l’épidémie d’opioïdes – en offrant aux personnes toxicomanes un endroit soi-disant sûr pour s’injecter leurs drogues.

Les défenseurs disent que les efforts du Golden State pour réduire les méfaits de la toxicomanie établiront un modèle à imiter pour les autres États. Sur la base de notre expérience collective – l’un de nous était accro à la drogue et vivait dans les rues de San Francisco, l’autre a travaillé avec des femmes et des enfants sans-abri pendant plus d’une décennie – nous pensons que cette proposition ne réduira pas l’épidémie de toxicomanie dans les villes californiennes. faire face, et cela n’aidera pas non plus les sans-abri.

Le National Institute on Drug Abuse décrit la toxicomanie comme un trouble cérébral chronique et complexe. C’est une maladie, et nous avons vu de première main que nous devons la traiter comme telle, tout comme nous traitons COVID-19. La toxicomanie ne doit pas être considérée comme un mode de vie.

Les sites d’injection n’aideront pas

Pourtant, le Sénat californien a adopté une loi en avril autorisant trois juridictions – la ville et le comté de San Francisco, le comté de Los Angeles et la ville d’Oakland – à créer des sites d’injection supervisée jusqu’en 2027. Le projet de loi crée un ensemble de normes que les sites auraient se rencontrer, y compris la présence d’un personnel médical qualifié, des fournitures stériles et l’accès à la naloxone et aux médicaments d’inversion des surdoses connexes.

Puis-Gouv. Jerry Brown a opposé son veto à une législation similaire en 2018, mais son successeur, Gavin Newsom, s’est décrit comme « très, très ouvert » à l’idée, suggérant qu’elle pourrait être promulguée cette année.

Les défauts du projet de loi commencent par son titre, qui baptise les sites d’injection dans le cadre d’un « programme de prévention des surdoses ».

Mais tout aussi troublante est la question de savoir qui viendra ? Quand moi, Thomas, luttais contre l’itinérance et une dépendance à l’héroïne dans ma ville natale de San Francisco pas plus tard qu’en 2018, je sais que je ne l’aurais pas fait. Pourquoi? Parce qu’il n’y a aucune conséquence à consommer dans la rue, en plein air, même devant un flic. Une fois, j’ai soufflé de la fumée de ma pipe à crack au visage d’un policier qui se tenait près de moi dans Hyde Street. Il ne m’a même pas arrêté ; il m’a simplement fait marcher sur ma pipe.

De plus, j’aurais été forcée de laisser mes effets personnels sans surveillance pendant que j’allais au site d’injection supervisée. C’est impensable pour quiconque vit dans la rue.

L’autre d’entre nous, Michele, a passé 13 ans en première ligne avec des femmes et des enfants sans abri. La toxicomanie tourmentait la majorité des familles avec lesquelles j’ai travaillé. L’accès complet à un site d’injection supervisée est une invitation à ignorer le problème qui a poussé nos clients à l’itinérance en premier lieu. Sans exception, les milliers de femmes que nous avons servies pendant mon mandat vous diront qu’elles avaient besoin d’aide pour surmonter leur dépendance, et non d’aide pour la nourrir.

Qui serait desservi par les sites d’injection supervisée? Les trafiquants de drogue de rue qui veulent un accès facile à une clientèle très motivée bénéficieront énormément de cette législation. Les revendeurs se rassemblent près du site d’injection supervisée à Vancouver, le programme controversé sur lequel s’inspire celui de San Francisco.

Abus de substances et sans-abrisme

Adopter une approche de « réduction des méfaits » des drogues est déjà un échec en Californie. L’un des principaux centres de réduction des méfaits de Los Angeles a vu moins de 1 % des participants à son programme s’inscrire volontairement à un programme gratuit de réadaptation pour toxicomanes en 2019, ce qui indique que les sites d’injection supervisée aideraient peu à convertir les toxicomanes en toxicomanes réhabilités.

De plus, nous trouvons scandaleux que la législation cible trois villes aux prises avec une augmentation de certains crimes violents et sans-abri, enflammant une situation déjà tendue à laquelle sont confrontés les résidents et les propriétaires d’entreprises. Déjà, près de 5 000 sans-abri vivent dans le demi-mile carré de Skid Row à Los Angeles, qui est également l’épicentre de la crise de la toxicomanie de la ville.

Les élus californiens citent la fin du sans-abrisme comme un objectif politique majeur, mais ils essaient de résoudre un problème en ignorant ses causes sous-jacentes. En fait, une enquête menée en 2008 par la Conférence des maires des États-Unis a révélé que la toxicomanie était la principale cause d’itinérance chez les adultes célibataires dans les 25 villes interrogées.

Selon la Substance Abuse and Mental Health Services Administration, près de 65 % des sans-abri ont eu des problèmes de consommation de drogue au cours du mois dernier, mais l’approche californienne suggère que fournir une maison ou un abri à lui seul « résoudra » le problème d’un sans-abri toxicomane, devenant aveugle les causes sous-jacentes de leur sans-abrisme.

En avril, un superviseur du comté de Los Angeles a nommé un célèbre médecin californien, David Drew Pinsky, à une commission sur les sans-abri. Mais le contrecoup a sabordé sa nomination en raison de la conviction de Pinsky que la santé mentale et la toxicomanie doivent être traitées pour lutter avec succès contre l’épidémie de sans-abri.

Par définition, une maladie nécessite un traitement. Les sites d’injection supervisée n’offrent pas de véritable traitement. Ils n’offrent pas la guérison complète, les outils ou l’espoir d’une vie meilleure – le remède dont ceux qui luttent contre la dépendance ont désespérément besoin. Et cette politique ne fera que laisser nos sans-abri encore plus ignorés.

