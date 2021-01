Lorsque le site d’enregistrement de la vaccination Covid-19 de la ville de San Antonio a été mis en service samedi à 9 heures, les 9 000 créneaux disponibles se sont remplis en six minutes. Dans le Michigan, plus de 20 000 personnes ont essayé d’entrer dans le portail d’un système de santé pour les vaccinations Covid en même temps, paralysant le système.

Alors que les États tentent d’intensifier les déploiements de vaccins qui ont été entachés de confusion et d’erreurs, les sites d’enregistrement en ligne – gérés par une multitude d’agences et utilisant une gamme de technologies – sont cruciaux. Mais les problèmes qu’ils rencontrent révèlent encore un autre défi pour faire vacciner les Américains: il y a beaucoup plus de gens qui veulent se faire vacciner qu’il n’y a d’opportunités de se faire vacciner.

«Le système d’enregistrement a fonctionné comme prévu, mais la demande est bien supérieure à l’offre disponible à l’heure actuelle», a déclaré le Dr Colleen Bridger, directrice adjointe de la ville, dans un déclaration. «Lorsque nous recevrons plus de doses de l’État du Texas, nous aurons plus de rendez-vous disponibles dans les jours et les semaines à venir, et nous tiendrons le public informé des possibilités d’enregistrement.»

Le plus grand système de soins de santé du Michigan, Beaumont Health, a eu des problèmes avec son site Web vendredi, a déclaré Hans Keil, directeur de l’information du système. Beaumont Health, qui exploite plusieurs hôpitaux dans la région métropolitaine de Detroit, avait récemment annoncé son intention d’offrir des vaccins aux résidents de 65 ans et plus, et environ 25000 personnes ont tenté d’accéder simultanément au portail en ligne, a déclaré M. Keil. Le portail ne s’est pas écrasé, mais de nombreux utilisateurs n’ont pas pu entrer.