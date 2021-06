Les sites de semi-conducteurs de Samsung reçoivent le premier « triple standard » de l’industrie par Carbon Trust – Samsung Global Newsroom

Toutes les installations mondiales de fabrication de semi-conducteurs de Samsung sont certifiées pour réduire les émissions de carbone, la consommation d’eau et les rejets de déchets

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a annoncé aujourd’hui avoir reçu le premier Triple Standard de l’industrie pour le carbone, l’eau et les déchets par Carbon Trust.

Samsung a obtenu cette certification en réduisant la quantité d’émissions de carbone, la consommation d’eau et les rejets de déchets au cours des trois dernières années sur cinq sites (Giheung, Hwaseong, Pyeongtaek, Onyang et Cheonan) en Corée et sur quatre sites de fabrication mondiaux aux États-Unis et en Chine ( Austin, Suzhou, Tianjin et Xi’an). C’est un énorme exploit, étant donné qu’il est extrêmement difficile pour les entreprises de fabrication de semi-conducteurs de réunir les trois qualifications à la fois.

« Pendant des décennies, Samsung s’est efforcé d’intégrer la durabilité environnementale dans chaque aspect du processus de fabrication des semi-conducteurs », a déclaré Seong-dai Jang, vice-président senior et responsable du bureau de gestion de la durabilité d’entreprise DS chez Samsung Electronics. « Nous continuerons à poursuivre des politiques plus respectueuses de l’environnement sur l’ensemble de la chaîne de production et d’approvisionnement. »

Samsung a déployé divers efforts en matière de réduction du carbone, de conservation des ressources en eau et de recyclage, et les a gérés comme des objectifs de durabilité importants.

Les efforts de Samsung pour réduire son empreinte environnementale

Gaz à effet de serre : Samsung s’approvisionne à 100 % en énergie renouvelable pour ses opérations de semi-conducteurs à l’étranger aux États-Unis et en Chine depuis 2019, et les efforts continus de l’entreprise pour réduire son empreinte carbone comprennent également l’optimisation de l’utilisation du gaz pour les processus de gravure et de dépôt, ainsi que le développement de nouveaux catalyseurs pour ses équipements de réduction des gaz à effet de serre. Grâce à ces efforts, Samsung a pu couper environ 1,3 million de tonnes 1 des émissions de carbone en 2020 – environ 200 millions de pins seraient nécessaires pour absorber la même quantité de carbone. 2

Gestion de l’eau : Samsung recycle les eaux usées générées lors du processus de production d’eau ultra pure pour des équipements tels que les épurateurs humides et les tours de refroidissement. L’entreprise a également réduit sa consommation d’eau en utilisant sa technologie de filtration des eaux usées, connue sous le nom de « processus membranaire », pour réutiliser l’eau et optimiser les processus de fabrication. L’efficacité du fonctionnement des équipements a également augmenté grâce à la consolidation des systèmes de récupération et de réutilisation des eaux usées. En conséquence, Samsung a pu réutiliser environ 70 millions de tonnes d’eau en 2020, une augmentation de 12% par rapport à 2018 ~ 2019, et réduire de plus de 10 millions de tonnes d’utilisation d’eau, 3 ce qui est le même montant utilisé pour deux millions de personnes par mois dans une zone métropolitaine de Corée. 4

Décharge des déchets : Samsung a considérablement réduit les boues d’épuration,5 qui représente plus de 60% de la production totale de déchets, en appliquant des matériaux alternatifs et en optimisant la quantité de matériaux fournis à des installations particulières. De plus, en établissant des normes d’emballage pour les produits mis en ligne, la quantité de déchets de suremballage a également été réduite. Grâce à tous ces efforts, Samsung a réduit un total de 35 752 tonnes6 de déchets rejetés en 2020.

Samsung Electronics s’efforce d’intégrer la durabilité environnementale dans tout ce qu’elle fait. Les produits Samsung sont soigneusement conçus pour minimiser l’impact sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, de la planification et de la fabrication à la consommation et au recyclage.

1 Les montants indiqués sont des mesures converties basées sur les niveaux de production

2 Un pin de 30 ans peut absorber environ 6,6 kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2) par an (Korea Institute of Forest Science)

3 Les montants indiqués sont des mesures converties basées sur les niveaux de production

4 Ministère coréen de l’Environnement (2019)

5 Les boues d’épuration sont un sous-produit généré dans le processus de traitement des eaux usées ou des eaux usées industrielles.

6 Les montants indiqués sont des mesures converties basées sur les niveaux de production