Les sites de Saratoga accueillent une variété d’événements communautaires – The Mercury News

Carnaval du Sacré-Cœur

La paroisse du Sacré-Cœur organise un carnaval du 13 au 15 octobre au 13716 Saratoga Ave., avec des spectacles musicaux en direct chaque jour, une scène communautaire, de la nourriture, des manèges dans un parc d’attractions et une tombola.

Les groupes incluent Country Cougars, Blue House, les Megatones, Wandering Acoustics et Tsunami.

Pour un calendrier complet des événements et pour acheter des billets, visitez https://parish.sacredheartsaratoga.org/carnival.

Concert symphonique de Saratoga

Le Saratoga Symphony donnera un concert gratuit le 15 octobre à 15 heures au McAfee Performing Arts Center, 20300 Herriman Ave.

La pianiste Tamami Honma sera la soliste du Concerto pour piano en do majeur de Ferruccio Busoni. L’œuvre, qui comprend également un chœur d’hommes, a été créée à Berlin en 1904 avec son compositeur italien comme pianiste soliste. Le chef d’orchestre Jason Klein parlera au public de la pièce avant sa représentation.

Aucun billet ni réservation n’est nécessaire. Les masques sont recommandés pour assister au concert. Pour plus d’informations, visitez www.saratogasymphony.org.

Salon de la santé SASCC

Le Conseil de coordination des personnes âgées de la région de Saratoga organise une foire sur la santé le samedi 21 octobre, de 10 h à 15 h 30, au Saratoga Senior Center, 19655 Allendale Ave.

Les participants peuvent participer à une foire aux ressources, à des examens de santé, à un tirage au sort, à des activités pour tous les âges et à un déjeuner gratuit pour les aînés. De 13h30 à 15h30, l’événement proposera une variété d’ateliers, notamment « Créer une société sans âgisme », « La nutrition pour la longévité » et « Le rôle de la technologie dans un vieillissement réussi ».

Pour plus d’informations, visitez https://www.sascchealthfair.com.