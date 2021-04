Munich, Dublin et Bilbao risquent tous de perdre des matchs à Euro 2020 les trois villes ayant donné une date limite vendredi par l’UEFA pour confirmer leur capacité à accueillir des matches du tournoi cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

La compétition de 24 équipes, retardée de 12 mois en raison de la pandémie de coronavirus, devrait commencer le 11 juin lorsque l’Italie affrontera la Turquie à Rome (diffuser les matchs de l’Euro 2020 aux États-Unis sur ESPN +).



Mais le format du tournoi paneuropéen, qui devrait être organisé dans 12 villes du continent, doit encore être finalisé par l’UEFA en raison de l’incapacité de ces trois sites à garantir qu’ils peuvent accueillir des matchs devant les spectateurs dans les stades. .

Des sources ont déclaré à ESPN que Dublin est presque certain de se retirer en tant qu’hôte cette semaine en raison de la réticence du gouvernement irlandais à compromettre ses protocoles COVID afin de permettre aux fans d’assister à des matchs au stade Aviva, qui devait organiser quatre matches. y compris un tour de 16 cravate.

L’UEFA n’a pas encore identifié de lieu de remplacement pour organiser les matchs de Dublin, bien que des sources aient déclaré que des sites en Angleterre, en Écosse et en Russie étaient à l’étude.

La ville espagnole de Bilbao est également susceptible de renoncer à ses quatre matches – trois matchs de groupe d’Espagne et une huitième de finale – en raison de problèmes locaux de COVID dans le nord de l’Espagne.

Cependant, des sources ont déclaré que la ville de Séville, dans le sud de l’Espagne, serait susceptible d’intervenir en tant qu’hôte si l’UEFA pouvait être convaincue que l’Estadio de la Cartuja, d’une capacité de 60000 places – qui a organisé la finale de la Coupe UEFA 2003 entre le FC Porto et le Celtic – est une alternative appropriée. Les stades du Sevilla FC et du Real Betis ne sont pas pris en compte.

La perte potentielle de Munich en tant que site est cependant la plus grande préoccupation de l’UEFA, l’Allianz Arena devant accueillir trois matchs en Allemagne, y compris des matches accrocheurs contre la France et le Portugal, et un match nul en quart de finale.

La réglementation COVID en Allemagne interdit actuellement les supporters à l’intérieur des stades et l’UEFA n’a pas encore reçu l’assurance que la position changera à temps pour le début de l’Euro 2020.