L’augmentation des coûts des sinistres, les jugements importants, les indemnités de règlement et les taux de couverture élevés entraînent une montée en flèche des primes d’assurance, que de nombreux petits lieux de divertissement ne peuvent plus se permettre.

Le projet de loi 116 exige une police d’assurance d’un million de dollars au cas où un établissement serait impliqué dans un accident lié à l’alcool.

Les compagnies d’assurance rapportent que pour chaque dollar collecté en prime, deux dollars sont payés en sinistres et dépenses, selon Michael Wise, directeur du département d’assurance de Caroline du Sud.

Rotties 221 Biergarten a proposé des spectacles de divertissement local après avoir rénové un bâtiment vieux de plus de 100 ans sur South Main Street à Woodruff.

Le lieu de divertissement a été entièrement rénové et ouvert en septembre 2019 et a survécu aux confinements dus au COVID-19, aux pénuries d’approvisionnement et à la hausse des coûts alimentaires. Après avoir survécu à plusieurs années difficiles, l’entreprise n’a pas pu se permettre d’augmenter ses coûts d’assurance et a fermé ses portes le 30 juillet 2023.

Les augmentations de taux sont particulièrement intenses pour les établissements qui tirent l’essentiel de leurs revenus de la vente d’alcool, par opposition aux restaurants qui tirent une grande partie de leurs revenus de la nourriture.

“Nous avons commencé avec un sol en terre battue, pas d’électricité, pas d’égouts, pas d’eau, pas de chauffage. Nous avons mis tout cela dans un bâtiment qui avait plus de 100 ans. Le COVID nous a frappés, et nous avons survécu à cela et avons continué à grandir chaque année, et puis c’était l’ultime : ‘Non, nous ne pouvons pas survivre à ça'”, a déclaré Yana Kosic Allen, propriétaire du biergarten.

Allen a déclaré qu’on lui avait proposé un prix de plus de 25 000 $ pour son assurance cette année et un paiement mensuel d’environ 2 000 $. L’année dernière, elle a déclaré qu’elle payait 300 $ par mois.

“Nous n’avons jamais eu de réclamation (d’assurance)”, a-t-elle déclaré. “Nous avons toujours eu une couverture d’un million de dollars parce que lorsque nous avons ouvert, c’est ce que nous avions compris. Vous ne pouvez pas obtenir un permis d’alcool sans montrer cette couverture d’un million de dollars.”

Les décès liés à l’alcool en hausse en Caroline du Sud

Loi de Caroline du Sud reoblige les entreprises titulaires d’un permis d’alcool qui vendent de l’alcool après 17 heures à maintenir une assurance responsabilité civile en matière d’alcool d’au moins 1 million de dollars. La loi adoptée en 2017 permet aux entreprises de disposer d’une assurance pour payer les dommages subis par les victimes d’accidents liés à l’alcool.

La loi a été promulguée après un accident mortel avec conduite en état d’ébriété en 2014. Il s’avère que ni l’accusée ni les bars où elle s’est rendue n’avaient d’assurance.

Selon de nouvelles données 2021 publiées par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), les décès liés à l’alcool en Caroline du Sud ont augmenté de 26 % entre 2020 et 2021, en plus d’une augmentation de 14 % l’année précédente. L’État est passé de 319 morts en 2020 à 401 en 2021.

La hausse des coûts a forcé Kosic Allen à fermer son entreprise et elle a déclaré qu’elle n’était pas la première à fermer son entreprise et qu’elle ne serait pas la dernière.

“Les gens ont besoin d’en savoir plus, et la nouvelle se répand, mais malheureusement, de nombreux établissements ferment avant que quoi que ce soit puisse être fait”, a-t-elle déclaré.

Les sites de Greenville sont confrontés à des défis similaires. Le pub Powdersville a fermé ses portes en raison des augmentations d’assurance, a déclaré Kesha Moore, propriétaire du pub. En 2020, Moore a déclaré qu’elle payait entre 8 000 et 12 000 dollars par an pour une police d’assurance responsabilité générale et en matière d’alcool. Lorsque la couverture a pris fin en 2023, elle a déclaré qu’elle devait payer près de 22 000 $ pour une couverture annuelle.

“Les sinistres ouverts sont ce qui a poussé les agences d’assurance à ne pas vouloir couvrir un établissement”, a déclaré Moore. “Si à un moment donné, votre établissement recevait une réclamation et que quelqu’un poursuivait votre assurance en justice, cela se présenterait comme une réclamation ouverte, dont la résolution pourrait prendre des années. De nombreuses compagnies d’assurance se sont retirées de Caroline du Sud ou avaient des exigences financières déraisonnables.”

Des supporters s’organisent contre les frais d’assurance responsabilité civile

Un groupe de défense récemment formé, SC Venue Crisis, estime également que ces augmentations pourraient détruire l’industrie musicale locale et s’efforce de sensibiliser et d’apporter des changements à l’échelle de l’État.

« Les gens se concentrent beaucoup sur l’alcool, mais… il s’agit (de) restaurants. Il s’agit des petites entreprises, de toute personne susceptible d’être affectée », a déclaré Brittany Brandt, chercheuse pour le groupe de Spartanburg.

Actuellement, le groupe sensibilise à travers réseaux sociaux et des assemblées publiques organisées dans les bars, restaurants et lieux de divertissement de tout l’État.

Brandt et le groupe de crise des salles informent le public et les propriétaires des salles que les tarifs d’assurance auront un effet négatif sur les musiciens, les comédiens ainsi que les artistes et techniciens qui travaillent avec eux. Moins il y a de salles, plus il y a de concurrence et moins d’opportunités s’offrent à ceux dont les moyens de subsistance dépendent des spectacles en direct.

“Cela affecte des emplois, d’innombrables emplois et notre tourisme”, a déclaré Brandt. “Il n’y aura rien que cela ne touche pas.”

Des musiciens ont du mal à trouver du travail à Greenville, Spartanburg

TJ Jeter, un musicien local, a déclaré que les dernières années ont été difficiles pour les musiciens en raison de la COVID-19 qui a forcé les salles à fermer, et maintenant de la hausse des tarifs d’assurance.

“Les deux dernières années, en tant que musiciens, ont été stressantes”, a déclaré Jeter. “Nous sommes sortis du COVID et devons maintenant gérer cela. Que faisons-nous si une salle doit interrompre la musique live ou simplement fermer ses portes en général ? L’impact le plus important a été le Smiley’s Acoustic Café à Greenville. Ils ont dû fermer, et ça a porté un coup dur à beaucoup de musiciens.”

Shane Pruitt, chanteur du Shane Pruitt Band, a déclaré que la loi de l’État exigeant 1 million de dollars d’assurance responsabilité civile n’est pas juste pour tout le monde.

“Il y a eu des endroits où j’ai joué dans le passé qui ont dû fermer leurs portes”, a déclaré Pruitt. “Cela nuira à tout le monde, du propriétaire d’une petite entreprise aux gens qui y travaillent, en passant par ceux qui y jouent pour gagner leur vie. Quel est l’intérêt d’essayer d’ouvrir une nouvelle entreprise quand il faut passer par toutes ces formalités administratives ?”

Il s’inquiète de la rude concurrence entre musiciens à la recherche de travail.

“Cela sera toujours accordé à ceux (musiciens) qui font le plus de low-ball”, a déclaré Pruitt. “Vous pouvez avoir un groupe qui facture 500 $ et il est génial. Ensuite, il y a quelqu’un qui se produira pour 300 $, il choisira celui qui est le moins cher.”

Fayssoux McLean de Spartanburg, un incontournable de longue date de la scène musicale de Hub City, a déclaré que les musiciens ne peuvent pas grandir s’ils n’ont pas la capacité de se produire localement.

“C’est comme ça qu’on grandit, en jouant localement pour élargir son champ d’action”, a déclaré McLean. “Je peux nommer plusieurs endroits où j’ai joué et qui ont été touchés. C’est là que nous apprenons, surtout quand vous êtes nouveau et que vous êtes encore en train d’apprendre. Vous apprenez vos compétences, puis vous les élargissez et vous êtes fier d’avoir joué dans ces endroits. “

En plus de se produire en live, Jeter a déclaré qu’il se produisait pour des mariages et d’autres événements.

“Je suis accidentellement en avance sur la courbe”, a déclaré Jeter. “J’essaie toujours de chercher ce que je peux faire ensuite, mais j’ai eu de la chance avec le timing. Je suis désolé pour les gars qui viennent tout juste de s’y lancer. Ce sera terrible pour les musiciens, et ces gars-là devront pivoter. “.

Les propriétaires des sites d’Anderson contactent les représentants de l’État et les législateurs

Lorsque Moore, ancienne propriétaire du Powdersville Pub, a appelé son représentant d’État Thomas Beach, qui dessert les comtés d’Anderson, Pickens et Greenville, ses inquiétudes étaient directes après avoir recherché diverses options pour une nouvelle assurance alors que les prix commençaient à augmenter de manière incontrôlable.

“Pour tant d’entreprises et de moyens de subsistance en jeu, c’est dommage que nous devions attendre janvier”, a déclaré Beach. “Nous avons des familles et des gens qui essaient de subvenir à leurs besoins, et j’essaie de protéger ce droit naturel et c’est ce qui est important pour moi.”

Selon Beach, pour apporter un changement, le gouverneur Henry McMaster devrait rappeler l’Assemblée législative en session avant janvier par le biais d’un décret. Les membres du Statehouse et du Sénat devraient revoir la loi et passer par un processus de comité pour aider à réglementer les tarifs d’assurance pour les petits établissements de divertissement.

Bien que le Département des assurances de SC n’ait pas le pouvoir d’obliger les entreprises à offrir une couverture responsabilité civile en matière d’alcool, il est conscient de l’urgence de l’affaire.

“Nous sommes conscients des défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les propriétaires d’entreprises de Caroline du Sud en ce qui concerne l’abordabilité et la disponibilité de l’assurance responsabilité civile en matière d’alcool”, a déclaré Michael Wise, directeur du département des assurances de Caroline du Sud. “Le secteur de l’assurance nous dit que plusieurs facteurs entrent en jeu pour déterminer le coût de cette couverture vitale, notamment la hausse des coûts des sinistres, des jugements importants, des indemnités de règlement et une couverture élevée.”

Wise a également déclaré que les compagnies d’assurance ont récemment signalé que pour chaque dollar collecté en primes, deux dollars étaient payés en sinistres et dépenses. Il a ajouté que les transporteurs perdent de l’argent, ce qui se traduit par une diminution de la volonté de fournir l’assurance dans l’État.

Actuellement, le Département des assurances s’efforce de recueillir des données auprès des compagnies d’assurance pour les fournir au législateur alors qu’il s’efforce d’identifier des solutions pour les propriétaires d’entreprise.

Comment aider les petites salles de divertissement à rester en vie en Caroline du Sud

Dans le Piémont, Kynn Tribble, propriétaire du Tribble’s Bar & Grill, évalue actuellement une estimation entre 50 000 $ et 100 000 $ en assurance pour son établissement jusqu’en 2024.

En 2021, l’assurance de Tribble coûtait 5 000 $ par an. En 2022, il a grimpé jusqu’à 20 000 $ en raison de réclamations d’assurance en cours contre leur bar.

“Poursuivre quelqu’un sans responsabilité personnelle est ce qui nous fait du mal”, a déclaré Tribble. “Nous sommes tenus responsables des actes de quelqu’un d’autre. Vous trouvez des bouteilles dans les parkings, des bières de grande taille et même des flacons de médicaments vides.”

Tribble a pris des précautions pour assurer la sécurité de son bar-grill, notamment en téléchargeant l’application Uber sur un appareil mobile pour reconduire chez eux les clients trop ivres, en mettant fin au service d’alcool une heure avant la fermeture à 2 heures du matin et en interdisant définitivement les personnes qui apportent de l’alcool à l’extérieur.

Le défi consiste à inciter les habitants à agir en demandant aux législateurs de soutenir la cause.

“Nous voulons que les gens contactent leurs sénateurs, leurs représentants et envoient un courrier électronique au gouverneur”, a déclaré Tribble. “Nous avons besoin que les gens utilisent leur voix et leur rappellent que les bars ne sont pas seulement des points d’eau locaux. Nous sommes des œuvres caritatives, organisons des célébrations de la vie et c’est une communauté de personnes.”

AJ Jackson couvre la scène culinaire et gastronomique, ainsi que les arts, le divertissement et bien plus encore pour The…