Les sites d’actualités retirent des photos de paparazzi de Harry et Meghan après une poursuite « catastrophique »

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Des photos du prince Harry et de Meghan Markle prises la nuit où ils ont été poursuivis par des paparazzi à New York sont brièvement apparues sur les sites Web des tabloïds britanniques avant d’être supprimées au milieu d’informations selon lesquelles la poursuite a conduit à des « quasi-collisions ».

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a déclaré qu’une poursuite incessante s’était déroulée après que le couple et la mère de Meghan, Doria Ragland, aient assisté à la cérémonie de remise des prix de la Fondation Mme pour les femmes à Midtown.

Le porte-parole a déclaré que la poursuite était «presque catastrophique» et impliquait «d’autres conducteurs… des piétons et deux agents du NYPD».

Le NYPD a dit L’indépendant dans un communiqué mercredi, le département a aidé au transport «difficile» du couple, mais aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée.

Selon le biographe royal Omid Scobie et rapports en lignequelques photos du couple prises au moment de la poursuite ont été brièvement présentées sur DailyMail.com et L’express quotidien mais ont depuis été supprimés.

On ignore si les photos en question ont été prises par les paparazzi accusés de poursuivre Meghan et Harry dans les rues bondées de Manhattan.

L’indépendant a tendu la main à DailyMail.com et le Exprimer pour commentaire.

Le prince Harry a déjà exprimé sa crainte que « l’histoire ne se répète », faisant référence à la mort de sa mère en 1997 des suites de blessures subies dans un accident de voiture après avoir tenté de fuir des paparazzi qui suivaient son véhicule.

Harry, qui avait 12 ans lorsque la princesse Diana est décédée, a parlé de ses inquiétudes dans ses docu-séries AppleTV + Le moi que tu ne peux pas voirdans lequel il a établi des parallèles entre le traitement de sa mère et l’examen auquel lui et Meghan ont été confrontés.

« C’est incroyablement décevant de perdre potentiellement une autre femme dans ma vie, mais la liste s’allonge. Et tout revient aux mêmes personnes, au même modèle commercial », a-t-il déclaré.

Dans le documentaire de la BBC de 2017 Diane, 7 joursle prince Harry a également critiqué la réaction des paparazzi suite au crash.

(Agence Anadolu via Getty Images)

« Je pense que l’une des choses les plus difficiles à accepter est le fait que les personnes qui l’ont poursuivie dans le tunnel étaient les mêmes personnes qui prenaient des photos d’elle, alors qu’elle était encore en train de mourir sur le siège arrière de la voiture, » avait-il déclaré à l’époque.

Dans les docuseries Netflix, Harry a réfléchi à l’enquête sur la mort de Diana, qui a conclu qu’elle avait été tuée illégalement en raison de la « grosse négligence » de son chauffeur, Henri Paul, qui avait bu, et des paparazzi qui suivaient sa voiture au moment de le crash.

Selon le duc, il était « tellement en colère » qu’il n’y a eu « aucune justice du tout » après l’enquête. « Rien n’est venu de là. Les mêmes personnes qui l’ont poursuivie dans le tunnel l’ont photographiée en train de mourir sur la banquette arrière de cette voiture », se souvient-il.

Le royal a également parlé du traumatisme de la mort de sa mère dans ses mémoires révélateurs De rechange. Le prince Harry a déclaré dans le livre qu’il avait retracé l’itinéraire emprunté par le chauffeur de sa mère à Paris la nuit de sa mort.

« J’avais pensé que conduire le tunnel mettrait un terme, ou un bref arrêt, à la douleur, la décennie de douleur incessante. Au lieu de cela, cela a provoqué le début de Pain, Part Deux », a-t-il écrit.

La poursuite des Sussex aurait impliqué un certain nombre d’infractions au code de la route, notamment la conduite sur le trottoir et à travers les feux rouges, la marche arrière dans une rue à sens unique, le blocage illégal d’un véhicule en mouvement et la conduite tout en photographiant et au téléphone.

Dans le communiqué, le porte-parole des Sussex a condamné la manière « dangereuse » dont les images du couple et de Mme Ragland quittant l’événement ont été obtenues.

« Bien qu’être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de quiconque », a déclaré le porte-parole. « La diffusion de ces images, compte tenu de la manière dont elles ont été obtenues, encourage une pratique hautement intrusive et dangereuse pour toutes les personnes impliquées. »