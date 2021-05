Les sites Covid Jab les plus étranges du monde

Alors que les pays du monde entier poursuivaient les campagnes de vaccination, les gens se sont fièrement photographiés ou se sont vantés eux-mêmes, mais une chose qui s’est démarquée est les emplacements. Afin de garantir qu’un maximum de personnes sont vaccinées, les gouvernements ont également confié une part importante du travail à des entités privées. Des lieux aussi étranges que des musées, des salles de concert aux stades de sport ont tous été transformés en hotspots de jab Covid-19. Voici un aperçu de certains des endroits les plus étranges qui déploient des doses de vaccin pour le public:

Cathédrale de Salisbury

La cathédrale de Salisbury, vieille de 800 ans, au Royaume-Uni, était l’une des nombreuses cathédrales britanniques à ouvrir en tant que centre de vaccination plus tôt cette année. Ceux qui attendaient leurs coups pouvaient profiter de la musique d’orgue pour calmer les nerfs de dernière minute. La semaine dernière, les vaccinations finales ont été administrées par l’équipe du NHS dans la cathédrale et maintenant le lieu de vaccination a été déplacé dans un autre bâtiment de la cathédrale, le Leaden Hall.

Disneyland

Les autorités californiennes ont repris un parking de la station balnéaire d’Anaheim en tant que super-site avec la capacité de vacciner quelque 3 000 personnes par jour. Plus de 200 000 coups de feu ont été administrés et cela a duré 3 mois.

Patinoire

Le stade de glace Erika-Hess de Berlin est l’un des premiers sites de livraison massive de vaccins à ouvrir dans la capitale allemande, d’autres étant prévus dans un vélodrome et un aéroport désaffecté.

Hippodrome

Connu pour avoir accueilli l’événement de courses hippiques d’été «The Derby», l’hippodrome d’Epsom Downs, dans le sud de l’Angleterre, a été transformé en l’un des centres de vaccination temporaires du Royaume-Uni.

Notre hippodrome a été désigné comme l’un des sept centres de super vaccination du pays ce soir. Nous sommes fiers de jouer notre rôle dans cet effort national 💙https://t.co/E9ZHyzD1vH – Hippodrome d’Epsom Downs (@EpsomRacecourse) 6 janvier 2021

Musée de New York

Le Musée américain d’histoire naturelle de New York a ouvert les sites de vaccination Covid-19 en avril. Les habitants de New York pourront s’inscrire pour obtenir le vaccin Covid-19 de Moderna dans le Milstein Hall of Ocean Life du musée, juste sous le gigantesque modèle de baleine bleue de 94 pieds suspendu au plafond.

Nous venons de BALEINE #COVID-19[FEMININE vaccins à l’American Museum of Natural History! Ce site s’adresse à tous mais surtout à nos @NYCHA logements des résidents, des travailleurs culturels, des membres du DC37 et du personnel du musée. Baleine à bientôt! pic.twitter.com/WLvnziNho0 – Maire Bill de Blasio (@NYCMayor) 19 avril 2021

Vacci Bus en France

Dans l’est de la France, le «Vacci’bus» s’est adressé aux personnes âgées pour que ces dernières reçoivent leurs jabs Covid-19. Pour ceux d’un certain âge qui ne peuvent pas voyager loin, le bus est une bouée de sauvetage.

Christ Rédempteur

Le Brésil, qui a été l’un des plus durement touchés au monde en raison de Covid-19, utilise son célèbre monument pour vacciner les gens à l’aide du vaccin Coronavac fabriqué en Chine. Les récipiendaires ont pris le vaccin à l’ombre de la statue du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro sur une colline surplombant la ville.

Château de Dracula

Les visiteurs du château de Dracula sont piégés à partir de ce mois-ci, après que des médecins ont mis en place un centre de vaccination COVID-19 sur l’attraction de Transylvanie. Les médecins et les infirmières avec des autocollants crocs sur leurs gommages offrent des clichés Pfizer gratuits à tous les arrivants au château de Bran du 14ème siècle.

