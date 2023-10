"Les sirènes se sont déclenchées, puis..." - Étudiant indien en Israël

C’était tôt le matin du 7 octobre et les sirènes se sont déclenchées dans de nombreuses régions d’Israël. Tout le monde, y compris les immigrants comme moi, connaissait la règle : rendez-vous au refuge le plus proche avec toutes les personnes à votre charge qui restent avec vous. À quelques exceptions près, les sirènes signifient qu’une roquette pourrait bientôt toucher votre quartier, c’est-à-dire si elle échappe à l’interception par le célèbre système Iron Dome. La perspective d’une attaque imminente est sans aucun doute effrayante, mais le système complet de sirènes, le Dôme de Fer et les abris (j’en ai un dans mon appartement) font qu’un barrage de roquettes depuis la bande de Gaza ne cause souvent aucune perte de vie à l’intérieur des frontières israéliennes. .

Malheureusement, selon l’endroit où vous vivez en Israël, de telles situations peuvent survenir plusieurs fois par an. Dans l’ensemble, les sirènes ne provoquent généralement pas de sentiment d’alarme excessif.

Cette attaque, cependant, était bien plus horrible que de simples projectiles de roquettes.

Je travaille à l’Institut des sciences Weizmann et vis à proximité, dans la ville de Rehovot, à plus de 50 km de la frontière avec Gaza. Cette mesure de distance fonctionne à peu près pour toutes les grandes universités d’Israël. Avec ce genre de séparation, les sirènes vous laissent suffisamment de temps pour atteindre un abri. Cet écart temporel est beaucoup plus étroit près de la frontière, et les roquettes de Gaza sont plus susceptibles d’y causer davantage de dégâts. C’est cette zone, proche de Gaza, qui a été le théâtre des violences des attaques du 7 octobre, et cette fois, les roquettes n’étaient que des tirs de couverture pour une attaque terroriste armée extrêmement brutale contre plusieurs communautés frontalières.

Il est pertinent que cette attaque ait eu lieu un samedi, qui était le Shabbat en Israël, et également le jour de la fête de Sim’hat Torah. Les terroristes ont infligé un massacre absolu à une fête de musique dance ; les médias sociaux diffusent des images et des vidéos à glacer le sang sur le bain de sang, ainsi que sur le carnage plus important qui a eu lieu dans d’autres régions.

Cette journée marquait également le 50e anniversaire de la guerre du Yom-Kippour, et l’intensité de l’offensive actuelle était sans précédent depuis, notamment en termes d’intrusion et de dégâts infligés sur le territoire israélien.

Une grande partie de notre réaction immédiate à ces événements horribles a été une horreur stupéfiante. Au moment où j’écris, le nombre de morts en Israël a dépassé les 800. On redoute ces statistiques, car le nombre ne fait qu’augmenter.

Dès le début du tir de barrage samedi matin, une roquette a atterri dans une rue principale à moins d’un kilomètre de chez moi, endommageant gravement au moins trois voitures en stationnement. Il n’y a eu aucune perte de vie.

Localement, autour de l’institut et dans la ville, il y a de la douleur et de la peur.

De la nourriture et d’autres produits de première nécessité sont disponibles pour le moment. Israël a repris le contrôle de son territoire et s’est lancé dans une offensive musclée. Même si l’on s’attend généralement à ce qu’une nouvelle incursion soit peu probable, et encore moins à l’intérieur du pays, la population reste effrayée et se trouve dans un état d’alerte accru. Il s’agit certainement d’une attente, au moins pendant une semaine, alors qu’un équilibre prochain s’établit entre les belligérants. En fait, il existe actuellement une grande inquiétude, en particulier au sein de la communauté internationale, quant à la possibilité d’un front de guerre s’ouvrant le long de la frontière nord. Il y a déjà eu des accrochages avec le Hezbollah. D’un autre côté, les gens ont confiance dans la réputation d’Israël en tant que géant de la sécurité dans la région, même si une partie de cette confiance devra peut-être être regagnée après le choc massif de l’attaque du Hamas.

Il s’agira probablement d’une opération de longue durée menée par les forces israéliennes dans la bande de Gaza. Au cours de cette période difficile, la communauté indienne a suscité beaucoup d’engagement et de soutien, notamment par les responsables de l’ambassade qui nous ont contacté via les réseaux sociaux. Il y a eu une communication forte et une réponse vive et adéquate de la part des universités également, nous aidant à comprendre et à mieux faire face à la situation. Dans le même temps, pour de nombreux étudiants indiens, c’est la première fois qu’ils vivent à l’étranger. Des dizaines d’entre eux ne sont peut-être arrivés en Israël que très récemment, car c’est à peu près au moment où commence la nouvelle année universitaire pour de nombreuses universités en Israël.

Il est facile d’imaginer que les circonstances, teintées d’imprévisibilité et de danger, suscitent beaucoup de malaise et d’anxiété parmi les étudiants. Leurs familles en Inde doivent être très inquiètes et inquiètes.

Un grand nombre d’étudiants indiens envisagent de rentrer chez eux, même si j’estime qu’une majorité d’entre eux pensent que la stabilité interne sera atteinte relativement bientôt. Outre l’architecture de défense d’Israël, le regard géopolitique s’est activé, et on peut espérer que la situation reviendra à la normale d’ici peu.

NDTV est désormais disponible sur les chaînes WhatsApp. Clique sur le lien pour obtenir toutes les dernières mises à jour de NDTV sur votre chat.