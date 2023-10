Les sirènes d’exercice d’urgence retentissent dans toute la Russie après les attaques de drones ukrainiens

Des sirènes ont retenti dans toute la Russie et les chaînes de télévision ont interrompu leurs programmes réguliers pour diffuser des avertissements mercredi dans le cadre d’exercices de grande envergure destinés à tester l’état de préparation des services d’urgence du pays au milieu des combats en Ukraine.

L’exercice qui a débuté mardi fait suite à des attaques de drones ukrainiens contre Moscou et d’autres villes. Alors que l’exercice de préparation se poursuivait, le ministère russe de la Défense a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu 31 drones ukrainiens au-dessus des régions frontalières tôt mercredi.

Dans le cadre des exercices, les chaînes de télévision ont diffusé un message disant : « Attention à tous ! L’état de préparation du système d’alerte publique est en cours de test ! Veuillez rester calmes ! »

La Russie prétend déjouer une attaque majeure de drones en Ukraine alors que Kiev fait face à l’épuisement de ses stocks d’armes et de munitions

Les médias russes ont déclaré que le scénario de l’exercice mentionne le danger croissant d’un conflit entre puissances nucléaires et simule une réponse à une situation dans laquelle 70 % des logements et toutes les infrastructures vitales ont été détruits, de vastes zones contaminées par des retombées radioactives et une mobilisation générale annoncée.

Cette histoire austère fait écho aux avertissements du Kremlin selon lesquels le soutien occidental à l’Ukraine a accru la menace d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.

Par coïncidence, le gouvernement fédéral américain teste mercredi son système d’alerte d’urgence, conçu pour permettre au président de parler au peuple américain dans les 10 minutes lors d’une urgence nationale via des médias tels que la radio et la télévision. Il enverra également des messages de test aux clients de téléphonie mobile aux États-Unis, selon l’Agence fédérale de gestion des urgences.

La Russie affirme que plus de 335 000 personnes se sont inscrites au service militaire jusqu’à présent cette année

Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe présidé par le président Vladimir Poutine, a régulièrement évoqué la menace croissante d’un conflit nucléaire.

Fustigeant les responsables occidentaux qui parlent d’augmenter l’assistance militaire à Kiev, Medvedev a accusé ce week-end que « ces imbéciles nous poussent activement vers une Troisième Guerre mondiale ».

De telles déclarations inquiétantes et de vastes exercices d’urgence contrastent avec les efforts du gouvernement pour apaiser une population de plus en plus fatiguée par près de 20 mois de combats que le Kremlin continue d’appeler son « opération militaire spéciale ».

Tout en critiquant régulièrement l’Occident à propos de l’Ukraine, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et d’autres membres de l’armée ont déclaré que la Russie n’avait pas besoin d’une nouvelle vague de mobilisation parce que l’armée disposait de suffisamment de soldats volontaires.