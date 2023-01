Les sirènes des raids aériens retentissent à travers l’Ukraine dans les premiers instants de 2023 alors que de nouvelles explosions se font entendre à Kyiv | Nouvelles du monde

Des explosions ont été entendues à Kyiv et des sirènes de raid aérien ont hurlé à travers le pays juste après minuit, forçant les Ukrainiens à abandonner les célébrations du Nouvel An et à se diriger vers des abris anti-bombes.

La dernière salve russe apparente a suivi Explosions le soir du Nouvel An dans plusieurs régions d’Ukraineavec une personne tuée et 20 blessées dans la seule capitale.

Alors que les sirènes retentissaient à Kyiv dans les premières minutes de 2023, certaines personnes sur leurs balcons ont crié “Gloire à l’Ukraine. Gloire aux héros”.

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a déclaré que des explosions avaient été entendues et que la défense aérienne fonctionnait.

Il a partagé une photo sur Telegram montrant apparemment où un fragment de roquette avait heurté une voiture dans le quartier Shevchenkivskyi de Kyiv.

Les sirènes du raid aérien ont retenti quelques minutes après la fin du discours du Nouvel An de Volodymyr Zelenskyy dans lequel il louait ceux qui s’étaient battus pour leur pays depuis l’invasion du 24 février.

Il a dit aux citoyens : “Je veux nous souhaiter à tous une chose : la victoire.

“Et c’est le principal. Un souhait pour tous les Ukrainiens.”

Il y a eu des rapports sur les réseaux sociaux de personnes émues aux larmes par le discours.

Dans son propre discours, Vladimir Poutine a déclaré que 2022 était une année de “décisions difficiles mais nécessaires” et “d’étapes importantes vers la pleine souveraineté de la Russie et une puissante consolidation de notre société”.

Le président russe a fait écho aux affirmations précédentes selon lesquelles l’Occident encourageait les néonazis en Ukraine qui menaient « des actions militaires et ouvertement terroristes contre des civils pacifiques dans les républiques populaires du Donbass ».

Il a ajouté que “l’Occident a menti sur la paix, mais se préparait à l’agression”.