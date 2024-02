Les singes plaisantent-ils ? – Le Washington Post

Aisha a attrapé une corde suspendue dans son enclos du zoo et l’a soigneusement balancée vers la tête de son père en contrebas. Il effleura les cheveux du dessus de sa tête, puis pendit devant son visage, mais il ne réagit pas. Le jeune orang-outan le lança à nouveau, mais toujours sans réponse. Alors Aisha a amélioré son jeu. Elle descendit la corde et se balança devant lui jusqu’à ce qu’elle le heurte avec son corps.

C’est ainsi que plaisante un orang-outan.

Si vous avez déjà observé un groupe de grands singes au zoo ou ailleurs, les primates sont dynamiques. Ils se ramassent la saleté et les insectes, jouent à des jeux et se bagarrent. Parfois, on dirait même nos proches faire des farces, mais ce comportement n’a jamais été formellement examiné – jusqu’à présent.

Pour la première fois, les chercheurs ont détaillé comment les grands singes taquinent de manière ludique. Ils ont découvert que quatre espèces de grands singes plaisantaient, ce qui suggère que les outils cognitifs humains qui nous aident à apprendre l’humour pourraient remonter à au moins 13 millions d’années.

“Les taquineries ludiques sont une chose”, a déclaré Erica Cartmill, auteur de l’étude. La capacité de plaisanter soulève de nombreuses questions « sur ce que les animaux comprennent de l’esprit des autres animaux, de leurs attentes et de la force de leurs relations ».

Aisha, une jeune orang-outan du zoo de San Diego, a taquiné son père avec une corde dans leur enclos. (Vidéo : Laumer et al., 2024 Actes de la Royal Society B)

Le comportement drôle des primates n’est pas nécessairement une observation nouvelle. La célèbre primatologue Jane Goodall a décrit de jeunes chimpanzés dérangeant des chimpanzés plus âgés qui se reposaient, et certains sautant, mordant et tirant les cheveux des autres de manière ludique.

“Ce n’est pas un comportement qui n’a jamais été observé”, a déclaré Isabelle Laumer, auteure principale de la nouvelle étude. “C’est juste que nous avons été les premiers à examiner systématiquement les comportements taquins et ludiques, à les étudier et à essayer de les décrire..»

Laumer et ses collègues ont observé 75 heures d’interactions entre orangs-outans, chimpanzés, bonobos et gorilles dans les zoos de San Diego et de Leipzig. Ils ont spécifiquement suivi des mineurs et analysé les interactions sociales spontanées qui semblaient ludiques ou provocatrices. L’équipe a observé les actions, les mouvements et les expressions faciales du taquin, ainsi que la réaction du primate taquiné.

Ils ont trouvé 18 types différents de comportements taquins de bonne humeur, dans lesquels un singe provoquait un autre singe sans méfiance de manière ludique. Les comportements les plus courants chez les quatre espèces étaient de piquer, de frapper, d’entraver les mouvements, de claquer le corps et de tirer sur une partie du corps d’autrui – tous des comportements observés également chez les humains.

“Parfois, cela impliquait également des éléments de surprise”, a déclaré Laumer, chercheur à l’Institut Max Planck du comportement animal. “Le teaser se faufilerait dans le dos de la cible, puis la surprendrait avec une action taquine, comme un coup.”

Après que le singe ait commencé à le taquiner, il a également regardé comment sa cible réagissait – tout comme la façon dont un enfant humain piquerait un adulte et verrait sa réaction. S’il n’y avait pas de réponse, le singe réessayait et parfois même aggravait la situation.

Un jeune chimpanzé du zoo de Leipzig, en Allemagne, interrompait à plusieurs reprises les singes voisins pendant qu’ils se toilettaient mutuellement. (Vidéo : Laumer et al., 2024 Actes de la Royal Society B)

Les taquineries ludiques se distinguent des autres comportements « ludiques », dans lesquels les singes jouent entre eux, a déclaré Laumer. Le jeu est réciproque, mais les taquineries ludiques sont généralement unilatérales, dans lesquelles un teaser initie une action vers une cible. Le jeu a généralement lieu entre individus de même taille, mais les juvéniles plaisantent généralement avec les adultes plutôt qu’avec d’autres juvéniles.

Les taquineries de bonne humeur diffèrent du comportement agressif en raison de leur réception positive à neutre, a déclaré Cartmill, chercheur à l’Université d’Indiana. La plupart du temps, le singe taquiné ignorait d’abord son comportement et finissait par s’en aller. Les singes taquinés se sont mis en colère dans moins de 5 % des cas, ce qui indique qu’ils ont compris que ce comportement provocateur n’était pas de mauvaise humeur.

Les observations objectives du comportement animal peuvent être délicates car les humains ont tendance à projeter leurs propres expériences sur les situations. Mais les chercheurs “apportent une contribution extrêmement significative en étudiant le phénomène avec une étude systématique et contrôlée”, a déclaré Maria Elide Vanutelli, qui n’a pas participé à l’étude.

“Les connaissances que nous avions sur ce phénomène spécifique étaient presque exclusivement à un niveau purement anecdotique”, a déclaré Vanutelli, chercheur à l’Université de Milan-Bicocca. “L’étude de ces comportements chez les animaux offre une manière extrêmement innovante (tout en étant intéressante et divertissante) de comprendre comment d’autres espèces décrivent le monde et ce qu’elles trouvent “amusant”.”

Azibo, un chimpanzé juvénile, a giflé de manière ludique une femelle chimpanzé adulte au zoo de Leipzig, en Allemagne. (Vidéo : Laumer et al., 2024 Actes de la Royal Society B)

Les taquineries ludiques peuvent être considérées comme un divertissement, mais d’autres affirment qu’elles peuvent également aider les jeunes à mieux comprendre leurs partenaires sociaux. Par exemple, un jeune singe apprend à quel point il peut plaisanter avec un autre individu avant d’avoir une réaction, fournissant ainsi des informations vitales sur la croissance au sein d’un groupe social et l’établissement de hiérarchies, a déclaré la primatologue Marina Davila-Ross, qui n’a pas participé à l’étude. .

Comprendre les hiérarchies et les normes sociales, selon certaines perspectives théoriques, pourrait même être un précurseur du sarcasme, qui intègre des mécanismes d’agression et de dénigrement, a déclaré Vanutelli.

“Le choix de cet aspect spécifique de l’humour (entendu au sens large) nous aide à mettre en évidence comment un comportement que nous jugeons aussi enfantin et plutôt basique que la taquinerie ludique s’accompagne en réalité de compétences cognitives extrêmement complexes et sophistiquées”, a déclaré Vanutelli.

Étant donné que ces taquineries ludiques sont observées chez les grands singes, la farce aurait pu être présente chez notre dernier ancêtre commun. Les styles de taquineries – comme piquer ou tirer les cheveux – n’ont probablement pas été transmis génétiquement, comme la couleur des yeux, a déclaré Cartmill. Mais les fonctions cognitives qui permettent à ces comportements de persister, comme l’intérêt social à connaître les autres ou la capacité à reconnaître l’individualité, sont probablement fondées sur des bases biologiques.

Il reste encore de nombreuses questions sans réponse, telles que les différences dans les taquineries ludiques selon les espèces ou s’il s’agit simplement d’un trait prédisposé chez les animaux sociaux.

Mais la prochaine fois qu’un enfant vous piquera, vous penserez peut-être que même les chimpanzés trouveront cela drôle.