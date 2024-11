Les singes ne pourraient jamais reproduire Shakespeare (étude)

Aussi talentueux qu’ils soient, les singes ne dactylographieront jamais les œuvres complètes de William Shakespeare, ni même un petit livre, suggère une nouvelle étude.

Le théorème infini du singe est une célèbre expérience de pensée selon laquelle un singe appuyant sur des touches aléatoires d’une machine à écrire finirait par reproduire les œuvres du barde s’il lui était donné un temps infini et/ou s’il y avait un nombre infini de singes.

Cependant, dans l’étude publiée dans la revue à comité de lecture Ouvert de Franklindeux mathématiciens de l’Université de technologie de Sydney en Australie ont rejeté ce théorème comme étant « trompeur » dans les limites de notre univers fini.

Ils l’ont contesté en examinant le théorème des singes finis, dans lequel il existe une durée finie et un nombre fini de singes.

Ils ont supposé que la population actuelle d’environ 200 000 chimpanzés resterait la même pendant la durée de vie de l’univers d’une année googol (soit 1 suivi de 100 zéros). Ils ont également supposé que chaque chimpanzé taperait une touche par seconde pour chaque seconde de la journée, chaque singe ayant une durée de vie active d’un peu plus de 30 ans.

En utilisant ces hypothèses, les chercheurs ont calculé que parmi ces singes tapant au hasard, il y a seulement 5 % de chances qu’un mot aussi simple que « bananes » apparaisse au cours de la vie d’un chimpanzé.

Ils ont découvert qu’une phrase courte telle que « Je chimpanzé, donc je suis » ne sera « presque certainement jamais produite par un chimpanzé vivant actuellement », a déclaré le co-auteur de l’étude et mathématicien Stephen Woodcock, professeur agrégé à l’Université de technologie de Sydney. CNN vendredi.

« Au moment où vous êtes à l’échelle d’un livre complet, vous êtes des milliards de milliards de fois moins susceptibles », a-t-il poursuivi.

Woodcock et son co-auteur Jay Falletta, consultant principal en recherche à l’université, ont conclu dans l’étude que, même avec plus de chimpanzés ou une saisie plus rapide, il n’est « pas plausible » que le travail des singes soit un jour un outil viable pour « développer des œuvres écrites ». de tout ce qui dépasse le trivial.

« Même si chaque atome de notre univers connu était son propre univers à l’échelle du nôtre, nous n’aurions toujours pratiquement aucune chance de voir quelque chose d’aussi long qu’un court livre », comme « Curious George », qui a environ 70 ans. 1 800 mots, « avant la fin de l’univers », a déclaré Woodcock à CNN.

« Personnellement, je trouve fascinant à quel point le résultat bien établi du cas des ressources infinies est trompeur », a-t-il ajouté. « Oui, il est vrai qu’avec des ressources infinies, n’importe quel texte, quelle que soit sa longueur, finirait inévitablement par être produit. Bien que cela soit vrai, cela n’a aucune pertinence pour notre propre univers, car « atteindre l’infini » en termes de ressources n’est pas quelque chose qui pourra jamais arriver.

Le clinicien-chercheur interdisciplinaire Chris Banerji, responsable du thème de l’IA clinique à l’Institut Alan Turing de Londres, convient qu’il est peu probable que des singes tapent au hasard les œuvres de Shakespeare puisque le théorème des singes finis est « correct », mais il a déclaré vendredi à CNN que le théorème des singes infinis « Tient toujours. »

« Même si la situation semble désastreuse, il y a peut-être encore de l’espoir pour les singes », a déclaré Banerji, qui n’a pas participé à l’étude. « L’univers est très vaste et il y a de la place pour beaucoup plus de chimpanzés que de chimpanzés qui vivent ici sur Terre. Selon certaines théories cosmologiques, il pourrait même y avoir un espace infini ou une infinité d’univers. »

Il a déclaré que « si nous acceptons la possibilité de ces mondes infinis », alors « la réplication réussie de Shakespeare par les singes est une « certitude éventuelle » », comme le dit le théorème infini du singe. « Pour reprendre les mots du barde, ‘Jusqu’à ce que je connaisse cette certaine incertitude, j’accepterai l’erreur proposée.' »