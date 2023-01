Les singes faisant défiler le smartphone ont l’attention incontestée de Kiren Rijiju

Avec le boom de la technologie, même les petits enfants savent utiliser les smartphones et les applications de médias sociaux. Il n’est pas rare de les voir utiliser des gadgets, mais maintenant un clip d’une troupe de singes curieux de connaître les smartphones est devenu viral. Le ministre de la Justice de l’Union, Kiren Rijiju, a partagé ce clip sur Twitter. Les singes sont connus pour arracher des choses aux humains ou sont souvent repérés en train d’imiter les humains. Maintenant, ils semblent également rattraper leur retard dans le jeu technologique.

Dans le clip, on voit un homme tenant un smartphone devant trois singes curieux qui essaient de comprendre le minuscule gadget. L’un d’eux fait également défiler l’appareil, tandis que les deux autres fixent l’écran. Au milieu de cela, un singe âgé en arrière-plan tente de détourner leur attention du gadget. “Regardez le succès de la sensibilisation à la littératie numérique atteignant un niveau incroyable !” Kiren Rijiju a écrit dans la légende.

En moins d’une journée, le clip a amassé plus de deux lakh vues et plus de deux mille likes sur le micro-blogging. Les utilisateurs des médias sociaux ont répondu à la vidéo, partageant leurs réactions à la fascination des animaux pour la technologie moderne. Un utilisateur l’a qualifié de cool : “Leur comportement est tellement cool. Généralement, ils arrachent des choses. Étonné par le niveau de concentration et de curiosité. Aime ça.”

Un autre a plaisanté, “Recherchant son amie perdue sur Facebook.”

Un autre a rejoint, « Un esprit curieux et une âme curieuse… Une expérience d’apprentissage même pour les primates ! Les conséquences profondes de la connaissance et de la compréhension.

Pendant ce temps, un Twitterati a commenté: “Cette vidéo parle d’elle-même sur la sensibilisation à la littératie numérique.”

On ne sait toujours pas quand et où cette vidéo a été tournée. Mais le clip est la preuve que même les animaux sont curieux de la technologie et de son utilisation dans les temps modernes

Cependant, ce n’est pas la première fois que les singes attirent l’attention des médias sociaux. Auparavant, un clip d’une porte de singe écrasant un mariage était devenu viral.

Le clip commence par un doux moment entre la mariée et le marié avant qu’un singe ne s’approche d’eux.

