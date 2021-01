Des masques qui ont aidé à sauver des vies pendant la coronavirus La pandémie se révèle un danger mortel pour la faune, les oiseaux et les créatures marines étant pris au piège du nombre impressionnant de revêtements faciaux jetés jonchent les habitats des animaux.

Des masques chirurgicaux à usage unique ont été trouvés éparpillés sur les trottoirs, les voies navigables et les plages du monde entier depuis que les pays ont commencé à rendre obligatoire leur utilisation dans les lieux publics pour ralentir la propagation de la pandémie.

Portés une fois, les matériaux de protection minces peuvent mettre des centaines d’années à se décomposer.

« Les masques faciaux ne disparaissent pas de sitôt – mais lorsque nous les jetons, ces objets peuvent nuire à l’environnement et aux animaux qui partagent notre planète », a déclaré à l’AFP Ashley Fruno du groupe de défense des animaux PETA.

Des macaques ont été vus en train de mâcher les sangles de vieux masques jetés de côté dans les collines à l’extérieur de la capitale malaisienne Kuala Lumpur – un risque d’étouffement potentiel pour les petits singes.

Et dans un incident qui a fait la une des journaux en Grande-Bretagne, une mouette a été sauvée par la RSPCA dans la ville de Chelmsford après que ses jambes se soient emmêlées dans les sangles d’un masque jetable pendant une semaine.

L’organisme de bienfaisance pour le bien-être des animaux a été alerté après que l’oiseau a été repéré, immobile mais toujours vivant, et ils l’ont emmené dans un hôpital pour la faune pour y être soigné avant sa libération.

«Il est clair que le masque était là depuis un certain temps et les sangles élastiques s’étaient resserrées autour de ses jambes car ses articulations étaient enflées et douloureuses», a déclaré l’inspecteur de la RSPCA, Adam Jones.

Le plus gros impact peut être dans l’eau, avec des groupes verts alarmés par l’inondation de masques usagés, de gants en latex et d’autres équipements de protection se retrouvant dans des mers et des rivières déjà contaminées.

Plus de 1,5 milliard de masques ont pénétré dans les océans du monde l’année dernière, soit environ 6 200 tonnes supplémentaires de pollution plastique marine, selon le groupe environnemental OceansAsia.

Il y a déjà des signes que les masques aggravent les menaces pour la vie marine.

Les défenseurs de l’environnement au Brésil en ont trouvé un dans l’estomac d’un pingouin après que son corps ait échoué sur une plage, tandis qu’un poisson-globe mort a été découvert pris dans un autre au large de Miami.

Les militants français de l’opération Mer Propre ont retrouvé un crabe mort pris au piège dans un masque dans une lagune d’eau salée près de la Méditerranée en septembre.

Les masques et les gants sont « particulièrement problématiques » pour les créatures marines, déclare George Leonard, scientifique en chef de l’ONG américaine Ocean Conservancy.

« Lorsque ces plastiques se décomposent dans l’environnement, ils forment des particules de plus en plus petites », explique-t-il à l’AFP.

Ces particules pénètrent ensuite dans la chaîne alimentaire et ont un impact sur des écosystèmes entiers, a-t-il ajouté.

Il y a eu une évolution vers une plus grande utilisation des masques en tissu réutilisables au fur et à mesure que la pandémie s’est répandue, mais beaucoup optent toujours pour les variétés plus légères à usage unique.

Les militants ont exhorté les gens à les ranger correctement et à couper les sangles pour réduire le risque que les animaux soient pris au piège.

OceansAsia a également appelé les gouvernements à augmenter les amendes pour détritus et à encourager l’utilisation de masques lavables