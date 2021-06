Les singeries mignonnes de Baby Jumbo portant une couverture sont la chose la plus mignonne sur Internet

Si vous êtes un fan de vidéos mignonnes d’éléphants sur Internet, alors ce dernier clip viral est fait pour vous. Nous parions que les bouffonneries de ce mignon petit bébé tusker nommé Bondeni vont sûrement vous laisser sourire jusqu’aux oreilles. Partagée sur Twitter par @Sheldricktrust, la vidéo montre le bébé éléphant portant une couverture colorée alors qu’il joue dans un champ. Perdu dans son propre monde, Bondeni danse en secouant la tête et essaie de tenir une branche d’arbre cassée avec son tronc. Vers la fin du clip, il se rapproche de la caméra, capturant sa gentillesse absolue. Regardez la vidéo ici:

Pour les bébés éléphants, la récréation n’est pas seulement amusante, c’est aussi un excellent moyen d’acquérir des compétences sociales. Soyez comme un éléphant et jouez ! pic.twitter.com/INHdTT3eL2 – Sheldrick Wildlife (@SheldrickTrust) 23 juin 2021

Le clip de 42 secondes qui a été mis en ligne pour la première fois le 23 juin a jusqu’à présent enregistré plus de 22 000 vues et près de 3 000 likes sur le site de microblogging. Si vous n’avez pas réussi à détourner les yeux des singeries mignonnes de ce petit défenseur, alors vous êtes sûrement dans une entreprise majoritaire ici. Se réjouissant de la gentillesse de la vidéo, les nouveaux fans de Bondeni ont inondé la section de réponse de leurs tweets. Les gens ne pouvaient pas s’empêcher de jaillir de cet incident adorable et mignon.

Répondant à l’un des commentaires des utilisateurs de Twitter, Sheldrick Trust a révélé que Bondeni est naturellement très joueur et peut transformer n’importe quoi en jeu.

Bondeni a une nature innée enjouée et transformera n’importe quoi en jeu : les arbres sont parfaits pour se cacher, les seaux (et les matelas) sont parfaits pour jouer au football et les gardiens sont là pour chasser… la liste est longue ! — Sheldrick Wildlife (@SheldrickTrust ) 24 juin 2021

Beaucoup d’autres ont également réagi à la vidéo. Découvrez-en quelques-uns :

Le monde a besoin de plus d’énergie pour les bébés éléphants. — Gnollo Contendere (@gmslothbear) 23 juin 2021

Surcharge de gentillesse dans une couverture – sharon durham (@SX1604) 24 juin 2021

Les bébés éléphants sont si doux et mignons. J’adore quand ils aiment porter des couvertures.— Kristin Luna Leia (@krista_leia) 23 juin 2021

il est adorable!! Comment il le jette au sol Tellement amusant, mettre ce camion en parfait état de fonctionnement – Annette Farrelly (@afarrelly22) 24 juin 2021

Je peux être aussi enjoué, j’aimerais juste être aussi mignon ! — ItsMadeUp_soWhat ? (@CrotchityOlLady) 23 juin 2021

Internet est un super fan du tusker et les vidéos mettant en vedette cet animal mignon sont souvent vues devenir virales. Dans une autre vidéo qui avait attiré l’attention des gens en ligne, un éléphant du zoo de l’Oregon a été vu en train de profiter de sa journée de « spa de boue » alors qu’il se retournait de manière ludique dans la boue.

La vidéo a obtenu plus de 38 000 vues sur Twitter.

