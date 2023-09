Les Singapouriens se tournent vers la divination pour obtenir de l’argent, du recrutement et des conseils amoureux

Une diseuse de bonne aventure prédisant l’avenir à un passant. Luis Acosta | Afp | Getty Images

SINGAPOUR — Lorsqu’il s’agit de rechercher des recrues parfaites, ce ne sont pas seulement l’expérience professionnelle et les curriculum vitae qui sont examinés à la loupe. Pour certains employeurs de Singapour, le jour et l’heure de naissance des candidats sont tout aussi importants. Pour déterminer si un candidat convenait bien à son entreprise, un PDG aurait consulté un maître du « feng shui ». « Si le maître du feng shui ne donne pas une bonne lecture, il se peut qu’il ne soit pas fortement pris en considération », selon Benedict, un ancien employé qui faisait partie de l’équipe de recrutement de l’entreprise de marketing. Il a refusé d’utiliser son vrai nom en raison du caractère sensible de l’affaire, compte tenu de la façon dont Le principe de recrutement de Singapour est basé sur le mérite. Le Feng Shui implique l’art de lire le destin et le tempérament d’une personne en fonction de sa date de naissance et s’inscrit dans le cadre plus large de la divination, une pratique ancienne qui cherche à prédire l’avenir et le destin des gens en utilisant des méthodes telles que les cartes de tarot et la chiromancie. Selon Benedict, la consultation de voyants de bonne aventure a réduit le nombre de personnes considérées pour le poste, car les candidats devaient faire la distinction entre « s’aligner sur l’entreprise » dans leurs lectures.

« Si [they ran] la date de naissance d’abord par le maître du feng shui et c’est une lecture défavorable, puis cela élimine le candidat avant même qu’un entretien ne soit programmé », a-t-il déclaré. De qui embaucher à où placer son argent et quel est le meilleur moment pour se marier, de plus en plus de personnes se tournent vers la divination à Singapour. L’industrie a connu une croissance constante entre 2017 et 2021, le nombre d’établissements de divination à Singapour ayant augmenté de 32,6 %, selon les statistiques les plus récentes fournies par le Département des statistiques de Singapour. Les revenus d’exploitation totaux de l’industrie ont bondi de près de 70 % pour atteindre 76,2 millions de dollars de Singapour (56 millions de dollars) au cours de la même période.

Qui embaucher ?

Environ 100 entreprises utilisent chaque année les services du groupe Way Fengshui pour savoir qui embaucher, selon son PDG Mark Tan. « Les entreprises pourraient m’envoyer le ‘ba zi’ du candidat et me demander si ce serait une personne qui conviendrait au poste qu’elles recrutent », a déclaré Tan, faisant référence aux huit caractères qui indiquent la date de naissance d’une personne. , à l’heure près, selon les coutumes chinoises. Cependant, l’entreprise devra encore tirer son propre jugement final après avoir évalué si le candidat est un bon candidat, a déclaré Tan.

Une personne qui lit une carte de tarot Godong | Groupe Images Universelles | Getty Images

« Le responsable des ressources humaines doit faire son travail. Mais nous devenons alors l’un des points à prendre en compte lorsqu’il décide d’embaucher quelqu’un, notamment pour des postes importants », a-t-il ajouté. « Surtout s’il s’agit d’une embauche de cadre supérieur, ou s’il s’agit d’une embauche très importante et que les entreprises ne sont pas sûres. Ou si elles sont très sûres, elles veulent simplement voir s’il y a [are] des angles morts à surveiller. » En réponse à la demande de commentaires de CNBC, le ministère de la Main-d’œuvre de Singapour et le Alliance tripartite limitée a souligné Singapour lignes directrices pour un emploi équitablequi stipule que les employeurs doivent recruter leurs employés sur la base du mérite. L’Association des petites et moyennes entreprises du pays n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Où investir ?

Certaines entreprises singapouriennes se tournent également vers les conseils de voyantes avant de se lancer dans des décisions commerciales majeures. Jing, qui travaille pour une entreprise de fabrication de métaux à Singapour, a déclaré qu’en plus des décisions d’embauche, son entreprise consulte également des voyantes de bonne aventure lorsqu’il s’agit d’opportunités d’investissement dans de nouvelles usines. Mais ces consultations se font généralement en tandem avec leurs propres recherches, a-t-elle affirmé.

La question la plus courante que les gens se posent est : « Quand serai-je riche ? Comment se fait-il que je ne sois pas riche ? Chase Woo associé directeur chez Hoseiki

« Il s’agit généralement d’une décision commerciale interne claire, appuyée par des chiffres et une fois que cela est décidé, le maître du feng shui sera consulté pour savoir si c’est le bon moment », a déclaré Jing, qui a refusé de donner son vrai nom car elle n’est pas autorisée à parler. aux médias au nom de l’entreprise. Le maître prendra en considération des critères tels que l’élévation du terrain, la présence ou non de « structures indésirables » aux alentours, comme une maison électrique, entre autres facteurs. « Une fois qu’ils auront donné leur feu vert, nous poursuivrons le projet », a-t-elle déclaré. « C’est un niveau d’assurance supplémentaire… donc je veux juste couvrir toutes les bases autant que possible et minimiser les risques que les choses tournent mal », a déclaré Jing, affirmant que le feng shui ne s’est jamais retourné contre eux auparavant.

Comment puis-je devenir riche ?

Certains qui cherchent fortune peuvent également chercher à savoir quand l’argent arrivera. « La question la plus courante que les gens se posent est : ‘Quand serai-je riche ? Comment se fait-il que je ne sois pas riche ?' », a déclaré Chase Woo, associé directeur de Hoseiki, un atelier de feng shui qui propose également des consultations. La plupart du temps, c’est parce que leur stratégie d’investissement est mauvaise, a-t-il expliqué. « Et la raison pour laquelle leur stratégie d’investissement est mauvaise est entièrement liée au fait qu’ils veulent s’enrichir rapidement », a-t-il déclaré. «De leur [date of birth] « , certaines personnes portent simplement l’élément de richesse négatif, a-t-il expliqué.

Pièces et barres d’or exposées dans une vitrine à Singapour. Roslan Rahman | Afp | Getty Images

Selon Woo, environ 60 % de ses clients lui demandent comment devenir riche, et la majeure partie de ces questions proviennent de Singapouriens âgés de 35 à 45 ans. Woo a déclaré que beaucoup de ses clients sont des vendeurs, tels que des agents d’assurance financière, qui recherchent ses conseils sur la manière d’augmenter leurs ventes. « Nous leur enseignons la numérologie et quelques techniques de lecture faciale afin qu’ils puissent [identify] les points faibles de leurs clients », a-t-il déclaré. « Une personne avec beaucoup de chiffre six dans son thème sera très probablement un peu plus égocentrique. Vous ne pouvez pas lui dire qu’une politique profitera à son enfant. [because] la personne s’en fiche », Woo a cité un exemple. Woo a déclaré qu’il faisait entre quatre et douze lectures du destin par jour.

Quand se marier ?

Outre la richesse et les relations commerciales, les Singapouriens fréquentent également les voyantes de bonne aventure pour des demandes plus personnelles, telles que des conseils sur leur vie amoureuse ou des résultats d’examens. Tan du groupe Way Fengshui était surpris que certaines mères le consultent pour savoir si les résultats des examens de leurs enfants seraient bons. « Il y a une tendance croissante à ce que les jeunes viennent chez nous pour [choose] les noms de leur bébé, ainsi que les jours propices pour se marier », a déclaré Tan. Jonathan Lok a consulté un maître du feng shui avant de choisir le 27 janvier pour se marier. « Nous voulions seulement le samedi et un rendez-vous avant [the] Nouvel An lunaire 2024, car le maître du feng shui a également mentionné que l’année prochaine serait mauvaise pour moi (pour un zodiaque canin) et que si je la manquais, cela signifie que je devrais retarder mon mariage d’un an de plus », a déclaré le 29 ans.

Un couple posant pour une séance photo avant le mariage à Singapour. Nuphoto | Nuphoto | Getty Images