Les sincères condoléances de Joe Biden à la reine et à la famille royale à l’occasion du 100e anniversaire du prince Philip après son arrivée au G7

Le PRÉSIDENT Joe Biden a présenté ses sincères condoléances à la reine et à la famille royale à l’occasion de ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip.

Les commentaires de M. Biden sont intervenus après son voyage à Cornwall pour le sommet du G7, le président américain ayant rencontré aujourd’hui son homologue britannique Boris Johnson.

Joe Biden a partagé un message émotionnel avec la reine, exprimant ses condoléances pour la mort du prince Philip Crédit : AFP

Le message du président est venu sur ce qui aurait été le 100e anniversaire de Philip Crédit : Getty

Boris et Biden ont eu des discussions en tête-à-tête à Cornwall jeudi

M. Biden a déclaré: « Tout d’abord, je voudrais exprimer nos condoléances au nom de Jill et moi-même à sa Majesté la reine Elizabeth II, à toute la famille royale et au peuple du Royaume-Uni.

« Aujourd’hui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui ressentent son absence aujourd’hui. »

Cela survient alors que M. Johnson a déclaré que le président Biden était une « bouffée d’air frais » dans un coup apparent contre son prédécesseur Donald Trump – et a salué les « grandes » discussions du couple.

Boris a fait l’éloge du président américain après une réunion de crise en tête-à-tête au G7 à Cornwall.

S’exprimant ensuite, le Premier ministre a évoqué le renouvellement de la Charte de l’Atlantique de 1941 entre Churchill et Roosevelt, affirmant qu’il s’agissait d’une « importance stratégique massive et massive » pour les deux entreprises.

Il a révélé que « les discussions étaient excellentes » et « ont duré longtemps » dans une démonstration de la relation apparemment bonne du couple.

C’est la première fois qu’ils se rencontrent depuis que le président Biden a pris ses fonctions – et aussi le premier voyage à l’étranger du dirigeant américain.

Et dans un léger coup à l’ancien dirigeant président Trump, Boris a ajouté: « C’est fantastique, c’est une bouffée d’air frais. »

Il a déclaré que les deux hommes avaient discuté de plusieurs problèmes sur lesquels ils souhaitaient travailler ensemble, de la sécurité au changement climatique, et que leurs discussions couvraient un « grand éventail de sujets ».

On lui a demandé si le dirigeant américain avait « clairement fait part de son alarme » au sujet du protocole d’Irlande du Nord – mais il a répondu : « Non, il ne l’a pas fait ».

Cependant, il a déclaré que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE voulaient tous respecter l’accord du Vendredi saint et « maintenir l’équilibre du processus de paix », ajoutant: « Je suis optimiste que nous pouvons le faire ».

Johnson a déclaré: « Ce que je peux dire, c’est que l’Amérique, les États-Unis, Washington, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont une chose que nous voulons absolument tous faire, c’est de respecter l’accord du Vendredi saint de Belfast et de s’assurer que nous maintenons l’équilibre du processus de paix en cours.

« C’est un terrain d’entente absolument et je suis optimiste que nous pouvons le faire. »

Il a ajouté: « Les discussions ont été formidables, elles ont duré longtemps, nous avons couvert un large éventail de sujets et c’est merveilleux d’écouter l’administration Biden et Joe Biden car il y a tellement de choses qu’ils veulent faire avec nous, de la sécurité, l’OTAN au changement climatique.

Le bureau du Premier ministre a partagé aujourd’hui un tweet disant: « L’avenir de la stabilité et de la prospérité du monde réside dans la coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis, les partenaires les plus proches et les plus grands alliés ».

C’est venu comme :

M. Johnson a également déclaré: « Nous avons affirmé la relation spéciale – ce n’est pas dit à la légère – la relation spéciale entre nos peuples et renouvelé notre engagement à défendre les valeurs démocratiques durables que nos deux nations partagent. »

Les couples se sont également offerts des cadeaux, Boris présentant au président américain une photo de Frederick Douglass.

Douglass était un ancien esclave qui a fait campagne contre cette pratique dans les années 1800.

Le PM a également donné à Jill Biden un recueil de nouvelles de Daphné du Maurier.

En retour, les Bidens ont offert à Boris un vélo et un casque de fabrication américaine, tandis que Carrie a reçu un sac fourre-tout et une écharpe.

La politique étrangère a été abordée entre les dirigeants – y compris une discussion sur l’Afghanistan, la Chine, l’Iran et la Russie, a révélé le numéro 10.

Les Bidens ont également admiré la vue à Carbis Bay avec M. Biden disant: « C’est magnifique – je ne veux pas rentrer chez moi. »

Un porte-parole de Downing Street a déclaré ce soir que les deux dirigeants « attendaient avec impatience des discussions importantes au sommet du G7 dans les prochains jours » et « discutaient de l’importance des relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis pour protéger notre peuple, stimuler la prospérité dans nos deux pays. et promouvoir nos valeurs à travers le monde. »

Ils ont ajouté qu’ils collaboreraient encore plus étroitement sur un nouvel accord commercial américano-britannique qui « créerait des emplois et apporterait de nouvelles opportunités à nos deux pays ».

Boris et Joe ont eu des entretiens en tête-à-tête

Carrie et Jill sur la plage avec bébé Wilfred

Carrie, Boris, Joe et Jill marchant sur la plage jeudi