Leur nouvelle simulation de modèle climatique à plus haute résolution révèle une augmentation de la température de l’océan plus lente que celle prévue par les modèles actuels. La raison en est due aux processus de tourbillons océaniques, qui ont été laissés de côté dans de nombreux modèles à basse résolution qui éclairent les politiques publiques aujourd’hui.

Les modèles climatiques impliquent de vastes quantités de données provenant de nombreuses sources qui sont constamment mises à jour pour plus de précision à l’aide de données à plus haute résolution.

Le nouveau modèle tient compte de ces processus de tourbillons océaniques qui ont un effet remarquable sur la vitesse de fonte de la calotte glaciaire antarctique, l’un des principaux moteurs de l’élévation du niveau des océans à travers le monde.

Un tourbillon est un grand système turbulent (10-200 km) dans la circulation océanique qui distribue à la fois chaleur et sel. En les prenant en compte, l’équipe d’Utrecht a créé ce qu’ils disent être une représentation plus précise des températures des océans autour de l’Antarctique, et donc du taux de fonte de la calotte glaciaire.

Alors que les modèles climatiques existants prévoient une augmentation des températures océaniques autour de l’Antarctique, avec la simulation à plus haute résolution, au moins dans certaines zones, l’inverse s’est avéré vrai; certaines régions se refroidissent en fait.

«Ces régions semblent plus résilientes face au changement climatique», dit Utrecht Ph.D. candidat René van Westen.

«On obtient une réponse de température très différente en raison des effets océan-tourbillons», ajoute le professeur Henk Dijkstra.

Leur modèle prédit une perte de masse en Antarctique considérablement plus faible en raison de la fonte de la banquise; Seulement un tiers par rapport aux prévisions actuelles.

Ce changement d’estimation réduit théoriquement l’élévation mondiale projetée du niveau de la mer de 25% au cours du siècle à venir.

«Bien que le niveau de la mer continue d’augmenter, c’est une bonne nouvelle pour les régions de basse altitude», Dit Van Westen.

