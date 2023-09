Les Sims sont trop gays pour la Russie – Députés — RT Games & Culture

Un groupe de députés russes a appelé à la création d’une alternative locale aux Sims, qui favoriserait « valeurs traditionnelles. » La série de jeux emblématiques a activement promulgué un programme gay et ne convient donc pas aux joueurs du pays, affirment les législateurs.

Les députés ont soulevé la question jeudi auprès du vice-Premier ministre Dmitri Chernyshevsky, insistant sur le fait que la création d’un analogue national des Sims était attendue depuis longtemps et que le simple fait de cacher la série derrière une classification mature n’était pas suffisant.

« Ce jeu promeut activement les LGBT et d’autres formes de comportement qui contredisent les valeurs spirituelles et morales russes traditionnelles. Bien qu’il ait reçu la note officielle « 18+ », le jeu est toujours populaire parmi les adolescents russes. » ont déclaré les députés dans un communiqué.

Par conséquent, sauver les adolescents de l’influence prétendument néfaste des Sims ne peut être atteint que si une alternative solide à la série de jeux est proposée au niveau national, ont suggéré les législateurs.















« Il semble que, dans la situation actuelle, il serait préférable de développer un jeu vidéo national du genre « simulation de vie », correspondant aux valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes et comprenant un volet éducatif qui aidera les adolescents russes à acquérir les connaissances dont ils ont besoin. besoin dans la vraie vie », » lit-on dans la déclaration.

Un tel jeu fournirait apparemment aux adolescents des informations précieuses sur la manière de créer une famille traditionnelle, l’accouchement, la législation russe de base, etc. Il n’était pas clair dans l’immédiat si les députés avaient fourni un plan concret quant à savoir qui pourrait développer un tel jeu, mais ils ont affirmé que celui-ci pourrait devenir un succès commercial.

Le quatrième opus de la série emblématique a suscité la controverse en Russie au début de l’année dernière après que son éditeur, le géant du jeu vidéo EA, a annoncé que le pack « Mes histoires de mariage » pour Les Sims 4 ne serait pas vendu en Russie. La société a fait valoir que la forte présence de personnages LGBT dans son marketing pourrait causer des problèmes avec la loi russe. Pourtant, il a fait volte-face peu de temps après, en promettant de publier le pack pour le jeu, qui portait déjà l’étiquette 18+ en Russie en raison de la représentation de l’homosexualité.

Toute l’affaire avec « My Wedding Stories » s’est terminée de manière peu concluante, puisque le pack a été publié un jour avant que le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine n’éclate, et EA s’est retiré complètement du marché russe peu de temps après.