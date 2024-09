Aujourd’hui, Maxis a dévoilé une tonne d’informations sur Les Sims, notamment sur les jeux, le film à venir, les créateurs de contenu et bien plus encore. Si certains fans ont peut-être parcouru les mises à jour à la recherche d’informations sur la sortie de la prochaine génération des Sims, Project Rene, il n’y avait pas grand-chose à dire… à part qu’un autre test de jeu sur invitation uniquement aura lieu cet automne.

Selon Maxis, Project Rene organisera un « petit test de jeu sur invitation uniquement » à l’automne, « donnant un premier aperçu d’une expérience multijoueur qui explore la possibilité de rejoindre des amis et d’autres joueurs dans un lieu partagé ». Les personnes intéressées peuvent inscrivez-vous pour participer au playtest ici.

Il s’agit du deuxième test public rendu public que Project Rene a organisé depuis son annonce, après avoir déjà eu un test similaire. petit test de jeu fermé concentré sur personnalisation de meubles en 2022.

Project Rene a été annoncé pour la première fois en octobre 2022 comme la « prochaine génération » des Sims. Maxis a évité de le désigner comme Les Sims 5 et a déclaré qu’il s’attendait à ce que le jeu continue de coexister avec Les Sims 4 plutôt que de le remplacer. Nous n’avons vu que très peu de choses du jeu depuis, même si nous savons qu’il permet de personnaliser les meubles à un niveau de détail auparavant impossible dans la franchise, et qu’il prendra en charge le multijoueur coopératif.

Dans la même mise à jour, Maxis a annoncé un certain nombre d’autres informations liées aux Sims. Il s’agit notamment de la confirmation d’un film Les Sims réalisé par Kate Herron, dont la sortie avait déjà été annoncée, et de l’introduction des kits de création Les Sims 4, qui permettent aux créateurs de contenu de créer et de publier des ressources dans le jeu en partenariat avec le studio.

Nous avons récemment mis à jour notre critique des Sims 4 pour refléter l’état du jeu en 2024, et avons attribué au jeu désormais gratuit une note de 8/10 grâce à sa communauté solide et à ses mises à jour fréquentes.

Rebekah Valentine est journaliste senior chez IGN. Vous avez une idée d’article à nous proposer ? Envoyez-la à [email protected].