Les Sims 5 ne se concrétiseront pas alors que les Sims 4 annoncent un DLC multijoueur

Tel que rapporté par VariétéMaxis ne développera pas Les Sims 5, mais concentrera plutôt ses efforts sur l’extension des Sims 4.











Kate Gorman, vice-présidente d’EA et directrice générale des Sims, a expliqué qu’au lieu de tout recommencer à zéro et de « remplacer » les anciens jeux, « vous verrez qu’il existe davantage de façons de découvrir les Sims sur différentes plateformes, différentes manières de jouer, du transmédia et de nombreuses offres intéressantes dans cet univers. »

L’un de ces projets est le Projet Rene, qui était jusqu’à présent considéré comme le prochain jeu Sims principal, mais il s’avère qu’il s’agit en fait d’un projet distinct qui apportera le multijoueur à la série. Cependant, Variety affirme que Les Sims 4 aussi Le jeu recevra un mode multijoueur dans une future mise à jour, il est donc difficile de savoir exactement ce qu’est Project Rene et où il s’intègre dans ce nouveau monde. Heureusement, EA a annoncé que nous en saurons plus assez tôt.







EA va « aller au-delà » des suites des Sims

Au lieu des Sims 5, la série « ira au-delà des versions linéaires et séquentielles et offrira plus d’options aux joueurs que jamais auparavant », selon le article de blog officielCela ne signifie pas seulement la prise en charge des Sims 4, mais aussi « une variété de jeux et d’expériences qui toucheront différentes catégories du genre de la vie simulée, y compris des jeux confortables, un gameplay social et collaboratif, [and] « jeux narratifs mobiles ».

Gorman a ajouté qu’EA « continuera à proposer une expérience de simulation HD et à répondre aux attentes des joueurs pour un 5 ». Nous devrons attendre pour voir à quoi cela ressemblera réellement.

C’est un énorme changement pour la série, qui s’en tient aux fondations posées il y a dix ans en 2014, et nous n’avons toujours pas vraiment découvert ce qu’est Project Rene ou quels pourraient être ces spin-offs dont EA a parlé, mais pour l’instant, tous les regards sont tournés vers l’expansion du jeu que nous avons déjà devant nous.