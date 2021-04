THE Simpsons a refondu le personnage gay emblématique Julio à la suite d’une récente réaction violente sur la diversité.

Julio, qui est surtout connu pour être le coiffeur de Marge Simpson, sera désormais interprété par l’acteur cubain Tony Rodriguez.

Le personnage cubain des Simpsons de Julio (à gauche) a été refondu

L'acteur cubain Tony Rodriquez, qui est également gay comme Julio, a reçu le rôle

Le personnage et Tony sont tous deux des homosexuels cubains, ce qui signifie que le rôle sera désormais décrit avec plus de précision.

Tony a récemment déclaré sur Instagram: « C’est un rêve devenu réalité pour moi et j’étais déjà un dessin animé vivant. »

Il avait précédemment partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles il devrait être choisi comme Julio, en disant l’année dernière: « Au cours des deux dernières années, je me suis davantage vu dans la série, et par là, je veux dire spécifiquement le rôle de Julio, qui est gay comme moi, il est cubain comme moi. «

Le nouveau casting intervient après que l’acteur qui a initialement exprimé Julio – Hank Azaria – ait été confronté à un contrecoup pour avoir joué un autre personnage dans la série animée américaine à succès.

Tony est ravi après avoir décroché la pièce

L'acteur dit que c'est « un rêve devenu réalité »

Il avait également exprimé Apu Nahasapeemapetilon, un immigrant indien, pendant plus de deux décennies.

Mais un documentaire de 2017 intitulé The Problem With Apu a mis en lumière la représentation négative du personnage.

Plus tôt ce mois-ci, Hank a déclaré au Expert en fauteuil podcast: « J’ignorais à quel point j’avais reçu un avantage relatif [the US] comme un enfant blanc du Queens.

«Je n’ai pas pensé à ça parce que je n’ai jamais eu à le faire.

Julio a déjà été exprimé par Hank Azaria

« Il y avait de très bonnes intentions de notre part et nous avons essayé de faire un personnage drôle et réfléchi [but] juste parce qu’il y avait de bonnes intentions, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de conséquences réelles et négatives pour ce dont je suis responsable. «

Azaria, qui n’a pas exprimé Apu depuis plus d’un an, a poursuivi en disant qu’il s’était éduqué avant de se retirer du rôle.

Cela incluait de parler à un garçon indien de 17 ans qui n’avait jamais vu Les Simpson mais qui avait entendu parler d’Apu.