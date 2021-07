Les Simpsons ont-ils « prédit » la perte et la violence de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 ?

« Les Simpsons » ont peut-être prédit la perte épique de l’Angleterre et la violence qui a éclaté après leur défaite contre l’Italie lors du choc final de l’Euro 2020 dimanche. Prenez l’épisode 19, saison 6 en considération. L’épisode « Le mariage de Lisa » raconte le voyage de Lisa à qui la diseuse de bonne aventure raconte sa vie amoureuse future (15 ans en 2010) avec Hugh Parkfield de Londres. Hugh visite la maison de Lisa où papa Homer donne un aperçu de » l’hospitalité américaine » et brûle accidentellement le drapeau britannique en l’accueillant. Hugh est gêné et ne s’entend pas avec la famille Simpsons et le mariage est finalement annulé après que Lisa ait choisi la famille plutôt que Hugh.

La vue du drapeau britannique brûlant dans les yeux de Hugh a été tweetée par un fan des Simpsons sur Twitter après que l’Angleterre a perdu la finale de l’Euro 2020 3-2 lors des tirs au but contre l’Italie.

Mais les choses se sont gâtées dans la réalité.

Bukayo Saka, avec Marcus Rashford et Jadon Sancho, les trois joueurs noirs ont été victimes d’abus racistes en ligne pour avoir manqué les tirs au but pour l’Angleterre lors de la fusillade décisive contre l’Italie.

La violence des fans anglais a été signalée avant et après le match alors que des scènes laides du stade de Wembley ont inondé Twitter. Du vandalisme aux abus raciaux en passant par les attaques physiques contre les supporters adverses, beaucoup de choses se sont déroulées après la finale, ont rapporté plusieurs médias.

Les fans anglais sont des perdants violents racistes qui doivent être punis par la FIFA. nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et les regarder attaquer physiquement les fans italiens à Wembley, puis lancer des insultes raciales à rashford, sancho et saka. la fifa doit agir. nous devons créer un environnement sûr pour les joueurs et les fans.💔 pic.twitter.com/gJOv5xT2dt– #diaryofnasawali (@nasawali_phame) 12 juillet 2021

Alors que le drapeau britannique (ou le drapeau anglais d’ailleurs) n’était pas littéralement en feu comme le « meme » des Simpsons le suggérait, à peu près tout ce qui a été fait par quelques fans anglais en ligne ou hors ligne a peut-être annulé le glorieux voyage de leur équipe vers le finales de l’Euro 2020, a été ressentie par beaucoup. Le « meme » des Simpson était déjà apparu en 2016 lors de la référendum sur le Brexit.

Plus gêné par la section de nos fans prêts à détruire notre propre stade national que tout ce que les joueurs anglais ont fait hier soir. pic.twitter.com/K1jbgCK9ZH– Darren Lewis (@MirrorDarren) 12 juillet 2021

Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros, et non d’être victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes. – Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 juillet 2021

Nous sommes entrés dans l’histoire, mais nous n’avons pas pu réaliser la seule chose dont nous rêvons tous. Mais le football, c’est plus que des trophées, et nous l’avons vu tout l’été. Rentrer à la maison? C’était peut-être là depuis le début. pic.twitter.com/plyrlEZjzr – Angleterre (@Angleterre) 12 juillet 2021

Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d’abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir. Nous sommes solidaires de nos joueurs ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEL – Angleterre (@Angleterre) 12 juillet 2021

« Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d’abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir », a tweeté le compte Twitter officiel de l’Angleterre.

