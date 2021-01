Pourtant, en tant que sitcom la plus ancienne de l’histoire des États-Unis, la série intemporelle se retrouve souvent en phase avec des moments «la vie imite l’art» qui se produisent des années après sa diffusion.

Cette semaine, par exemple, les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas pu s’empêcher de s’interroger sur la dernière coïncidence entre la tenue de la vice-présidente Kamala Harris lors de l’inauguration et celle de Lisa Simpson dans un épisode de 2000.

Dans « Bart to the Future », Lisa assume la présidence et demande à la ligne désormais virale: « Comme vous le savez, nous avons hérité d’un resserrement budgétaire du président Trump. »

Dans l’épisode, Lisa portait une veste violette et des perles. Lors de l’inauguration de mercredi, Harris portait une veste violette et des perles. Avec Harris servant immédiatement après la présidence de Donald Trump, les comparaisons par les téléspectateurs ont été facilement faites.