Les Simpson font UNE AUTRE prédiction effrayante en tant que vol spatial Virgin Galactic de Richard Branson montré dans l’épisode de 2014

LES devins derrière les Simpsons ont apparemment prédit le vol de Sir Richard Branson touchant le bord de l’espace dans un avion-fusée commercial il y a sept ans.

Le magnat du groupe Virgin et cinq coéquipiers sont entrés dans l’histoire dimanche en voyageant à bord du VSS Unity au-dessus du Nouveau-Mexique.

Ils ont été attachés à un avion porteur avant de se détacher et de sauter à 50 milles au-dessus de la Terre avant de faire demi-tour en planant en toute sécurité.

L’exploit était apparemment trop similaire à un épisode de 2014 des Simpsons intitulé « La guerre de l’art ».

Un faussaire d’art nommé Klaus Ziegler (exprimé par feu Max Von Sydow) informe Lisa que « les contrefaçons font plaisir aux gens du monde entier ».

L’un des admirateurs du faux art du faussaire est Branson qui apparaît dans un camée, flottant dans un vaisseau spatial en regardant une peinture.

Un fan des Simpson Aditya Kondawar a d’abord publié un tweet reliant les parallèles étranges à l’épisode.

« Comment puis Les Simpsons montrer prédire chaque putain de chose? » il a écrit.

Puis la compagnie de Branson Virgin Atlantic a posté la même photo sur son compte Twitter officiel, et a commenté: « Les Simpson l’ont prédit. »

Le milliardaire, qui a fondé Virgin Galactic il y a 17 ans, a exprimé sa satisfaction en voyant la Terre – et non de l’art bidon – depuis les fenêtres de l’engin comme étant encore « plus belle » qu’il ne l’avait imaginé.

« Je rêve de ça depuis que je suis enfant et ce qui m’a surpris, c’est que c’était plus extrême que je ne l’avais rêvé », a-t-il déclaré au Sun.

« Le trajet vers le haut était extrême, mais il devrait l’être – un trajet vers l’espace l’est toujours. »

La sitcom animée de Matt Groening a réussi à épater le public et les fans en prédisant une multitude d’incidents bien avant qu’ils ne se produisent réellement.

Après que les partisans pro-Donald Trump ont fait irruption dans la capitale américaine à Washington DC le 6 janvier, beaucoup ont souligné Les Simpson l’ayant conçu des années auparavant.

De retour dans la saison sept, épisode 18 de la série intitulée Le jour où la violence est morte, les personnages prennent d’assaut le Capitole avec des armes à feu et même des bombes.

Des centaines de partisans pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole américain au moment où le vice-président Mike Pence et les membres du Congrès se réunissaient pour voter et certifier les résultats des élections déclarant que le président élu Joe Biden était le vainqueur.

En 2000, la série avait scénarisé un épisode dans lequel Donald Trump deviendrait président des États-Unis.

Dans l’épisode, Lisa fait référence à « l’héritage d’une crise budgétaire du président Trump ».

Il y a même une scène où Trump descend d’une cage d’escalier en saluant ses partisans – le plaçant presque exactement dans un moment réel en 2015 lorsqu’il a annoncé sa candidature à la présidence.

Un épisode de 2016 a même taquiné une candidature « Ivanka 2028 ».

Ils ont également été crédités d’avoir des années d’avance sur la vie réelle où Tom Hanks apparaît comme un pitchman poussant pour un « nouveau Grand Canyon » et affirmant que le gouvernement américain avait perdu sa crédibilité.

« C’est Tom Hanks qui dit que si vous me voyez en personne, s’il vous plaît, laissez-moi tranquille », a-t-il déclaré dans l’émission.

Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont été les visages les plus notables à contracter Covid-19 lors de leurs voyages en Australie.

Quatorze ans avant le début de la construction de The Shard à Londres, un gratte-ciel a été repéré dans un épisode de Simpson recréant la ligne d’horizon de Londres avec Big Ben et le pont de Londres.

La mutilation de Roy Horn par un tigre blanc de sept ans nommé Mantecore en 2003 semblait imiter l’épisode de 1993 de la série où un duo magique allemand est venu à Springfield et s’est fait attaquer par des tigres blancs.

Roy a subi de nombreuses blessures, y compris une colonne vertébrale sectionnée et des blessures par écrasement.

En 1997, Les Simpsons présentaient un court extrait de dîners de dames à Springfield Elementary en train de manger des dîners scolaires à base de viande de cheval.

L’histoire allait connaître un véritable redémarrage en 2013 lorsque la viande de cheval a été découverte en train d’être servie aux écoliers britanniques.

Un titre en première page de Sun intitulé « Cheval ‘dans les dîners à l’école’ » a parlé d’une enquête du gouvernement sur les dîners à l’école.

Certains pensent que les Simpsons avaient en quelque sorte prédit les tragédies du 11 septembre.

Dans l’épisode, Lisa a tenu la première page d’un journal d’une émission diffusée en 1997.

Les théoriciens pensent que le journal, qui porte le titre « New York à 9 $ par jour » – avec le numéro neuf en caractères gras à côté des tours jumelles, ressemblant au numéro 11, était un avertissement pour les attaques contre New York en 2001.

Les esprits de la boule de cristal derrière le dessin animé ont même imaginé que le Canada légaliserait la marijuana en 2005.

Dans l’épisode, Ned Flanders se voit offrir un « reeferino » – un charabia pour un joint de cannabis – par son alter-ego canadien.

Treize ans plus tard, le pays est devenu pro-herbe.

