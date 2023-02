Les Silverbacks de Salmon Arm frappent les Warriors de West Kelowna

Les Silverbacks de Salmon Arm ont battu les Warriors de West Kelowna 7-1 vendredi soir, le 10 février, au Centre Shaw.

La première période s’est ouverte avec un but de Nathan Mackie dans les trois premières minutes, suivi du seul but des Warriors par Jake Bernadet vers la 12e minute de la première. Bernadet n’était pas assisté et Mackie avait l’aide de Ryan Gillespie et CJ Foley.

Owen Beckner a porté la marque à 2-1 pour Salmon Arm plus tard en première période, aidé par Ethan Ullrick et William Lavigne.

Le deuxième a vu deux buts des Silverbacks en six minutes, l’un de Brandon Santa Juana assisté de Mackie et Ullrick et l’autre d’Isaac Lambert avec l’aide de Hayden Stavroff.

Dans le dernier cadre, les Silverbacks ont prolongé leur avance, alors que Tristan Allen a trouvé le fond du filet juste après la marque des deux minutes, aidé par Ullrick. Les Silverbacks en ont ajouté deux autres pour sceller l’affaire.

West Kelowna a changé de gardien à 6:38 en deuxième période, de Cayden Hamming à Angelo Zol.

Les Warriors jouent à nouveau ce soir, samedi 11 février, contre Vernon à Kal Tire Place et les Silverbacks restent à domicile pour affronter les Clippers de Nanaimo. La mise au jeu pour les deux matchs est à 18 h

