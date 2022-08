Les silos du port de Beyrouth s’effondrent partiellement à l’occasion du deuxième anniversaire de l’explosion

BEYROUTH – À l’occasion de son deuxième anniversaire, l’explosion massive du port qui a secoué Beyrouth en 2020 endommageait toujours la ville, alors que les silos à grains entachés par l’explosion se sont en partie effondrés jeudi. À proximité, des milliers de personnes étaient venues marquer la journée et protester contre l’absence de responsabilité dans l’explosion, qui a tué plus de 200 personnes.

L’effondrement partiel des silos à grains de jeudi est survenu quelques jours seulement après qu’une autre partie des silos est tombée et a envoyé de grands panaches de fumée grise et de poussière sur le port et les quartiers voisins, rappelant inconfortablement le nuage de souffle du 4 août 2020, qui a recouvert des parties de la capitale libanaise il y a deux ans.

Depuis lors, les restes imposants des silos ont plané sur le port et les quartiers endommagés qui ont subi le plus gros des milliards de dollars de dégâts et de destruction, rappelant à quel point peu de choses se sont améliorées à la suite de l’explosion.