BEYROUTH (AP) – Ghassan Hasrouty a passé la majeure partie de sa vie à travailler dans les silos du port de Beyrouth, déchargeant des cargaisons de céréales pour nourrir le pays alors même que les combats faisaient rage autour de lui pendant la guerre civile 1975-90.

Des décennies plus tard, il a péri sous les mêmes silos, leur imposante structure de ciment éviscérée par la force de l’explosion du 4 août dans le port, lorsque 2750 tonnes de nitrates d’ammonium mal stockés se sont enflammées dans ce qui est devenu l’une des plus grandes explosions non nucléaires de l’histoire. .

Dans un instant horrible, une explosion de puissance a ravagé Beyrouth. Plus de 200 personnes sont mortes et l’horreur et la dévastation ont marqué les survivants.

Le fils d’Hasrouty, Elie, veut que justice soit rendue pour son père et pense que les silos devraient rester comme une «marque de honte» et un rappel de la corruption et de la négligence des politiciens que de nombreux Libanais blâment pour la tragédie.

Une étude commandée par le gouvernement à la suite de la catastrophe indique que les silos vieux de 50 ans pourraient s’effondrer à tout moment et devraient être démolis, suscitant un débat émotionnel parmi les habitants de la ville sur la manière de préserver la mémoire de la tragédie.

Au Liban, où une culture d’impunité prévaut depuis longtemps et où les auteurs d’attaques violentes, d’attentats à la bombe et d’assassinats ont rarement été traduits en justice, le débat est imprégné de suspicion.

Sara Jaafar pense que le gouvernement veut effacer les silos et avancer comme si de rien n’était. «C’est un rappel de ce qu’ils ont fait», a déclaré Jaafar, un architecte dont l’appartement donnant sur les silos a été détruit dans l’explosion.

«Je ne veux jamais perdre la colère que j’ai», dit-elle.

Quelques jours à peine après l’explosion catastrophique, alors que l’indignation publique s’intensifiait, le Premier ministre libanais Hassan Diab a démissionné, affirmant que la corruption endémique du pays était «plus grande que l’État».

Les silos massifs de 48 mètres de haut ont absorbé une grande partie de l’impact de l’explosion, protégeant efficacement la partie ouest de la ville de l’explosion qui a endommagé ou détruit complètement des milliers de bâtiments.

L’enquête sur la façon dont une si grande quantité de produits chimiques dangereux a été mal stockée pendant des années sous le nez de l’autorité portuaire et de la direction politique au sens large s’est prolongée. Les groupes de défense des droits et les familles craignent que ce soit une tactique pour protéger les hauts fonctionnaires, dont aucun n’a jusqu’à présent été arrêté ou accusé d’actes répréhensibles.

Plus de quatre mois plus tard, le blé en décomposition dégouline des silos déchiquetés mais encore debout, qui stockaient jusqu’à 85% des céréales du Liban. Des pigeons et des rongeurs ont trouvé leur maison parmi les épaves.

Emmanuel Durand, un ingénieur civil français qui s’est porté volontaire pour l’équipe d’experts mandatée par le gouvernement, a passé plusieurs semaines à utiliser un scanner laser pour recueillir des données numériques pour une analyse de la structure des silos après l’explosion.

Bien qu’ils puissent paraître structurellement solides de loin, les silos sont inclinés et leur fondation est cassée, ce qui a provoqué des fissures verticales dans deux d’entre eux. Ils pourraient s’effondrer à tout moment, a déclaré Durand, bien qu’il soit impossible de calculer quand.

«Les silos sont très solides tant qu’ils sont intègres, tout comme un œuf», a déclaré Durand. « Maintenant, si la coquille de l’œuf est légèrement cassée, elle devient très faible et vous n’aurez aucune difficulté à l’écraser. »

L’armée a l’intention de démolir les silos avec des équipements qui broient le béton et les barres d’armature, a déclaré Durand. Le Koweït, qui a financé la construction des silos dans les années 1970, a offert de faire un don pour les reconstruire.

Puis vint une proposition de Fadi Abboud, ancien ministre du Tourisme et membre du plus grand parti chrétien, le Mouvement patriotique libre, de transformer le port et les silos en une «attraction touristique», un site qui rivaliserait avec les ruines romaines de Baalbek.

Les familles des victimes ont protesté, qualifiant cela de commercialisation sans cœur du site où tant de personnes sont mortes.

«Dans leurs rêves!» a promis Gilbert Karaan, dont la fiancée de 27 ans, le pompier-infirmier Sahar Fares, est décédée en combattant l’incendie qui a éclaté juste avant l’explosion. «Ils ne profiteront pas des martyrs.»

Jonathan Dagher, journaliste de la plate-forme de médias en ligne indépendante Megaphone, a déclaré que les propos d’Abboud étaient conformes aux commentaires de Gebran Bassil, le chef du parti, qui a déclaré que l’explosion pourrait être transformée en une «grande opportunité» pour obtenir un soutien international pour l’argent du Liban. gouvernement attaché.

« Ces mots ne sont pas un accident » et minimisent la tragédie de ce qui s’est passé, a déclaré Dagher.

On craint que l’explosion du port ne soit traitée de la même manière que la guerre civile qui a duré 15 ans au Liban.

La guerre n’est pas enseignée dans les manuels scolaires. Il n’y a pas de mémorial pour les 17 000 disparus à la guerre. Une amnistie générale a permis aux chefs de guerre et aux chefs de milice de dominer la politique d’après-guerre du pays. Après la guerre, le centre-ville de Beyrouth a été rapidement reconstruit, un centre d’entreprise haut de gamme émergeant des ruines et de la dévastation.

Jaafar, l’architecte, a déclaré que le refus de démolir les silos découle de la crainte qu’un scénario similaire, basé sur un «concept d’amnésie» – si vous ne le voyez pas, cela ne s’est pas produit – est en cours de conception pour le 4 août. explosion.

L’architecte libanais Carlos Moubarak a déclaré que les silos vidés devraient rester en place, leur taille à jamais faisant écho à l’explosion massive.

«Il y a quelque chose de très, très puissant dans les silos», a-t-il déclaré. «Ils font désormais partie de la mémoire collective du peuple».

Moubarak a conçu un parc commémoratif sur le site, avec les silos comme point focal, un anneau du souvenir au cratère, un musée et un espace vert. L’objectif, a-t-il dit, est d’honorer les victimes et les survivants tout en capturant l’esprit de solidarité entre les Libanais à la suite de l’explosion. Il essaie maintenant de trouver des moyens de le financer.

Le père et le grand-père d’Elie Hasrouty travaillaient tous les deux dans les silos depuis leur construction.

Son père, Ghassan, 59 ans, a appelé chez lui 40 minutes avant l’explosion pour dire à sa femme qu’une nouvelle cargaison de céréales l’y retiendrait tard et lui a demandé d’envoyer son oreiller et ses draps préférés pour la nuit imprévue au travail.

Ses restes ont été retrouvés au fond des silos, 14 jours plus tard.

Les silos doivent rester «témoins de la corruption, afin que nous puissions apprendre», a déclaré Hasrouty. «Quelque chose doit changer.»