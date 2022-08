Les silos à grains du port de Beyrouth endommagés par l’explosion finissent par s’effondrer

Aucun blessé n’a été signalé car la zone a été évacuée en prévision de l’effondrement, mais la vue du grand panache de poussière dramatique émanant du port a rappelé le 4 août 2020, lorsque la fumée du port a précédé une explosion qui a tué plus de 200, des milliers de blessés et des milliers d’autres déplacés.

BEYROUTH – Le dernier des silos à grains instables du port de Beyrouth s’est effondré mardi matin, deux ans après qu’une explosion meurtrière a gravement endommagé les structures, qui brûlent depuis des semaines et s’effondrent lentement sous les yeux d’un pays traumatisé.

Pour les habitants, les silos sont une sorte de preuve vivante des tragédies que les Libanais ont été forcés de vivre au fil des décennies, au cours desquelles des événements horribles qui choquent le pays sont laissés inexpliqués et aucune justice n’est rendue.

Les silos qui sont tombés mardi étaient les derniers du bloc du Nord structurellement fragile, selon Emmanuel Durand, un ingénieur civil français qui s’est porté volontaire pour travailler aux côtés des sauveteurs pour surveiller la structure. Le grain qui fermentait et grillait au soleil depuis deux ans, a pris feu le mois dernier, affaiblissant les silos et déclenchant le processus d’effondrement – ​​le plus récemment lors du deuxième anniversaire de l’explosion.