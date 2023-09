Les Sikhs canadiens protestent contre le gouvernement indien suite à un meurtre

Toronto/Ottawa –

Les Sikhs canadiens ont organisé lundi de petites manifestations devant les missions diplomatiques indiennes, une semaine après que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’il pourrait y avoir un lien entre New Delhi et le meurtre d’un défenseur séparatiste sikh en Colombie-Britannique.

Trudeau a déclaré il y a une semaine au Parlement que les agences de renseignement nationales poursuivaient activement les allégations crédibles liant les agents de New Delhi à la fusillade du citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar, 45 ans, en juin.

À Toronto, une centaine de manifestants ont brûlé un drapeau indien et frappé avec une chaussure une silhouette en carton représentant le Premier ministre indien Narendra Modi. Environ 200 manifestants se sont également rassemblés devant le consulat de Vancouver.

A Ottawa, moins de 100 personnes se sont rassemblées devant le bureau du haut-commissaire (ambassade) de l’Inde dans la capitale. Ils ont brandi des drapeaux jaunes marqués du mot « Khalistan », une référence à leur soutien à faire de la région indienne du Pendjab un État indépendant pour les sikhs, une cause pour laquelle Nijjar a fait campagne.

« Nous sommes vraiment reconnaissants envers Justin Trudeau… Nous ne voulons rien laisser au hasard pour faire la lumière sur cet acte lâche », a déclaré la manifestante Reshma Singh Bolinas à Ottawa. Le Canada devrait faire pression sur l’Inde pour qu’elle « arrête à l’avenir le meurtre de personnes innocentes ».

Le Canada abrite environ 770 000 sikhs – la plus grande population de sikhs en dehors de leur État d’origine, le Pendjab – et ces dernières années, de nombreuses manifestations ont irrité l’Inde.

L’Inde a qualifié les allégations de Trudeau d’« absurdes ». Il a averti les voyageurs la semaine dernière qu’il y avait une « activité anti-indienne » croissante au Canada, les appelant à « la plus grande prudence », mais n’a pas fourni de preuves ni de détails sur des incidents spécifiques.

Les allégations ont mis en lumière la communauté sikh du Canada. Les sikhs ne représentent que 2 % des 1,4 milliard d’habitants de l’Inde, mais ils sont majoritaires au Pendjab, un État de 30 millions d’habitants où leur religion est née il y a 500 ans.

« Le gouvernement indien a utilisé des tactiques sales et a compromis la souveraineté du Canada », a déclaré Kuljeet Sing, manifestant à Toronto et membre du groupe Sikhs pour la justice.

Les accusations du Canada ont déclenché des représailles, chaque pays expulsant des diplomates et New Delhi suspendant les visas des Canadiens.

Certains manifestants à Toronto et à Ottawa ont appelé à l’expulsion du haut-commissaire (ambassadeur) indien au Canada, Sanjay Kumar Verma, qui avait déclaré plus tôt que les autorités avaient été informées des manifestations et assuraient la sécurité.

Nijjar, qui travaillait comme plombier, a quitté l’État du Pendjab, dans le nord de l’Inde, il y a un quart de siècle et est devenu citoyen canadien. Il a soutenu la formation d’une patrie sikh indépendante. L’Inde l’a désigné « terroriste » en juillet 2020.

Le gouvernement canadien a rassemblé des renseignements humains et électromagnétiques au cours d’une enquête de plusieurs mois sur le chef séparatiste sikh, a rapporté CBC News la semaine dernière, citant des sources non identifiées.

Les États-Unis ont travaillé en étroite collaboration avec le Canada sur les renseignements faisant état d’une possible implication d’agents indiens dans le meurtre d’un citoyen canadien en juin, a déclaré à Reuters une haute source du gouvernement canadien.