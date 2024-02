Les signes sournois que votre chien souffre

“Bien que de nombreux propriétaires d’animaux détectent que quelque chose ne va pas chez leur bébé à fourrure, beaucoup de gens ne feront pas nécessairement le lien avec le fait que leur animal se comporte de manière inhabituelle parce qu’il souffre de douleur”, Dr Rebecca Greenstein conseiller médical vétérinaire de Rover et vétérinaire en chef de l’hôpital vétérinaire de Kleinburg, a déclaré au HuffPost.

Ci-dessous, les vétérinaires partagent sept de les indices les plus courants qu’un chien souffre.

Le principal problème du léchage excessif est que, même s’il peut calmer temporairement les récepteurs de la douleur, le léchage lui-même peut blesser la peau et exacerber la douleur. Stelow a comparé cela au moment où les gens grattent une blessure.

“Souvent, le léchage est intense et dirigé vers une zone particulière, vraisemblablement à l’origine de l’inconfort”, a déclaré Stelow.

Tous les chiens bavent. Mais si des seaux de salive gluante s’écoulent de la bouche de votre chien (et qu’il ne regarde pas une assiette de nourriture délicieuse), il pourrait ressentir un inconfort majeur.

La bave est un signe de nausée souvent négligé, a ajouté Greenstein, et cela peut être dû à un problème au niveau du tractus gastro-intestinal. La bave peut également résulter d’une infection des sinus, d’un corps étranger coincé dans la gorge, d’une blessure à un membre ou à la queue, d’une maladie des reins ou du foie ou, dans les cas graves, d’une maladie potentiellement mortelle appelée ballonnement. selon le Club Canin Américain. Excès de salive ou mousse à la bouche est également un symptôme courant chez les chiens qui ont mangé quelque chose de toxique, comme du chocolat ou du raisin.

Lorsqu’un chien souffre, il peut manger des portions plus petites que d’habitude ou paraître soudainement complètement désintéressé par les croquettes.

“Comme nous, si un animal souffre, il ne prendra souvent pas la peine de manger car il sera distrait par la douleur”, a déclaré Greenstein. Les AKC conseil ? Si votre chien présente un changement d’appétit important qui dure plus de 12 à 24 heures, consultez votre vétérinaire.

FatCamera via Getty Images

Posture peut vous en dire beaucoup sur l’état physique et psychologique de votre chien. En réponse à un traumatisme, les muscles changent de tonus pour protéger les structures qui les entourent, selon Stelow. Par exemple, un chien s’assoira avec une patte arrière dépassant si sa hanche souffre, baissera la tête s’il a des douleurs au cou ou cambrera le dos si sa colonne vertébrale est blessée. Il se peut même remuer la queue moins ou baisser ses oreilles.

Un autre indice que les chiens souffrent est s’ils sont instables et changent constamment la position de leur corps. “Tout changement dans la posture de marche, debout, assise ou au repos doit être exploré pour détecter la douleur”, a déclaré Stelow.

De nombreux chiens âgés souffrent de douleurs articulaires ou de maux de dos chroniques. Les maladies neurologiques peuvent également provoquer des tremblements, même si elles ne sont pas nécessairement douloureuses. En conséquence, “quand ils se lèvent après s’être levés, debout pendant de longues périodes ou revenant d’une promenade, ils peuvent trembler ou trembler à cause de la raideur et de l’inconfort général”, a expliqué Greenstein.

Un autre indice que quelque chose ne va pas avec votre chien ? Il se désintéresse soudainement de ses jouets et activités préférés et montre des signes de mal-être général . C’était peut-être exposé à une toxine être déshydraté ou avoir un infection virale ou bactérienne .

“La réticence à se promener, le ralentissement et les mouvements raides sont les symptômes les plus susceptibles d’être attribués à tort à la vieillesse, alors qu’en fait, il existe une maladie sous-jacente provoquant un inconfort que votre vétérinaire pourrait être en mesure de diagnostiquer et de traiter”, a déclaré Greenstein.