Les signes secrets que Molly-Mae Hague était enceinte – de s’endormir dans une boîte de nuit à se taire sur les réseaux sociaux

MOLLY Mae Hague attend son premier enfant et – bien qu’elle n’ait pas abordé les récentes rumeurs de grossesse qui tourbillonnaient autour d’elle – elle ne les a pas niées non plus.

La star de YouTube, 23 ans, a révélé aujourd’hui qu’elle était enceinte du bébé de son petit ami Tommy Fury.

Molly Mae Hague a distribué une multitude d’indices de grossesse aux fans, notamment en documentant sa fatigue excessive alors qu’elle s’endormait dans un club[/caption]

Molly, 23 ans, a révélé aujourd’hui qu’elle attendait le bébé du boxeur Tommy Fury[/caption]

En février, les anciennes de Love Island ont raconté comment elle avait arrêté sa contraception[/caption]

L’heureuse annonce a également suscité une discussion sur la façon dont elle avait réussi à cacher ses bonnes nouvelles de bébé, à l’aide de vestes amples et de poses Instagram parfaites.

Bien que la fondatrice de la marque Filter Tan, Molly, n’ait pas confirmé verbalement sa grossesse jusqu’à aujourd’hui, elle a donné à ses fidèles fans une multitude d’indices très révélateurs.

La directrice créative de Pretty Little Thing est fidèle à ses abonnés en ligne – elle n’aura donc pas voulu les tromper.

Lors d’un récent voyage en Suisse, elle a été capturée en train de s’endormir dans un club – dans un indice, elle avait besoin d’un peu de repos supplémentaire.

Au cours des mêmes vacances, elle a raconté comment elle avait perdu “cinq litres de sang” à cause de saignements de nez – fréquents chez les femmes enceintes lorsqu’elles subissent des changements hormonaux – sans toutefois expliquer exactement pourquoi.

Il y a également eu d’énormes lacunes dans son contenu YouTube – Molly ayant précédemment exprimé son intention de publier régulièrement.

Son dernier YouTube a capturé ses vacances romantiques en Suisse avec Tommy, mais cet été, il y avait un mois d’écart entre ses vidéos de rénovation domiciliaire.

Elle s’est fortement concentrée sur son compte Instagram Molly Maison et a rêvé d’une rénovation de maison de 3,5 millions de livres sterling, le contenu de la décoration agissant à nouveau comme une distraction.





Dans une vidéo qui montrait son superbe placard de créateur de 60 000 £, elle a admis qu’elle “n’allait pas au gymnase pour le moment”, ce qui était un autre signe taquin de sa maternité imminente.

Molly a également été aperçue sans sa collection de bagues en or, qu’elle aurait pu retirer en raison d’un gonflement – un effet secondaire courant de la grossesse.

En février, elle a fait un énorme signe qu’elle pouvait attendre.

La star de Love Island a admis qu’elle n’utilisait pas de contraception en février, mais qu’elle s’appuyait plutôt sur une application pour surveiller la fertilité.

Molly a ensuite offert à son beau boxeur un doux album de toutes leurs photos ensemble dans le cadre de leurs célébrations de la Saint-Valentin.

Tommy a feuilleté le livre sur ses histoires Instagram lorsque le message spécial sur le fait de devenir “maman et papa” a été révélé.

“Un jour, nous aurons notre propre famille, ce sera le plus beau jour de ma vie”, avait-elle écrit. “Apportez la vie de maman et papa.”

Molly, qui sort avec Tommy depuis sa rencontre sur Love Island en 2019, a toujours parlé franchement des projets familiaux du couple.

L’année dernière, on lui a demandé : “Êtes-vous ravie d’avoir des enfants avec Tommy xx”.

Malgré la question en avant, la beauté blonde a répondu avec joie et a dit: “TRÈS. Nous sommes tous les deux tellement excités pour cette partie de notre vie.

Le commentaire n’aurait pas dû surprendre les fidèles fans de Molly, car la star précédente avait révélé qu’elle serait mariée et qu’elle aurait des enfants avec Tommy à l’âge de 26 ans.

La chérie d’ITV2 a révélé en novembre 2020 qu’elle s’était fixé un plan quinquennal – et plaçait le mariage et les enfants au sommet.

Instagram

Elle a été repérée sans ses bagues en or emblématiques – peut-être dans un signe que ses doigts gonflaient[/caption]

Instagram

Dans un album à Tommy cette année, elle a écrit “apporte la vie à maman et papa”[/caption]

Inconnu, clair avec bureau photo

Molly a également dit à son contingent YouTube qu’elle “n’allait pas au gymnase pour le moment” dans un signe qu’elle réduisait sa routine d’exercice[/caption]

Instagram

Le contenu YouTube de Molly est devenu moins fréquent – avec un intervalle d’un mois entre les vidéos récemment[/caption]