Les signes que vous êtes un citoyen modèle révélés – y compris la façon dont vous gérez le stationnement des voisins dans la rue

LES signes montrant que vous êtes un citoyen modèle ont été révélés – et peu de gens pensent qu’ils sont à la hauteur.

Selon les recherches, les indicateurs incluent la vérification des voisins âgés, le bénévolat et la façon dont vous gérez le stationnement des voisins dans la rue.

Garder votre jardin propre et bien rangé est l’un des 10 principaux signes que vous étiez un bon voisin 1 crédit

Une étude portant sur 2 000 Britanniques a révélé les 40 principaux facteurs qui constituent le membre idéal de la communauté, avec seulement 15 % pensant qu’ils correspondent à la facture.

Donner aux banques alimentaires, faire des petits boulots pour les gens et garder le jardin propre et bien rangé figuraient également en bonne place sur la liste.

Bien que les clés des voisins vous soient confiées, les animaux domestiques et les plantes et les achats locaux sont considérés comme des signes que vous êtes un bon membre de la communauté.

Mais 45 % ont admis qu’ils se considéraient comme des citoyens « moyens », qui ne vont pas au-delà dans leur région.

La recherche a été commandée par Redrow, dont le porte-parole a déclaré: «Loin des voisins cauchemardesques, cette recherche brosse un tableau des citoyens modèles avec lesquels nous aimerions vivre à côté.

“Il y a beaucoup de discussions sur l’esprit communautaire et sur la question de savoir s’il y en a assez au Royaume-Uni en ce moment.

« Nous nous efforçons d’offrir un meilleur mode de vie aux gens, et cela signifie penser à l’ensemble du développement et à la communauté.

“Notre recherche donne d’excellents conseils sur la façon dont vous pouvez être le meilleur citoyen possible et égayer la vie de ceux qui vivent autour de vous.”

L’étude a également révélé qu’un cinquième considérerait quelqu’un qui est heureux d’aider un voisin à démarrer une voiture comme un grand citoyen.

Alors que 17% veulent juste quelqu’un qui, s’il possède des animaux de compagnie, s’assure qu’il n’est pas trop bruyant ou ennuyeux.

Il est également apparu que 36% se sentent «utiles» lorsqu’ils font quelque chose qui, selon eux, profite à leur communauté, tandis que 48% se sont liés d’amitié avec leurs voisins après s’être réunis pour travailler sur un objectif commun.

Cependant, 22 % croient qu’ils pourraient encore en faire « beaucoup » plus, et seulement 17 % estiment qu’ils en font autant qu’ils le pourraient.

Parmi ceux qui pensent qu’ils pourraient donner plus, 37% ont du mal après une semaine de travail acharné et 22% ne pensent pas vivre dans un endroit où il y a une “ambiance communautaire”.

TOP 40 DES SIGNES D’UN CITOYEN MODÈLE : 1. Veille sur les membres âgés de la communauté 2. Bénévoles 3. Ramasse les ordures dans et autour de la zone locale 4. Donne des articles à ceux qui en ont besoin 5. Se fait confier les clés, les animaux domestiques et les plantes du voisin 6. Fait un don à une banque alimentaire 7. Magasins locaux 8. Fait des petits boulots pour les voisins 9. Réduit le gaspillage alimentaire 10. Garde leurs jardins propres et bien rangés 11. Participe à des événements caritatifs locaux 12. Aide les voisins à démarrer la voiture / avec un pneu crevé 13. Avertit les voisins des potentielles soirées tardives / fêtes bruyantes 14. Donne du sang 15. Collecte de fonds 16. Adopte des personnes âgées comme amis 17. Pas d’animaux bruyants ou ennuyeux 18. Se plaint au conseil de quelque chose au nom de la communauté 19. Rejoint la surveillance de quartier 20. Respecte le code de la route 21. Ramène les ordures jusqu’à la décharge pour les autres 22. Propose de tondre les pelouses des autres s’il fait le sien 23. Aide à l’école locale 24. Ne vous garez jamais sur le trottoir 25. Plantes dans un jardin communautaire 26. Campagnes pour de meilleures routes locales 27. Met la bouilloire en marche pour les chauffeurs-livreurs locaux, les commerçants, etc. 28. Campagnes pour des rues mieux éclairées 29. Envoie des cartes de Noël 30. Ramène les déchets des autres à la maison 31. Aide les autres à peindre/aménager leur maison 32. Livre des œufs / fruits et légumes du potager aux habitants 33. Aidez les autres à comprendre les transports en commun 34. Propose de promener les chiens des voisins 35. Partage les détails des entreprises locales sur les réseaux sociaux 36. Aider les voisins à garer leur voiture 37. Donne des ascenseurs à l’aéroport pour les vacances 38. Prête de l’argent à sa famille et à ses amis 39. Lit aux gens 40. Fait le tour avec des boîtes de charité

Le principal avantage que les Britanniques souhaiteraient d’un quartier plus communautaire serait simplement d’avoir quelqu’un à qui parler (33%).

Mais un quart aimerait vraiment que quelqu’un leur apporte des colis lorsqu’ils sont absents, et 25 % aimeraient aller à plus d’événements sociaux.

L’étude, réalisée via OnePoll, a révélé que 28% pensent qu’il y a moins de «citoyens modèles» dans leur région qu’il y a dix ans.

Près d’un quart des habitants des West Midlands et des East Midlands (respectivement 24% et 23%) se considèrent comme des citoyens parfaits, contre seulement 1% dans le Nord-Est et 4% dans le Yorkshire et le Humber.

Et près des deux tiers des habitants des East Midlands aimeraient également aider davantage dans leur communauté – le plus de toutes les régions.

En ce qui concerne l’établissement de relations au sein de la communauté, 64 % des Londoniens se sont liés d’amitié avec leurs voisins après avoir aidé la communauté.

Un porte-parole de Redrow a ajouté: «Nos recherches montrent que les propriétaires vivant avec un niveau élevé d’esprit communautaire sont plus heureux, c’est pourquoi nous nous assurons que tous nos développements suivent notre principe de conception de placemaking« Écoutez pour apprendre ».

« Cette approche reconnaît qu’un lieu de vie réussi est celui qui répond aux besoins et aux aspirations de la communauté locale et est soigneusement conçu pour encourager l’engagement communautaire durable.

“De la réception de colis à l’enregistrement des membres âgés de la communauté, nous comprenons que les communautés prospèrent lorsqu’elles sont composées de bons citoyens qui veillent les uns sur les autres et respectent leur environnement et ceux qui en font partie.”