Les signes que Matt Hancock et son assistant étaient proches avec des regards affectueux, des tentatives de cacher de l’affection et des interviews élogieuses, selon un expert

MATT Hancock et son assistante Gina Coladangelo ont partagé des regards affectueux et des interviews élogieuses tout en essayant de cacher leur affection l’un pour l’autre, selon les experts.

Depuis qu’il a été nommé directeur non exécutif du ministère de la Santé en septembre, le couple a passé du temps ensemble – M. Hancock se confiant à elle pour « tout ».

Elle tient sa veste le 16 mai 2021 – 10 jours après avoir été filmée en vidéosurveillance dans son bureau

Photographiée dix jours après le tournage de la vidéo de baisers torrides au bureau, Mme Coladangelo tient ici sa veste pour lui – ce qui est un signe de leur « relation spéciale ».

L’experte en langage corporel Judi James a déclaré au Sun Online : « Il est intéressant et déroutant de voir une femme dans ce qui semble être un bon travail heureuse de prendre le rôle de porte-manteau pour son patron.

« Dans le monde des affaires moderne, cela serait considéré comme trop soumis et pourrait donc refléter une » relation spéciale « entre eux où elle est d’accord pour accomplir des tâches plus nourricières. »

Et ici, l’experte dit que son sourire aux lèvres fermées suggère l’approbation et même l’affection.

Mais en même temps, le couple semble désireux d’éviter le contact visuel – dans ce qui aurait pu être un rituel révélateur « d’ignorer » afin que les gens ne supposent pas que quelque chose se passe.

Un regard adorateur entre les deux en décembre 2020 Crédit : i-Images

Travaillant comme son assistante, Mme Coladangelo aidait souvent lors des conférences de presse de M. Hancock – y compris cet événement à la BBC en décembre 2020.

On dit que le regard affectueux des deux parties montre leur « communication silencieuse ».

Judi James a ajouté: « Son regard inhabituellement direct dirigé vers son visage a produit une expression de ce qui pourrait être une admiration flatteuse ou même de l’affection.

« Ce contact visuel est un signe très direct de communication silencieuse et ses lèvres fermées se plissent en ce qui ressemble à un sourire plutôt complice d’humour partagé. »

L’expert a ajouté qu’avec les relations sur le lieu de travail, il peut y avoir des moments où les signes de cravate moins que subtils s’échappent pour laisser tomber d’énormes indices.

Ceux-ci incluent des moments partagés de contact visuel, des sourires complices et même de rares éclairs de signaux plus sexuels ou même « le regard amoureux ».

Le couple partageant un parapluie ensemble en septembre 2019 Crédit : steve back

Un an avant que Gina ne soit embauchée comme assistante de Matt Hancock, le couple a été vu en train de partager un parapluie en route pour une conférence en septembre 2019.

Leur langage corporel est reflété – montrant leur connexion, selon l’expert.

Judi James a déclaré: « Cette pose révèle une tendance beaucoup plus forte à se refléter, suggérant une pensée similaire, avec une proximité plus étroite et des mouvements du corps et des expressions faciales correspondants.

« La tête s’incline et les sourires semblent suscités par une conversation partagée ici et bien que leurs bras ne semblent pas se toucher, ils sont tous deux retenus sous le même angle. »

Le couple en février 2021 arrivant pour une conférence de presse – avec leur distance fonctionnant comme un « rituel barrière » Crédit: Pacific Coast News

Et ici, les deux sont « totalement conscients que les caméras sont là pour attraper Hancock » alors ils créent volontairement un espace entre eux, affirme l’expert.

Judi James a déclaré: « Son expression faciale suggère une gêne alors qu’elle marche à côté mais à une distance exagérée avec son sac suspendu à l’épaule entre eux dans un rituel de barrière. »

Ces types de barrières, explique-t-elle, se produisent lorsque des sentiments de culpabilité poussent le couple à des rituels « ignorer » surexécutés – y compris des techniques de distanciation exagérées ou un manque de contact visuel.

Cette distance évidente vise à couvrir les signes d’une forte attirance sexuelle lorsque les collègues savent qu’ils ne peuvent pas être pris ensemble – mais doivent quand même interagir avec les gens qui les entourent.

Hancock, 42 ​​ans, aurait commencé sa relation avec Coladangelo, 43 ans, en mai.

Et une source a déclaré au Times que la relation était « sérieuse » et « pas seulement une aventure ».

Matt Hancock a été surpris en train d’avoir une liaison secrète avec son principal collaborateur Crédit : Le Soleil

Le secrétaire à la Santé et Gina Coladangelo ont eu un corps à corps torride dans son bureau de Whitehall le mois dernier Crédit : Le Soleil

Une source de Whitehall a déclaré que Hancock « s’en remet constamment à elle » et qu’elle joue un rôle clé dans tout, des conseils sur la politique à son image et le briefing avant les apparitions dans les médias.

Et l’année dernière, lorsqu’il a été annoncé qu’elle rejoindrait le département en tant que non-exécutif, une source a déclaré au Sunday Times : « Avant que Matt ne fasse quelque chose de grand, il parlera à Gina.

« Elle sait tout. »

Au cours du dernier mois, elle a fréquemment aimé les publications Linkedin de Matt Hancock à partir de sa page personnelle – où il écrit sur les numéros de vaccins et les travailleurs du NHS.

Mme Coladangelo est toujours amie sur Facebook avec la femme de M. Hancock – après qu’ils aient tous deux obtenu leur diplôme universitaire à peu près en même temps.

Et les deux familles vivent toutes les deux à Londres, avec Mme Coladangelo à Wandsworth, tandis que les Hancock vivent à six miles de là, à Queen’s Park.

M. Hancock a rencontré Mme Coladangelo lorsqu’ils ont travaillé ensemble à la radio étudiante d’Oxford dans les années 1990 – où il était journaliste sportif sur Oxygen FM.

Le couple aurait socialisé ensemble à l’Exeter College d’Oxford et se serait lié au cours de leur cours commun – politique, philosophie et économie.

Elle a été décrite comme « l’amie le plus proche » de M. Hancock à Oxford lorsqu’il l’a nommée conseillère non rémunérée l’année dernière.

Et M. Hancock a également parlé avec émotion de ses journées à ses côtés à la station de radio.

La mère de trois enfants mariée a déclaré à l’émission Profile de BBC Radio 4 comment Hancock avait raconté un « mensonge blanc » alors qu’il étudiait à l’Université d’Oxford et travaillait sur la station de radio étudiante.

Au cours de l’émission, initialement diffusée le 25 avril 2020, le présentateur Mark Coles a décrit Coladangelo comme « l’ami proche de Hancock depuis plus de 20 ans ».

Hancock a engagé de manière controversée le lobbyiste millionnaire avec l’argent des contribuables l’année dernière Crédit : Eyevine

Les dénonciateurs disent que le couple a régulièrement été pris dans des corps à corps ensemble Crédit : Getty

Mme Coladangelo a déclaré qu’elle avait rencontré Hancock lorsque le couple travaillait à Oxygen FM, révélant en lisant les nouvelles que Hancock avait lu le sport.

Elle a déclaré: «J’ai toujours plaisanté avec lui en disant qu’il lisait le sport parce qu’il n’était pas assez bon pour faire les nouvelles.

« Mais je pense que cela lui a donné un peu d’avance sur les questions agressives des journalistes et des hackers. »

Coladangelo a poursuivi en révélant comment Hancock avait raconté un «mensonge blanc» à propos d’un match de rugby à Twickenham alors qu’en réalité, il regardait le match dans un pub.

Elle a déclaré: «Il a obtenu l’un de ces billets spéciaux pour aller s’asseoir dans la tribune de la presse avec tous les autres journalistes sérieux à Twickenham pour regarder un grand match.

«Je pense que c’était l’Australie contre l’Angleterre.

«Il a en fait dormi trop longtemps et s’est précipité dans le train, mais n’est pas revenu à temps à Twickenham depuis Oxford, Matt a donc dû descendre du train à Reading, trouver un pub, regarder la première mi-temps, puis aller à la cabine téléphonique. dehors et rapportez-vous.

« Alors il a dit un mensonge, prétendant qu’il était à Twickenham en train de regarder le rugby alors qu’en fait il était dans un pub à Reading.

« Avec succès, personne ne l’a jamais découvert. »

Leur affaire explosive a été révélée par The Sun après que Matt Hancock a été surpris en train d’embrasser Gina Coladangelo, 43 ans, qu’il a embauchée l’année dernière avec l’argent des contribuables, alors que Covid s’emparait de la Grande-Bretagne.

M. Hancock, 42 ​​ans, et la lobbyiste millionnaire Gina ont été filmés dans un corps à corps torride dans son bureau de Whitehall.

Des dénonciateurs ont révélé que le secrétaire à la Santé avait été aperçu en train de tromper sa femme depuis 15 ans avec Mme Coladangelo.

Il a été vu en train de l’embrasser au siège du ministère de la Santé à Londres pendant les heures de bureau le mois dernier alors que la souche mutante commençait à se propager.

Et hier, M. Hancock s’est excusé pour ses actions en déclarant: « J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances.

« J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.

« Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie, et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »

Un dénonciateur de Whitehall a déclaré au Sun qu’il était « choquant que M. Hancock ait une liaison au milieu d’une pandémie avec un conseiller et un ami qu’il a utilisé de l’argent public pour embaucher ».