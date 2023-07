Les « signes préférés d’EastEnders pour la prochaine série Strictly » – 17 ans après la sortie du savon de choc

Un ancien favori d’EastEnders est sur le point de rejoindre Strictly – 17 ans après avoir été tué par le savon.

Nigel Harman se serait inscrit au spectacle de danse de la BBC lors de son retour cet automne.

Bbc

Bbc

Il a récemment joué dans Casualty[/caption]

L’idole de 49 ans a joué Dennis Rickman sur Albert Square, qui a épousé sa sœur adoptive Sharon, interprétée par Letitia Dean.

Une source a déclaré dimanche au Mail: « Il est parmi les premiers à confirmer et il aura 50 ans cet été, donc c’est aussi un défi qui lui est propre.

« Le line-up va être un excellent mélange. »

Le personnage d’EastEnders de Nigel a été tué en 2006 lorsqu’il a été poignardé le jour de l’An et est mort dans les bras de Sharon.

Il a ensuite joué dans Downton Abbey en tant que valet diabolique, M. Green.

Son personnage était au centre d’une scène de viol violent impliquant la femme de chambre Anna, interprétée par Joanne Froggatt.

Ces jours-ci, Nigel peut être vu sur le feuilleton de la BBC Casualty jouant le docteur Max Christie.

L’acteur a eu une expérience limitée de la danse au cours de sa carrière, ayant joué dans I Can’t Sing en 2014! La comédie musicale X Factor.

Il a joué Simon Cowell dans le spectacle du West End, qui a été supprimé après six semaines pour des ventes de billets décevantes.

Nigel est marié à l’actrice Lucy Liemann, 49 ans, plus connue pour ses rôles dans The Bill et Poirot d’Agatha Christie.

Le Sun a précédemment expliqué comment la star de Waterloo Road, Adam Thomas, devrait également signer pour la série.

L’acteur a fait sa percée sur Emmerdale d’ITV en tant qu’Adam Barton et a terminé troisième en 2016 Je suis une célébrité.

Pendant ce temps, l’animatrice de The One Show, Angela Scanlon, 39 ans, aurait également rejoint la programmation.

Rex