Les signes inquiétants affectant vos parties intimes qui font qu’il ne faut pas attendre d’être vu par votre médecin

Un PETIT pépin et un peu de sang là-bas – il est courant que les femmes aient des problèmes occasionnels dans leurs parties intimes.

Mais certains symptômes tels que le vagin, l’abdomen et le pelvis ne doivent jamais être ignorés car ils pourraient être quelque chose de sinistre.

N’ignorez pas les symptômes tels que ballonnements, saignements anormaux ou douleurs pelviennes Crédit : Alamy

Après la pandémie de Covid, on craint que de nombreuses femmes vivent avec des conditions non diagnostiquées.

Par exemple, les taux de dépistage du cancer du col de l’utérus ont chuté pendant les confinements.

Alors que la société revient à un mode de vie plus normal, beaucoup d’autres cherchent maintenant de l’aide pour des problèmes qu’ils auraient peut-être ignorés auparavant ou pour lesquels ils ont du mal à consulter un médecin.

Les données suggèrent que les femmes ont été plus durement touchées par l’arriéré du NHS causé par la pandémie de Covid en raison de la demande accrue de rendez-vous en gynécologie.

Le nombre d’attentes pour voir un gynécologue a augmenté de 34% au cours de la dernière année, a rapporté le Telegraph.

Quelque 380 000 femmes attendaient d’être vues en avril 2021, contre 286 000 l’année précédente.

Les affections gynécologiques courantes comprennent l’endométriose, l’incontinence urinaire et la ménopause.

Voici quelques-unes des conditions et leurs symptômes qui suggèrent que vous devriez consulter votre médecin généraliste.

Endométriose

L’endométriose peut souvent être écartée comme des règles douloureuses.

Il s’agit en fait d’une affection à long terme qui provoque la croissance de tissus similaires à la muqueuse de l’utérus à d’autres endroits.

L’endométriose est souvent diagnostiquée après des années d’agonie, car les femmes ont déclaré avoir consulté leur médecin généraliste plusieurs fois avant de trouver des réponses.

Si vous présentez l’un de ces symptômes, cela peut signifier que vous devez appuyer sur votre doc :

Douleur dans le bas du ventre ou du dos qui s’aggrave généralement pendant vos règles

Douleur menstruelle qui vous empêche de faire vos activités normales

Douleur pendant ou après les rapports sexuels

Douleur en faisant pipi ou en faisant caca pendant vos règles

Sensation de malaise, constipation, diarrhée ou sang dans votre pipi pendant vos règles

Difficulté à tomber enceinte

Périodes abondantes

SOPK

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) affecte des millions de femmes – environ une sur 10 au Royaume-Uni.

Plus de la moitié de ces femmes ne présentent aucun symptôme, selon le NHS.

Les signes de la maladie, qui affectent le fonctionnement des ovaires, deviennent généralement clairs au début de la vingtaine.

Ils incluent:

Règles irrégulières ou pas de règles du tout

Difficulté à tomber enceinte en raison d’une ovulation irrégulière ou d’une incapacité à ovuler

Croissance excessive des poils (hirsutisme) – généralement sur le visage, la poitrine, le dos ou les fesses

Gain de poids

Cheveux clairsemés et chute de cheveux de la tête

Peau grasse ou acnéique

Incontinence urinaire

L’incontinence urinaire se produit lorsqu’une femme ne peut pas retenir sa vessie et qu’elle peut avoir des fuites d’urine.

C’est bien plus qu’un problème physique, causant de la détresse émotionnelle et de l’embarras.

Beaucoup de femmes pensent que cela fait partie du vieillissement, mais il existe en fait des moyens de le gérer ou de le traiter.

Votre médecin généraliste peut vous demander de tenir un journal pour obtenir des informations sur votre état, et il peut effectuer une série de tests supplémentaires.

Les symptômes suivants décrivent différents types d’incontinence urinaire :

Lorsque l’urine coule lorsque votre vessie est sous pression, comme lorsque vous riez, toussez ou soulevez quelque chose de lourd (incontinence d’effort)

Lorsque l’urine fuit lorsque vous ressentez une envie soudaine et intense de faire pipi, ou peu de temps après (incontinence par impériosité)

Lorsque vous ne parvenez pas à vider complètement votre vessie, ce qui provoque des fuites fréquentes (incontinence par débordement)

Lorsque votre vessie ne peut pas stocker d’urine du tout, ce qui vous oblige à uriner constamment ou à avoir des fuites fréquentes

Prolapsus des organes pelviens

Le prolapsus des organes pelviens se produit lorsque les mnuscules et les tissus soutenant les organes pelviens s’affaiblissent ou s’effondrent.

Il laisse un ou plusieurs organes pelviens, tels que l’utérus, la vessie ou le rectum, tomber ou s’enfoncer dans le vagin.

La maladie traitable survient le plus souvent chez les femmes qui ont accouché, qui sont plus âgées et qui traversent la ménopause.

Un médecin généraliste diagnostiquera la maladie avec un examen pelvien interne. S’il y a des problèmes de vessie, un médecin généraliste peut demander d’autres tests à l’hôpital.

Des saignements anormaux pourraient être un signe de cancer Crédit : Alamy

Les symptômes incluent :

Sentir ou voir un renflement ou une bosse dans ou sortir de votre vagin

Une sensation de lourdeur ou de pression au niveau du bassin et des organes génitaux

Un inconfort traînant à l’intérieur de votre vagin

Inconfort ou engourdissement pendant les rapports sexuels et problèmes d’insertion des tampons

Problèmes de pipi – comme des fuites ou avoir besoin d’aller aux toilettes plus souvent

Certaines femmes disent que leurs symptômes s’aggravent à certains moments de la journée, pendant l’activité physique, après une longue station debout ou en fin de journée.

Fibromes utérins

Les fibromes utérins sont de petites excroissances dans l’utérus qui ne sont pas cancéreuses.

Mais les nodules, qui peuvent grossir et même entraîner une prise de poids, sont douloureux et peuvent entraîner des complications, comme une perte de sang.

Le problème est diagnostiqué par une échographie ou des tests de dépistage supplémentaires. Il n’y a pas d’option de traitement uniforme et certaines femmes peuvent apprendre à vivre avec.

Les symptômes des fibromes utérins, qui ne touchent qu’une femme sur trois, sont les suivants :

Saignements menstruels abondants

Périodes menstruelles de plus d’une semaine

Pression ou douleur pelvienne

Urination fréquente

Difficulté à vider la vessie

Constipation

Maux de dos ou douleurs aux jambes

Cancer de l’utérus

Le cancer de l’utérus est le cancer gynécologique le plus courant touchant 9 300 femmes au Royaume-Uni chaque année.

Il est généralement observé après la ménopause, mais les femmes de tout âge peuvent être diagnostiquées.

Le NHS exhorte les femmes à consulter leur médecin généraliste si elles présentent le symptôme le plus courant du cancer de l’utérus – des saignements inhabituels du vagin qui peuvent s’aggraver avec le temps.

Cela peut aussi être à l’origine :

Douleur dans le bas-ventre

Douleur pendant les rapports sexuels

Douleur dans le dos, les jambes ou le bassin

Perte d’appétit

Fatigue

La nausée

Cancer des ovaires

Sixième cancer le plus fréquent chez la femme, le cancer de l’ovaire est diagnostiqué 7 500 fois par an.

Le cancer de l’ovaire est le plus fréquent après la ménopause, bien qu’il puisse affecter toute personne ayant des ovaires à tout âge.

Les symptômes peuvent souvent être confondus avec ceux du SPM (douleur abdominale) et du SCI (ballonnements).

C’est la raison pour laquelle la plupart des femmes reçoivent un diagnostic alors que le cancer s’est déjà propagé.

Rendez-vous chez votre généraliste si vous avez :

Augmentation de la taille de l’abdomen et ballonnements persistants (pas de ballonnements qui vont et viennent)

Douleurs pelviennes et abdominales persistantes

Changement inexpliqué dans les habitudes intestinales

Difficulté à manger et à se sentir rassasié rapidement, ou nausées

Besoin de faire pipi plus régulièrement

Cancer du col de l’utérus

Le cancer du col de l’utérus ne présente souvent aucun symptôme à ses débuts.

Dans la plupart des cas, des saignements vaginaux anormaux sont le premier signe, qui peut survenir pendant ou après les rapports sexuels, entre les règles ou après la ménopause.

Des saignements anormaux ne signifient pas que vous avez un cancer du col de l’utérus, mais vous devriez consulter un médecin généraliste dès que possible pour le faire examiner.

Les symptômes du cancer du col de l’utérus – diagnostiqué 3 200 fois par an – sont :

Saignement inhabituel

Douleur et discomort pendant les rapports sexuels

Pertes vaginales désagréables

Douleur dans le bas du dos ou le bassin

Constipation

Faire pipi ou caca plus que souvent

Perdre le contrôle de votre vessie et de vos intestins

Gonflement des jambes

Vous pouvez réduire votre risque de cancer du col de l’utérus en passant un frottis lorsque le NHS vous y invite.