Les signes du vieillissement prématuré, selon les dermatologues

Nous fantasmons sur l’avenir, qu’il s’agisse d’obtenir cette promotion lorsque notre superviseur prendra sa retraite dans quelques années, d’économiser suffisamment pour acheter une maison dans notre quartier préféré ou de planifier une escapade d’un mois en Europe pour notre prochain grand anniversaire. Mais vieillir réellement ? C’est une partie de notre avenir contre laquelle beaucoup d’entre nous luttent activement.

Notre culture est obsédée par tout ce qui concerne la lutte contre le vieillissement. De tous les produits de soins de la peau commercialisés pour nous faire paraître plus jeunes, aux injections qui paralysent les muscles du visage, en passant par les célébrités impeccables appliquant des filtres pour paraître plus jeunes sur les réseaux sociaux, il semble que nous prenions des précautions anti-âge plus tôt que jamais. Mais sont-ils même nécessaires avant un certain point ?

Alors que beaucoup d’entre nous aimeraient probablement revenir en arrière en ce qui concerne nos pattes d’oie et nos rides du lion, à quoi devrait réellement ressembler notre peau pour notre âge ? Nous avons consulté des experts pour parler des signes normaux du vieillissement et des signes indiquant que notre peau vieillit prématurément.

Causes courantes du vieillissement prématuré

Avant de parler des signes de vieillissement prématuré, il est important de comprendre quelles variables peuvent accélérer le processus de vieillissement de notre peau.

« Tant de facteurs entrent en jeu dans la détermination du vieillissement de la peau », a déclaré Dr Deanne Mraz Robinsondermatologue certifié et président et co-fondateur de Modern Dermatology dans le Connecticut. « La génétique joue également un rôle, mais les choix de style de vie mènent la charge. »

Les facteurs courants du vieillissement comprennent :

Exposition au soleil sans protection

Fumeur

Pollution atmosphérique

Mauvaise gestion du stress

Mauvaise alimentation

Carences nutritionnelles

Augmentation de la consommation d’alcool

Troubles génétiques

Expositions à certains produits chimiques ou rayonnements

Drogues

Signes attendus du vieillissement dans la vingtaine

« Dans la vingtaine, notre peau commence à ralentir la production d’acide hyaluronique, de collagène et d’élastine », explique Dr Nicole Ruth, un dermatologue certifié à New York. « La conséquence est que notre peau se déshydrate et que sa fonction barrière s’affaiblit. »

En conséquence, les taches solaires et les dommages causés par les UV survenus dès notre adolescence et même avant peuvent commencer à apparaître à cette époque. Vers le milieu de la vingtaine, certaines personnes peuvent également commencer à remarquer des ridules. Ce qui serait considéré comme anormal dans cette tranche d’âge serait les rides profondes, la sécheresse, les taches solaires, la perte de graisse du visage et la peau lâche.

Mraz Robinson a expliqué qu’elle aime présenter le préjuvénation aux clients intéressés de cet âge, qui utilise un traitement préventif contre les signes du vieillissement.

« Je crois fermement au préjuvénation, à l’idée que nous pouvons commencer à introduire des soins de la peau, des injectables et des thérapies énergétiques, au laser et à la lumière dans la vingtaine et la trentaine pour soutenir la peau alors qu’elle commence naturellement à perdre du collagène et de l’élastine », a-t-elle déclaré.

Dr Carmen Castilledermatologue certifié et instructeur clinique à l’hôpital Mount Sinai basé à New York, a déclaré : « il est raisonnable de commencer un traitement aux rétinoïdes entre le début et le milieu de la vingtaine, lorsque vous commencez à perdre du collagène. Les antioxydants, comme la vitamine C, peuvent également être utiles.

Signes attendus du vieillissement dans la trentaine

« Les signes normaux du vieillissement commencent généralement après l’âge de 30 ans et peuvent être de nature variable », a déclaré Dr Justine Parcun célèbre dermatologue de Californie. « En ce qui concerne la peau, on peut remarquer des problèmes de pigmentation, des ridules et de l’acné à l’âge adulte. »

La perte de volume peut également commencer au cours de cette décennie, caractérisée par des creux marqués sous les yeux et une perte de volume au niveau des joues.

« Cependant, chez les personnes ayant une peau riche en mélanine, ces changements peuvent être retardés de près d’une décennie », a déclaré Castilla. Elle a expliqué : « L’origine ethnique influence également le vieillissement, les peaux plus foncées ayant, en général, un début plus tardif des changements cutanés liés au vieillissement. »

Bien que l’augmentation des ridules, la perte de volume et peut-être même l’acné soient normales à cette époque, de nombreuses personnes, naturellement, n’aiment pas accepter ces changements.

« En tant que dermatologue, je recommanderais des produits anti-âge à toute personne préoccupée par ces problèmes », a déclaré Park. « Commencer plus tôt à titre préventif peut être fait, mais n’est pas recommandé en raison du manque de recherche dans ce domaine. »

Dimitri Otis via Getty Images À partir de la quarantaine, les changements cutanés sont encore plus accélérés.

Signes attendus du vieillissement dans la quarantaine et au-delà

À partir de la quarantaine, les changements cutanés sont encore plus accélérés.

« Notre peau commence vraiment à montrer les effets de la perte réelle de collagène et d’élastine avec l’apparition de rides plus profondes et un changement dans la texture de la peau », a déclaré Ruth. « Il est important de reconnaître que de nombreuses femmes sont ménopausées et que les changements hormonaux peuvent intensifier l’apparence du vieillissement cutané. »

On s’attend à ce que davantage de décoloration et de perte de volume se produisent au cours de ces années et continueront de se produire au fil des décennies.

« Aussi ‘normal’ que cela puisse paraître, ce n’est pas quelque chose que beaucoup de gens sont prêts à accepter », a déclaré Castilla.

Conseils de soins de la peau pour lutter contre les signes du vieillissement

Lorsqu’il s’agit d’optimiser une routine de soins de la peau pour ses bienfaits anti-âge, il y avait une chose sur laquelle tous les experts en soins de la peau étaient d’accord – et cela ne devrait pas surprendre :

Restez en sécurité au soleil

« La meilleure défense dont on dispose contre le vieillissement cutané est la protection contre le soleil », a déclaré Park.

Elle a recommandé trois niveaux de protection contre le soleil et les rayons UV :

Évitement : Recherchez l’ombre et évitez les heures de pointe d’ensoleillement, qui sont de 10h à 14h. Blocs physiques : Portez des lunettes de soleil, des chapeaux et des vêtements classés UPF, qui peuvent vous protéger des rayons du soleil. Crème solaire : «La pierre angulaire d’une routine de soins de la peau solide est l’utilisation quotidienne d’un spectre de marque SPF 30+», a déclaré Robinson. « L’ajout d’un sérum antioxydant sous votre SPF minéral le matin aidera à protéger la peau des dommages oxydatifs causés par les facteurs de stress environnementaux (pollution de l’air, lumière UV, lumière bleue, etc.). »

Ajoutez des rétinoïdes à votre routine

Les rétinoïdes sont une autre bonne option. « Les rétinoïdes sont également des produits de soins de la peau scientifiquement étayés qui peuvent améliorer les rides, les ridules et la dépigmentation », a déclaré Castilla. « Il est raisonnable de commencer un rétinoïde entre le début et le milieu de la vingtaine, lorsque vous commencez à perdre du collagène. »

Robinson a également suggéré d’ajouter à votre routine de soins de la peau du soir des produits qui favorisent le renouvellement des cellules cutanées, comme les AHA, les exfoliants chimiques et le rétinol.

« Tout ce qui va au-delà d’un écran solaire, d’un rétinoïde et d’une vitamine C (antioxydante) bien formulée est pour le plaisir », a déclaré Castilla. Elle a ajouté : « De nombreux « actifs » de soins de la peau anti-âge ne reposent sur aucune donnée scientifique, ou très faible. Quel que soit votre âge, l’étendue des dommages causés par le soleil ou les « problèmes » que vous essayez de résoudre, vous n’avez pas besoin d’une routine de soins de la peau coûteuse en 20 étapes.

