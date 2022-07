Les Signes du Tour de France

Les cyclistes participant au Tour de France de cette année passeront près d’un mois sur leurs vélos, ne gagnant que deux jours de congé pendant le marathon le plus célèbre de leur sport. Lorsque la course se terminera dimanche à Paris, les survivants et leurs équipes pourront se remémorer plus de 2 000 milles passés à naviguer non seulement des dizaines de milliers de rebondissements, mais aussi des montées et des descentes éprouvantes, des virages serrés et des virages serrés. , ruelles étroites et échappées solitaires.

Pourtant, avec autant de distance parcourue et autant d’occasions de se tromper, une question ne se pose pas assez :

Comment les cyclistes semblent-ils toujours savoir où ils vont ?

Il y a aussi une équipe pour ça : Luc Kerlouet et son groupe de « flécheurs » autoproclamés. Ils ne voient pas grand-chose de la course elle-même ; au lieu de cela, ils sont chargés de mener chaque étape du Tour de France de 24 à 48 heures et de poser les panneaux jaune vif qui jouent le rôle essentiel de diriger les cyclistes tout au long d’un mois de course.