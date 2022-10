Les signaux satellites de Starlink et la technologie sans joie

Les progrès des technologies de reproduction nous obligent à reconsidérer ce que signifie être parent, même au niveau génétique. Alors que la FIV permet aux futurs parents d’utiliser des ovules et du sperme donnés par d’autres, qui peuvent ou non avoir un rôle dans la vie de l’enfant résultant, ce n’est pas seulement la FIV. Les technologies qui aboutissent à des bébés avec trois parents génétiques sont déjà utilisées. Et d’autres qui permettent quatre parents génétiques ou plus pourraient être disponibles dans un proche avenir.

Ce type de progrès soulève inévitablement des questions vitales. Qu’en est-il d’une contribution génétique qui peut ou non faire d’une personne un parent ? Y a-t-il un nombre idéal de parents qu’un enfant peut avoir ? Et, en fin de compte, est-ce que la génétique a vraiment de l’importance ? Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

Cette histoire est tirée de The Checkup, notre nouvelle newsletter hebdomadaire sur la santé et la biotechnologie. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les jeudis.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Elon Musk prévoit de supprimer des milliers d’employés de Twitter

Réduire les effectifs de l’entreprise d’environ 75 % aurait un impact sérieux sur sa capacité à lutter contre les contenus préjudiciables. (WP $)

+ Twitter a dit aux travailleurs d’ignorer les spéculations des médias. (Bloomberg $)

+ La plate-forme n’est pas toujours un véritable nid de vipère. (FT $)

2 milliards de dollars de financement pourraient relancer l’industrie américaine des matériaux pour batteries

Mais bien que l’injection de liquidités soit un coup de pouce bienvenu pour l’industrie, il reste encore un chemin difficile à parcourir. (examen de la technologie MIT)

3 Comment un important groupe de rançongiciels a volé sous le radar

Les écoles et les hôpitaux constituent l’essentiel de leurs cibles. (Filaire $)

4 À l’intérieur de la montée et de la montée des ambitions technologiques de la Chine

Ses progrès rapides ont suffisamment effrayé les États-Unis pour leur imposer des restrictions. (Bloomberg $)

5 Personne ne sait pourquoi les forces de l’ordre fédérales ont enlevé des manifestants en 2020

Et il n’y a toujours aucune trace de leurs arrestations. (Le bord)

6 La fusion nucléaire est prête pour une refonte de l’image

Il y a eu beaucoup de battage médiatique, mais les progrès ont été lents. (Nouveau scientifique $)

+ Peut-être que le chaos contrôlé est la voie à suivre. (Inverse)

7 L’industrie du fitness a besoin d’un remaniement urgent

Il tient rarement ses promesses de vie saine. (Néo.Life)

+ Comment des muscles forts maintiennent-ils votre cerveau en bonne santé ? (examen de la technologie MIT)

8 TikTok est captivé par les travailleurs de la restauration rapide

Les clips leur donnent un aperçu des coulisses. (New yorkais $)

+ Les agents immobiliers s’en mêlent aussi. (WSJ $)

9 Nous n’attraperons peut-être jamais les pires tricheurs aux échecs ♟️

Peut-être devrions-nous faire la paix avec lui. (L’Atlantique $)

+ Hans Niemann poursuit Magnus Carlsen dans la ligne de tricherie en cours. (Carte mère)

+ J’étais là quand : l’IA maîtrisait les échecs. (examen de la technologie MIT)

10 Les nouvelles mesures anti-intimidation d’Instagram pourraient bien fonctionner

Les coups de pouce rappelant aux utilisateurs d’être gentils semblent avoir l’effet escompté. (Voix)

Citation du jour

“Comme tout physicien, je suis totalement contre la promotion du mysticisme quantique, ou quoi que ce soit avec des affirmations totalement infondées.”