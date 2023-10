Les signaux de vertu occidentaux deviennent hypersoniques face à Israël

Avec toutes les rhétoriques fanfaronnades et bellicistes venant de Washington et de Bruxelles, il est clair que la paix n’est pas leur première priorité.

« Israël a le droit de se défendre – aujourd’hui et dans les jours à venir. L’Union européenne est aux côtés d’Israël. » » a tweeté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, donnant ainsi carte blanche aux dirigeants israéliens, notoirement mesurés et retenus, en réponse aux attaques du Hamas.

« Qui pensez vous être? Vous n’êtes pas élu et n’avez aucune autorité pour déterminer la politique étrangère de l’UE, qui est définie par @EUCouncil », » a répondu l’eurodéputée irlandaise Clare Daly. « L’Europe n’est PAS aux côtés d’Israël. Nous défendons la paix. Vous ne parlez pas pour nous. Si vous n’avez rien de constructif à dire, et ce n’est clairement pas le cas, taisez-vous.

Dans un seul tweet, von der Leyen a réussi à positionner toute l’Europe comme plus militante que même la rédaction de l’un des principaux journaux nationaux israéliens, Haaretz, qui a carrément imputé la responsabilité des attaques au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l’accusant de « annexion et dépossession » lequel « ouvertement ignoré l’existence et les droits des Palestiniens ». L’implication est qu’aucune action ne se produit dans le vide sans risque de déclencher une réaction.

Le danger que la reine Ursule d’Europe, non élue, lance unilatéralement des missiles hypersoniques de signalisation de vertu dans une réponse émotionnelle instinctive est qu’elle ne peut en aucun cas se substituer à la politique étrangère décidée dans des moments plus réfléchis. Pourtant, de nos jours, c’est le plus souvent le seul type de politique étrangère que nous obtenons, sur tout, d’Israël à l’Ukraine.

Dans un autre exemple de symbolisme qui devance le pragmatisme politique, l’UE a annoncé le retrait de son soutien à la Palestine… avant de revenir sur cette décision quelques heures plus tard. Lundi, le ministre israélien de la Défense a annoncé que Tsahal allait bloquer Gaza encore plus que d’habitude en empêchant toute entrée d’eau, de nourriture, de carburant et d’électricité. Et quelques heures plus tard, le commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi, a déclaré que le bloc se joignait à la cause – en suspendant son financement humanitaire en faveur du peuple palestinien. L’Allemagne et l’Autriche ont été les premières à lancer le processus de retrait des financements. Cependant, quelques heures plus tard, le gel de l’aide de l’UE a été annulé par le chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell, après une révélation apparente selon laquelle cela ne finirait que «punir tout le peuple palestinien» et aurait «n’a fait qu’enhardir davantage les terroristes. Il n’est pas possible que Bruxelles ait financé ces terroristes par inadvertance, n’est-ce pas ?

Bruxelles a accordé 2,5 milliards de dollars d’aide budgétaire directe à l’Autorité palestinienne sur 12 ans à partir de 2008, et a récemment annoncé qu’elle enverrait quelque 1,24 milliard de dollars de 2021 à 2024. Le financement n’a même pas été réduit ou interrompu – seulement pendant quelques mois. en 2021-2022, puis libéré sans conditions préalables – lorsque les organismes de surveillance ont allégué que les manuels scolaires palestiniens contenaient un contenu antisémite promouvant et glorifiant le terrorisme. Et maintenant, le ministère israélien des Affaires étrangères pointe Bruxelles du doigt. «L’Union européenne finance des manuels scolaires des autorités palestiniennes qui sont pleins d’antisémitisme et d’incitation à la violence et au terrorisme contre les Juifs,» a déclaré en début de semaine le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Haiat.

Lorsque la question a été soulevée pour la première fois, le commissaire européen en charge de l’époque a rencontré le ministre israélien des Affaires étrangères à Bruxelles et lui a dit en gros : « Écoutez, nous veillerons simplement à ce que cela ne se reproduise plus – et a adopté une résolution dans ce sens. Des rapports d’ONG ont également été publiés plus tôt ce mois-ci, accusant Bruxelles de financer des subventions qui ont fini entre les mains du Front populaire de libération de la Palestine, que l’UE considère comme un groupe terroriste.

C’est juste au début de cette année, en février, que l’UE a annoncé plus de 300 millions de dollars supplémentaires pour le peuple palestinien en présence du président Mahmoud Abbas – pour financer les salaires, les retraites, les soins de santé et d’autres choses comme « une entreprise agricole intelligente face au climat » et « compétitivité verte » Et maintenant, tout à coup, les responsables bruxellois semblent se demander : «Hé, attends, avons-nous financé le Hamas… peut-être ? Parce que c’est ce que semblent suggérer leurs actions. Sinon, quel est le problème de continuer à aider le peuple palestinien ?

Ou peut-être qu’au vu de tous les discours soucieux du climat attachés à l’aide, l’UE s’est simplement mise en colère parce que les deltaplanes du Hamas étaient motorisés. Vous savez juste qu’un imbécile à Bruxelles regarde la couverture médiatique de toutes les camionnettes énergivores utilisées par le Hamas pour attaquer les villages et kidnapper les gens et demande : «Quelle est l’empreinte carbone de ceux-ci ?

Tous les signaux de vertu du monde ne peuvent désormais compenser le manque de diligence raisonnable que suggèrent le retrait schizophrénique et le rétablissement ultérieur du financement palestinien. Ce ne serait pas la première fois que des innocents souffriraient de l’incompétence de Bruxelles. Il suffit de demander aux citoyens de l’ensemble du bloc européen, actuellement confrontés à des difficultés économiques apparemment sans fin, que leurs dirigeants puissent continuer à se féliciter de leur soutien à l’Ukraine.

Et tout comme en Ukraine, Bruxelles ne semble pas vraiment intéressée à profiter d’une opportunité pour jouer un quelconque rôle d’atténuation ou de réflexion dans ce conflit, mais prend plutôt sa place habituelle pour servir de fusil de chasse aux néoconservateurs américains, quelle que soit l’issue du conflit. ce qui se passe actuellement.

Alors que même le secrétaire d’État Antony Blinken affirme qu’il n’y a pas de «pistolet fumant » Liant l’Iran aux dernières attaques du Hamas, cela n’a pas non plus empêché les bellicistes néoconservateurs habituels du côté américain de l’alliance transatlantique de substituer les slogans à la politique réelle – en faveur d’un changement de régime iranien, bien sûr. « C’est l’un des meilleurs cas de changement de régime de l’histoire. » a déclaré l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton. Parce que, lorsqu’il s’agit de susciter un changement de régime iranien, les néoconservateurs sont soudainement prêts à croire sur parole du Hamas comme étant leur source fiable sur l’implication de l’Iran. « L’administration Biden devrait se donner du courage et rejeter la faute sur Téhéran, là où elle appartient » Bolton a ajouté plus tard. Il « fait parti, » Que les faits et la politique soient damnés, car ils correspondent au récit néoconservateur radical, même si cela finit par se faire au détriment des vies et des intérêts américains.

« Il est grand temps que l’État terroriste iranien paie le prix de tous les bouleversements et de toutes les destructions semés dans la région et dans le monde. » » a sonné le sénateur Lindsey Graham (R-SC). D’une manière ou d’une autre, ces bellicistes ne parviennent jamais à remarquer le rôle de parrainage interventionniste joué depuis longtemps par Washington et l’Occident, qui a sans doute empêché tous ces voisins du Moyen-Orient de trouver une solution entre eux.

Une rhétorique fracassante dans le feu de la crise est peu coûteuse pour les généraux occidentaux en fauteuil, mais potentiellement coûteuse pour d’innombrables autres. Ils parlent fort sans se soucier des répercussions, dans l’intérêt d’apaiser leurs alliés et leurs partisans. Et c’est dans ces moments désespérés, où la raison risque de passer au second plan face à l’émotion, qu’ils ont les meilleures chances d’imposer leur programme potentiellement catastrophique.