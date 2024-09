Les signaux d’alerte ont-ils été ignorés ? Ce qu’il faut savoir sur le témoignage de cette semaine sur la catastrophe du sous-marin Titan

L’année dernière, cinq personnes espérant voir l’épave du Titanic sont mortes lorsque leur submersible implosé dans l’océan Atlantique. Cette semaine, une commission de la Garde côtière qui enquête sur la catastrophe du Titan a écouté quatre jours de témoignages qui ont soulevé de sérieuses questions quant à savoir si les signaux d’alerte ont été ignorés. La commission prévoit d’écouter cinq autres jours de témoignages la semaine prochaine.

Voici ce que les témoins ont déclaré jusqu’à présent :

Lors de son témoignage sur une plongée qui a eu lieu plusieurs années avant l’accident mortel, l’ingénieur en chef Tony Nissen a déclaré qu’il s’était senti obligé de préparer le Titan et qu’il avait refusé de le piloter.

« Je ne veux pas m’en mêler », a déclaré Nissen à Stockton Rush, le cofondateur d’OceanGate, la société propriétaire du Titan. Nissen a déclaré que Rush était un employeur difficile, qu’il avait des exigences qui changeaient souvent au jour le jour et qu’il se concentrait sur les coûts et les délais. Nissen a déclaré qu’il avait essayé de garder ses conflits avec Rush cachés afin que les autres dans l’entreprise ne soient pas au courant des frictions.

Le directeur scientifique Steven Ross a déclaré que lors d’une plongée effectuée quelques jours avant l’implosion du Titan, le navire avait rencontré un problème avec son ballast, qui assure la stabilité des navires. Le problème a provoqué des « culbutes » des passagers et leur collision avec la cloison, a-t-il déclaré.

« Un passager était suspendu la tête en bas. Les deux autres ont réussi à se coincer dans la proue », a témoigné Ross.

Il a précisé que personne n’avait été blessé mais qu’il avait fallu une heure pour sortir le navire de l’eau. Il a ajouté qu’il ne savait pas si une évaluation de sécurité ou une inspection de la coque avait été effectuée après l’incident.

Un passager payant d’une mission sur le Titanic en 2021 a déclaré que le voyage avait été interrompu lorsque le navire a commencé à rencontrer des problèmes mécaniques.

« Nous avons réalisé que le bateau ne pouvait que tourner en rond et faire des virages à droite », a déclaré Fred Hagen. « À ce stade, nous n’allions évidemment pas pouvoir naviguer jusqu’au Titanic. »

Il a déclaré que le Titan avait refait surface et que la mission avait été annulée. Hagen a déclaré qu’il était conscient des risques encourus lors de cette plongée.

« Ceux qui voulaient y aller étaient soit dans le délire s’ils ne pensaient pas que c’était dangereux, soit ils acceptaient le risque », a-t-il déclaré.

Le directeur des opérations, David Lochridge, a déclaré que la tragédie aurait pu être évitée si une agence fédérale avait enquêté sur les préoccupations qu’il leur avait soulevées à plusieurs reprises.

Lochridge a déclaré que huit mois après avoir déposé une plainte auprès de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail, un travailleur social lui a dit que l’agence n’avait pas commencé à enquêter et qu’il restait encore 11 cas à traiter. À ce moment-là, OceanGate poursuivait Lochridge en justice et il avait déposé une contre-plainte. Quelques mois plus tard, a déclaré Lochridge, il a décidé de quitter l’entreprise. Il a déclaré que l’affaire était close et que les deux poursuites avaient été abandonnées.

« L’idée derrière cette entreprise était de faire de l’argent », a déclaré Lochridge. « Il y avait très peu de science dans l’entreprise. »

Renata Rojas, membre de l’Explorers Club qui a perdu deux passagers payants lors de la plongée mortelle, a adopté un ton différent dans son témoignage. Elle a déclaré qu’elle avait le sentiment qu’OceanGate avait fait preuve de transparence dans la préparation de la plongée et qu’elle n’avait jamais eu l’impression que l’opération était dangereuse.

« Certaines de ces personnes sont des personnes très travailleuses qui essayaient simplement de réaliser leurs rêves », a-t-elle déclaré.