Les signatures les plus controversées de I’m A Celebrity – après la révélation du comédien Seann Walsh pour l’émission de 2023

Il est presque temps pour un autre lot de visages célèbres de s’affronter sur Je suis une célébrité.

Cette année, les stars retourneront à Down Under alors que l’émission ITV revient en Australie pour la première fois en deux ans.

Depuis la première série en 2002, I’m a Celeb n’a pas été sans ses signatures controversées.

Après que The Sun a révélé en exclusivité Strictly love rat Seann Walsh a signé pour la série à venir, nous jetons un coup d’œil à certains des noms qui ont fait sourciller au fil des ans.

Danniella Westbrook

CARACTÉRISTIQUES GRENADE/REX

La deuxième série de I’m a Celebrity en 2003 a vu la star d’EastEnders Danniella Westbrook entrer dans la jungle.

En savoir plus sur Je suis une célébrité J’AI DES BALLES I’m A Celebrity signe la star du football féminin anglais pour le spectacle de cette année sortez-moi de l’air! Ant et Dec terrifiés sautent d’un hélicoptère dans la nouvelle bande-annonce de I’m A Celeb

Cela s’est produit juste un an après qu’elle a été photographiée avec un sternum effondré après des années d’abus de cocaïne.

L’actrice Danniella a eu du mal pendant son passage dans la série et a fini par abandonner neuf jours après le début de la compétition.

Prix ​​Katie

Rex

L’ancienne mannequin glamour Katie Price est entrée dans l’histoire en 2009 lorsqu’elle est devenue la première célébrité à participer pour la deuxième fois.





Mais cela n’aurait pas pu être un plus grand contraste avec sa première sortie dans la jungle en 2004, lorsqu’elle a rencontré et est tombée amoureuse de Peter Andre – le public devenant obsédé par leur romance.

Katie est revenue dans la série juste après sa séparation avec Pete – et il est devenu clair que le public s’était retourné contre elle lorsqu’elle a été votée pour cinq Bushtuker Trials d’affilée. Elle a démissionné après neuf jours dans la jungle.

Paul Burell

L’ex-majordome de la princesse Diana, Paul Burrell, a souvent été appelé par les fans pour avoir semblé faire carrière grâce à son travail avec le défunt royal.

Ainsi, lorsqu’il a participé à la série 2004, tout le monde n’a pas été vendu.

Cependant, ses expressions faciales bizarres lors des Bushtucker Trials sont entrées dans les livres d’histoire de la jungle – et il a été révélé dans le cadre de la formation I’m a Celeb All Stars.

Nadine Dorries

Pierre Jordan

C’est toujours source de division lorsqu’un politicien se présente à la télé-réalité et ce n’était pas différent lorsque la députée conservatrice Nadine Dorries est entrée dans la jungle en 2012.

Mais peut-être encore plus controversé, Nadine a été forcée de s’excuser auprès des députés un an plus tard après avoir omis de déclarer ses honoraires pour l’émission ITV.

Brian Harvey

TVI

Le mauvais garçon pop Brian Harvey n’a pas été un succès auprès de certains de ses camarades de camp lors de la quatrième série en 2004.

Lui et la star de Loose Women, Janet Street-Porter, se sont affrontés à cause de son tabagisme et quand il a pété près du feu de camp.

Brian a démissionné juste une semaine après le début de la série.

Jack Maynard

Rex

YouTuber Jack Maynard a été contraint de quitter la série après seulement trois jours secoués par les gros titres selon lesquels il avait publié des insultes racistes et homophobes sur Twitter.

Il a été rapporté plus tard qu’il avait également supplié un fan de 14 ans de lui envoyer des photos nues.

Une déclaration de l’équipe de Jack à l’époque indiquait: “Ces derniers jours, Jack a fait l’objet d’une succession d’histoires médiatiques qui, compte tenu de sa position en tant que candidat sur” I’m a Celebrity Get Me Out Of Here “- filmé dans la jungle australienne, sans contact avec le monde extérieur, auquel il n’a pas pu répondre.

“Puisqu’il est juste que chacun soit au courant de toute allégation portée contre lui et ait également le droit de se défendre, il a été convenu qu’il valait mieux le faire sortir de l’émission.”

Spencer Matthews

TVI

L’ancienne star de Made in Chelsea, Spencer Matthews, est arrivée tardivement dans la jungle en 2015.

Spencer a rejoint la formation le troisième jour, mais le cinquième jour, il était parti, après qu’il a été révélé qu’il prenait des stéroïdes.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était parti, Spencer a répondu: «La réponse simple est que j’ai foiré et que j’ai des explications à donner.

“Peu de temps après mon arrivée en Australie, j’ai dit à l’équipe de production que je prenais un médicament à base de stéroïdes qui avait commencé il y a quelques semaines.”