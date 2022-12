Les signatures de Manchester United doivent répondre à des “critères financiers”

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré que tout coup pour un attaquant en janvier devra être conforme aux “critères financiers” fixés par le club.

Ten Hag a vu une cible, Cody Gakpo, déménager à Liverpool dans le cadre d’un accord pouvant atteindre 50 millions d’euros. Et si le Néerlandais ne cache pas la volonté de United de remplacer Cristiano Ronaldo, il admet que ce ne sera pas facile.

“Nous recherchons des joueurs offensifs, nous recherchons un attaquant. Ce serait bien à cause de tous les matchs à venir, nous jouons tous les trois jours et c’est difficile”, a déclaré Ten Hag après une victoire 3-0 sur Nottingham Forest. mardi.

“Je pense que nous sommes toujours sur le marché, mais cela doit correspondre aux critères sportifs mais aussi aux critères financiers. Nous faisons ce que nous pouvons pour faire venir n’importe quel joueur que nous pouvons. Pour la progression de l’équipe, nous devons être plus cliniques .”

Erik ten Hag célèbre après la victoire de Manchester United sur Nottingham Forest en Premier League. Getty Images

La victoire sur Forest a déplacé United à un point de Tottenham Hotspur en quatrième, mais a demandé si l’arrivée imminente de Gakpo donnerait un coup de pouce à Liverpool dans la course aux places en Ligue des champions, Ten Hag a déclaré qu’il préférait se concentrer sur sa propre équipe.

“Je ne regarde pas les autres équipes”, a-t-il déclaré. “Je regarde notre équipe. Je suis convaincu des capacités des joueurs à rivaliser avec ces équipes.”

United a battu Forest grâce aux buts de Marcus Rashford, Anthony Martial et Fred, bien qu’il ait dû jouer Luke Shaw en tant que défenseur central d’urgence. Raphael Varane a également été invité à commencer malgré la défaite de la France en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine il y a à peine 10 jours.

“Vous vous demandez toujours après une pause, quel sera le redémarrage”, a ajouté Ten Hag. “Et nous jouons une équipe avec un back-four [that’s] jamais joué ensemble et un joueur qui n’a jamais joué au poste d’arrière central. Donc si vous gagnez par trois, n’encaissez aucun but, vous êtes content de la performance.

“Rapha montre une fois de plus sa grande personnalité et le niveau qu’il donne à Manchester United. J’ai eu un problème en position de demi-centre et il a pris la responsabilité et a très bien joué et était important pour notre équipe.”