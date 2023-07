Les signatures d’Asensio et Škriniar signifient le début de la reconstruction au PSG

Le PSG a entamé sa reconstruction grâce à deux nouveaux ajouts significatifs jeudi à Milan Škriniar et Marco Asensio. Les deux ont signé des contrats à long terme avec le club en tant qu’agents libres. L’ancien défenseur de l’Inter Milan a accepté un contrat de cinq ans avec le PSG qui le maintiendra jusqu’en 2028 en tant que champion de France. Asensio, en revanche, a signé un contrat de trois ans avec les Parisiens.

« Je suis très heureux de faire partie de ce merveilleux club », a déclaré Škriniar. « Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde, avec des joueurs de classe mondiale et des supporters fantastiques. »

Škriniar et Asensio rejoignent le PSG en période de transition

Škriniar quitte l’Inter en tant que l’un des défenseurs centraux les mieux notés de toute l’Europe. L’international slovaque a disputé près de 250 matchs au total avec les géants italiens, remportant le titre de Serie A en 2021. Alors que le PSG a récupéré le défenseur sans payer de frais de transfert, Transfermarkt valorise actuellement Škriniar à environ 54 millions de dollars.

Tout comme le défenseur, Asensio a également fait l’éloge de son nouveau club lors de son dévoilement. « Je suis très heureux d’être ici, d’être dans ce grand club », a proclamé Asensio. « J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de voir le centre d’entraînement et de rencontrer les partisans. J’ai hâte que la saison commence. »

Une grande refonte estivale de l’équipe

Le duo de stars arrive chez les champions de Ligue 1 alors que le club a traversé un début d’été difficile. La superstar Lionel Messi a choisi de quitter le PSG pour signer pour l’Inter Miami de la Major League Soccer. Le défenseur central légendaire Sergio Ramos a également quitté le club. Parallèlement à ces deux mouvements massifs, il y a aussi une chance importante que la superstar Kylian Mbappe soit vendue par le PSG cet été.

Mbappe n’a plus qu’un an sur son contrat avec les Parisiens. L’équipe des cuivres ne veut pas que son joueur vedette parte gratuitement l’été prochain, alors une vente dans les semaines à venir semble de plus en plus probable. La superstar brésilienne Neymar pourrait également très bien quitter prochainement le PSG.

Les arrivées d’Asensio et de Škriniar vont permettre d’amortir le coup de ces départs massifs. Néanmoins, plus de signatures seraient nécessaires pour remplacer complètement les superstars sortantes.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire