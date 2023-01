Les signalements d’OVNIS s’élèvent à 510, pas des extraterrestres mais toujours une menace pour les États-Unis

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis ont maintenant recueilli 510 rapports d’objets volants non identifiés, dont beaucoup volent dans un espace aérien militaire sensible. Bien qu’il n’y ait aucune preuve d’extraterrestres, ils constituent toujours une menace, a déclaré le gouvernement dans un résumé de rapport déclassifié publié jeudi.

L’année dernière, le Pentagone a ouvert un bureau, le All-domain Anomaly Resolution Office, qui se concentre uniquement sur la réception et l’analyse de tous ces rapports de phénomènes non identifiés, dont beaucoup ont été signalés par des pilotes militaires. Il travaille avec les agences de renseignement pour évaluer davantage ces incidents.

Les événements “continuent de se produire dans un espace aérien restreint ou sensible, mettant en évidence d’éventuelles préoccupations pour la sécurité des vols ou les activités de collecte de l’adversaire”, a déclaré le Bureau du directeur du renseignement national dans son rapport de 2022.

La version classifiée du rapport indique combien de ces objets ont été trouvés à proximité d’emplacements où fonctionnent des centrales nucléaires ou où des armes nucléaires sont stockées.

Les 510 objets incluent 144 objets signalés précédemment et 366 nouveaux signalements. Dans les anciens et les nouveaux cas, après analyse, il a été déterminé que la majorité présentait des “caractéristiques banales” et pourraient être caractérisées comme des systèmes d’aéronefs sans pilote ou des objets ressemblant à des ballons, selon le rapport.

Mais le bureau est également chargé de signaler tout mouvement ou signalement d’objets pouvant indiquer qu’un adversaire potentiel dispose d’une nouvelle technologie ou capacité.

Le bureau des anomalies du Pentagone doit également inclure tout objet non identifié se déplaçant sous l’eau, dans les airs ou dans l’espace, ou quelque chose qui se déplace entre ces domaines, ce qui pourrait constituer une nouvelle menace.

L’ODNI a déclaré dans son rapport que les efforts visant à déstigmatiser les rapports et à souligner que les objets peuvent constituer une menace ont probablement contribué aux rapports supplémentaires.

Tara Copp, l’Associated Press