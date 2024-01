Les siestes quotidiennes pourraient ralentir le rétrécissement du cerveau avec l’âge, selon une étude

Santé





Une étude publié dans la revue Sleep Health ont découvert que faire une petite sieste pendant la journée peut être corrélé à un volume cérébral total plus important.

À mesure que nous vieillissons, la taille et le poids de notre cerveau diminuent d’environ 5 % par décennie après 40 ans – et peut-être plus rapidement après 70 ans, contribuant ainsi aux changements dans la fonction cognitive qui accompagnent le vieillissement. selon les National Institutes of Health.

Mais la nouvelle étude a révélé que faire une petite sieste peut aider à cela.

Pour être exact, il a été constaté que ceux qui faisaient souvent une sieste avaient une différence de vieillissement de 2,6 à 6,5 ans par rapport à ceux qui passaient la journée sans faire de sieste.

“Nos résultats suggèrent que, pour certaines personnes, de courtes siestes pendant la journée pourraient faire partie du puzzle qui pourrait aider à préserver la santé du cerveau à mesure que nous vieillissons”, a déclaré le Dr Victoria Garfield, auteur principal de l’étude. a déclaré dans un communiqué.

Des chercheurs de l’University College de Londres et de l’Université de la République d’Uruguay ont analysé les résultats en matière de santé et de fonctions cognitives entre ceux qui ont une prédisposition génétique à vouloir faire une sieste et ceux qui n’en ont pas.

L’équipe a utilisé la randomisation mendélienne, qui « examine comment certains comportements, environnements ou autres facteurs conduisent à des résultats de santé spécifiques en examinant les différences génétiques qui affectent la façon dont le corps des personnes réagit au comportement, à l’environnement ou à d’autres facteurs ». selon les Centers for Disease Control and Prevention.

“En examinant les gènes définis à la naissance, la randomisation mendélienne évite les facteurs de confusion survenant tout au long de la vie et susceptibles d’influencer les associations entre la sieste et les résultats en matière de santé”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Valentina Paz, dans un communiqué.

Elle a expliqué que l’étude a pu trouver un « lien occasionnel » pour montrer que la sieste conduisait directement à un volume cérébral total plus important.

Cependant, les chercheurs ont noté que tous les participants étaient d’ascendance européenne blanche, ce qui signifie que les résultats pourraient ne pas être valables pour d’autres ethnies.

Mais cette étude n’est pas la première à prouver les bienfaits de la sieste.

Régler votre alarme pendant environ 20 à 30 minutes peut améliorer la vigilance, l’humeur et la mémoire et réduire le stress tout en évitant la somnolence. selon la Fondation du Sommeil.

Les experts ont même affirmé que la sieste pouvait faire de vous un meilleur employé et un meilleur parent.

Cette recherche intervient alors que de plus en plus de personnes prennent leur sommeil au sérieux : les recherches Google sur le terme « sommeil » ont atteint un niveau record l’année dernière.











